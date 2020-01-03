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善用資產配置 繞著地球賺

2020-01-03 08:49理財周刊

【文．馮泉富】

【理財周刊第1010期】
【理財周刊第1010期】
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二○一九基期墊高 挑戰難度不可小覷

截至十二月二十七日止，大陸上證綜指上漲了二○．五％，深證成指上漲四一．三％，代表大型權值股的A50指數也漲了三一．五％。美股道瓊指數上漲了二二．八％，S&P500指數上漲二九．二％，NASDAQ指數上漲三五．七％，費城半導體指數更上漲了五九．五％。

費半指數大漲也拉動台股加權指數上漲了二四．三％，使上市企業總市值由二○一八年底的二九．三五兆元上升至三六．七四兆元新台幣，加上櫃買企業市值則達新台幣四十兆元。

雖然台股市值大幅膨脹有熱錢效應的成分，但若非台灣主要龍頭企業之財報表現亮眼，恐怕也難以吸引國際資金源源不斷流入，不能妄自菲薄。

二○一九下半年各大法人機構對於台灣經濟增長的擴張速度看法，也在市場半信半疑中紛紛上調，連外資機構都承認預估錯誤；原先對台灣看法悲觀的澳盛銀行經濟研究部，上修估計二○二○年台灣經濟成長增長會達二％以上；法國外貿銀行亞太經濟研究部門則表示，預估二○二○年台灣GDP年增率約達二．五％，相對其他亞洲經濟體仍保持韌性。國內研究單位就更不用說了，早已陸續全面上調台灣GDP成長率。

不過，現在有一個問題，眾所周知，股價總是會領先反應，且市場並非全無利空變數。在二○一九年股價基期已被墊高之下，二○二○年必須面對更高的挑戰標準。我們將其分為外部環境與內部條件來分別探討。

新台幣匯率為資金移動觀察重點

就台股加權指數短線發展而言，資金的移動最為關鍵，主要因素在於台積電、聯發科、大立光等具競爭優勢的公司，外資該上車的幾乎都上車了，要再大規模連續買進的機率相對較小，接下來可能只有短線進行換股的局部調整。只要資金不外流，族群輪漲的態勢將持續下去。

該如何預知資金沒有外流呢？投資人的觀察重點就是新台幣匯率，若新台幣兌美元匯率出現「連續性」明顯貶值再來擔憂還不遲，先不必自己嚇自己。連續性貶值代表一種可能性，就是外資熱錢開始撤退的嫌疑。

目前以匯市的交易概況觀察，錢還留在國內，流動性充沛。因此，就算指數短期間不再創高，族群輪流表現的市況不會停止。若新台幣匯率出現明顯貶值，則投資人需暫時把持股比率降低，讓自己的持股比例保持彈性，一方面降低波動風險，一方面保留逢低撿便宜的能力。

以市場心理學的角度來看，由於二○一九年進場的資金，幾乎全面處於獲利狀態，風險偏好高漲。獲利出場的資金，已嚐到甜頭，大部分仍會等在場外，伺機再度進場，很少會乖乖窩在定存戶頭裡的。

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經濟數據強度不足 影響台股創高進度

至於中長期的走勢，仍得觀察外銷訂單的數據能否明顯轉佳，畢竟外銷訂單將直接反映在整體上市櫃公司的每月營收數據。

根據經濟部統計處新公布的十一月外銷訂單統計，訂單金額為四四五．三億美元，較去年同期減少六．六％，跌幅較預期擴大，等於提供大盤挑戰歷史高點一二六八二點的動能尚未具足；統計處同時預估，十二月外銷訂單將落在四二八～四三八億美元，約落於年減一．三％～年增一．○％區間，年增率可望收腳改善，但能否翻正還不確定。這代表一～二月整體上市櫃營收動能強度不足，恐干擾台股加權指數挑戰歷史高點的進度。

觀察另一個官方指標，國發會新發布的十一月景氣對策信號分數為二四分，較十月修正後的十九分，一口氣跳升五分，轉為象徵「穩定」的綠燈，是相隔十四個月以來首顆景氣綠燈。

九項構成項目中，股價指數、機械及電機設備進口值兩項分數各增一分，都從黃紅燈轉為象徵「熱絡」的紅燈；工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點三項也各增一分成為黃藍燈，脫離「象徵低迷」的藍燈；領先指標連續十一個月成長，只是漲幅不大，約二．九二％。

比較可惜的是，整體增加五分仍為綠燈，表示景氣雖有逐漸改善，但非全面改善，還是必須審慎看待外在環境。

另一方面，熱錢湧進台灣亦非沒有副作用。例如新台幣匯率在央行全力阻升的狀況下，仍舊一度升破三十，這給全體出口產業造成相當大的匯損壓力，更別提壽險龐大的海外投資「資產減損」之問題，這是即將面臨的財報問題，投資人需放在心上。

QE的利多 將面臨美歐貿易爭端挑戰

二○一九年全球股市的多頭走勢，很大的信心來自於美股的屢創新高。當然，這與FED的貨幣寬鬆有關，美國FED對市場挹注資金的計畫持續執行中，十月份實施的購買短債計畫，實施期間將延續至二○二○年六月止，每月購買六○○億美元額度短期債券，等於是另類的量化寬鬆(QE)，流動性的釋放增強了資金追逐收益資產的風險偏好。

因此，資金面的挹注將拉長美股停留高檔的時間，也讓美元走勢偏弱，間接促使熱錢向全世界發散，新興市場受惠最大。至於美股訊息面的變數，可能在於貿易領域，只是這回不是與中國的爭端。

先前法國參議院在二○一九年七月十一日通過數位稅法案，總統馬克宏於七月二四日簽署，且法案的效力將回溯至二○一九年一月一日。數位稅開徵預估將使三十家跨國大企業受影響，多數是美國企業，包括Google、蘋果、臉書、亞馬遜等，也包括中國、德國、及法國本地的企業。

繼法國之後，二○一九年十二月二七日義大利國會通過將於二○二○年一月一日起開徵數位稅，為第二個即將課徵數位稅的歐洲國家。

除了法國、義大利之外，英國、西班牙、奧地利、墨西哥和加拿大也都宣布準備開徵數位稅。其中，英國財政部已於二○一八年十月頒布數位服務稅草案，其稅率為二．○％，計畫於二○二○年課徵，但尚未公布確定的實施日期。這樣的發展是否成為繼中、美爭端之後，另一波貿易戰的開始，投資人不得不防。

特別股ETF 為調整資產配置的好工具

展望二○二○年的經濟慨況，據美國全國經濟研究所(NBER)數據顯示，截至二○一九年十二月為止，美國經濟已連續擴張一二六個月，創下史上最長連續擴張期，已遠超一九四五年～二○○九年平均經濟擴張的五八．四個月。

按照經濟循環的理論，現階段應屬擴張循環的末段，但何時會結束，判斷不易。比較能確定的是，由於目前股市估值已經不若二○一九年初時便宜，二○二○年股市表現將不會如二○一九年亮眼，二○二○年波動風險也將更甚於二○一九年。

因此，資產配置的重要性已不在如何選股之下，這時特別股ETF的實用性就容易突顯。通常發行公司在發行之初會承諾配發一定的股息給特別股股東，而且多數特別股都有到期贖回期限，加上若該年因為營運狀況不好發不出股息時，往往可以累積到隔年再發，所以屬性又像債券。

有時發行公司營運狀況特別好時，有些特別股有機會多分到股息，萬一經營不善被迫清算時，特別股還有剩餘資產的優先分配權(不過順位還在債權人之後)，有些甚至還可以在特定條件下轉換成普通股股票。

整體來說，特別股結合股票、債券的特性，有如同股票的交易便利特性，但波動幅度相對普通股較低，又有如同債券的固定領息特性，擁有可預期的現金流，由於特別股ETF的殖利率比公債高，是投資人於二○二○年作資產配置時的好工具。

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理財周刊

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