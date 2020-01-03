展望2020年外匯新商機

【文．理周教育學苑 方鈞】 【理財周刊第1010期】 分享 facebook

Ａ：二○一九年中美貿易戰、英國脫歐、美聯儲降息三大國際事件讓外匯圈掀起驚濤駭浪，二○二○年相關貨幣走勢該如何看待，筆者幫大家整理新年度外匯商機。

中美貿易戰：自二○一九年五月初中美貿易戰加劇以來，人民幣飽受池魚之殃，對美元一路由六．七貶值到七．二，連動亞洲市場貨幣相繼貶值，到了年末貿易戰露出一線曙光，原定十二月開始課徵的關稅，雙方談判共識下延期，改為二○二○年繼續談判。

貿易談判涉及範圍廣泛，難在短期內談出結果，因此未來人民幣還是會隨結果劇烈震盪，但可以確定的是，在展開下一波談判前，人民幣將有一段蜜月期，可望升值回穩，在談判前人民幣還有升值操作空間。需要留意的是談判結果，假設雙方破局，人民幣將大幅貶值，倘若雙方簽訂合約，那也要預防利多出盡。整體來看，人民幣應該會先升後貶，預計未來對美元價格落於六．八八到七．一三範圍震盪。

英國脫歐：在新版脫歐法案中，英國決定先擱置北愛爾蘭問題，由英國先行脫歐，而後再過渡到北愛爾蘭，加上去年國會大選，保守黨以超過半數拿下國會席次，未來脫歐將更為順利。

英國脫歐潛在性風險降低，有助於未來英鎊及歐元走強，未來英鎊對美元將呈現緩漲趨勢，短線上預計在一．二七到一．三五之間震盪，長線來看，第四季有機會回升到一．三六五價位。

美聯儲降息：美聯儲宣布三次降息後，公開表示階段性降息任務已結束，未來將視情況調整利率，也暗示二○二○年不會升息也不會降息，消息一出有助於國際資金流動，資金大把流入亞股，也推升台股挑戰高點。

目前來看美元短期應該會進入區間盤整，但由於台幣升值，短線對美元還是有機會來到三十，長線有機會下探二九．八，建議要兌換美元的投資朋友可分批進場兌換。