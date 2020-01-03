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總統大選開打 台股趁勢追擊

2020-01-03 08:49理財周刊

【文．理周教育學苑 方鈞】

【理財周刊第1010期】
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Ａ：自美聯儲暗示二○二○年不會升息後，外資大筆資金流入亞洲股市，除了台幣升值外，台股也不遑多讓，頻頻挑戰高點，加上總統大選將至，股民更是預期有選舉行情，在外資及內資拉抬下，台股未來有機會挑戰高點。

由籌碼面來看，外資買超持續增加，主要布局還是集中在權值股，一般來說布局權值資金龐大，多數是看好公司未來盈利狀況，持有時間也相對長遠，大筆資金進出都需要時間，依現在狀況來看，到第一季前多頭行情依然持續。現今由於歐美聖誕假期，台股相對來看量縮整理，等到節後外資歸隊，可望能再創一波高峰。

【理財周刊第1010期】
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內資拉抬長線跟著外資走，短線則以個股輪動為主，題材集中在5G及科技類股，建議參考投信買超作為主要操作依據，配合輪動短進短出。此外，就政治面來看，在大選前執政黨維持台股高點，有利於選情發展，因此在選舉前台股大跌機率不大。

技術線型來看，高點來到一二一二五，如果要再挑戰高點，需要超過一千五百億成交量才有機會，目前因外資放假，量能動力不足，可能會在一萬兩千到一二一二五點區間震盪盤整，等待量出繼續上行，未來須留意上升趨勢線是否跌破，一旦跌破可能會走較大回檔，依目前趨勢線及Ｋ線距離來看，短線以盤代跌機會大，第一季多方格局持續，拉回找買點。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1010期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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