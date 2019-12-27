親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

理財大師洪寶山／明斯基時刻

2019-12-27 09:01理財周刊

【文．洪寶山】

【理財周刊第1009期】
【理財周刊第1009期】
分享

美中宣布達成部分貿易協議後，華爾街年底的主要風險看似已稍緩解，美國銀行樂觀評估，美股牛市可望延續到明(二○二○)年三月初，高盛也看好明年S&P 500指數漲幅可達到七％。標普指數今年全年增長達二八．六％，若「聖誕行情」如期到來，會進一步推升指數增長二九．六％，創一九九七年來最大漲幅。而在創下紀錄之後呢？是該喜還是悲？

有人看好，也有人擔心。根據華爾街分析師預估，在二○二○年一開始，將會有投資人選擇獲利出場，預期將會造成一月整體股市下跌修正。Guggenheim Partners投資長Scott Minerd警告，美國金融市場已接近危險的「明斯基時刻」(Minsky Moment)。什麼是明斯基時刻？就是指在景氣循環中，資產價格大幅下跌。肇因於在長期的經濟繁榮中，因資產價格上漲導致投機性貸款增加，而過多投機所產生的債務會造成投資者現金流緊缺，一旦現金流不足以支付債務需要的利息，勢必要賣掉資產價格相對穩定的投資物，一系列的拋售最終造成資產價格崩潰。美股頻創新高，是否意味這危險的時機點到了？

分享

Vanguard Group首席經濟學家Joseph Davis預期，美股二○二○年修正機率達到五○％，建議投資人目前應先按兵不動，保持資金充裕，因為未來會出現適合投資標的好的切入點。

這就要呼應巴菲特的投資名言：「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」，現在是該貪婪還是該恐懼？來看看由CNN編制追蹤的「恐懼與貪婪指數」(Fear & Greed Index)，該指數滿分一百，上周五已來到九十一分高分，代表市場整體處於「極度貪婪」態勢，意味著到了該恐懼的時刻。

恐懼的點在哪？除了明斯基時刻，還有CNN Business網站整理出的二○二○年美股面臨三大風險，將影響美股是否續強，第一個風險還是貿易戰，第二個風險是經濟究竟是衰退還是反彈，第三個風險則是總統大選，這三大風險左右著美股明年走勢，投資人該審慎以對，存好子彈，蓄勢待發。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1009期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

外匯大師黃志明帶你挑戰未來！

2019-12-27 09:01

迪化污水處理廠獲「碳足跡標籤」認證

2019-12-27 09:01

簽協議 創巔峰 「鼠」紅包

2019-12-27 09:01

丘引：猶太人流亡千年逆轉勝祕訣!

2019-12-27 09:01

國人常見眼疾如何預防及治療 蔡景耀說分明

2019-12-19 14:12

單身經濟大商機

2019-12-19 14:10

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 14:09

台股站穩一萬二 教你算出主力成本

2019-12-19 14:08

聚焦IC設計與生技成長股

2019-12-19 14:07

負利率投資策略

2019-12-12 14:22

運勢由你掌握 2020年開運秘笈

2019-12-12 14:21

嚴選營益率季增營收成長股

2019-12-12 14:15

借錢免還

2019-12-05 15:30

苗博雅：勞務關係釐清晰 外送好放心

2019-12-05 15:28

油價劇烈震盪 靠著加幣也能賺獲利

2019-12-05 15:27

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

台灣上修GDP 外資買盤回頭

2019-12-05 15:15

「殭屍股」想要鹹魚翻生 投資人應秉持投資態度買賣股票

2019-11-28 14:19

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

市場聚焦穩健成長內需股

2019-11-28 13:57

玖鼎電力智慧電表 攻海外市場

2019-11-22 10:32

胡心瀕：跟疲倦說再見 先顧裡子才有面子

2019-11-22 10:32

台灣人才濟濟

2019-11-22 10:32

以營益率嚴選具競爭力個股

2019-11-22 09:20

台幣持續升值 台股續攻有望？

2019-11-22 09:20

區塊鏈萬靈丹？

2019-11-14 14:40

貿易戰和解利多不漲 戒慎恐懼

2019-11-14 14:39

看見生技產業力量 生技博士阿格力轉戰股市

2019-11-14 14:38

利率如何影響國際匯市？

2019-11-14 14:37

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

金融股漲什麼？

2019-11-07 15:22

低本益比個股接棒輪漲

2019-11-07 15:22

李建賢：城市的良心─淡水河系污水下水道建設50年

2019-11-07 15:22

美聯儲暗示今年不再降息 美元可投資嗎？

2019-11-07 15:22

台股漲翻天 小資也能投資高價股

2019-11-07 15:22

瘋狂利多加持 加速掏空台股未來

2019-11-07 15:22

力優勢環保 底渣處理小巨人！肩負民生公共事業末端處理責任

2019-11-01 09:01

十月多頭聖嬰 十一空頭抵抗

2019-11-01 09:00

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top