丘引：猶太人流亡千年逆轉勝祕訣!

【文．洪寶山】 【理財周刊第1009期】 分享 facebook

欲加之罪 智慧財富惹禍上身

作為遊牧民族，四處遷徙對於猶太人而言本應習以為常，卻沒想到在西元七十年「第一次猶太羅馬戰爭」被羅馬帝國打敗後，必須流亡近兩千年才得以回到「應許之地」以色列復國。

熱中於猶太文化的旅外作家丘引，最新出版著作《嫁禍、驅逐、大屠殺—求生存的猶太歷史》中提到，猶太人被迫離開自己的土地，不只是其他文明對於帝國領土擴張的野心，還牽涉到許多政治和經濟問題，其中，宗教信仰的異同即成為驅逐猶太人最好的藉口。

神聖羅馬帝國入侵以色列後，並不了解猶太文明，第三任羅馬皇帝卡利古拉自認為上帝，要將皇帝雕像放置猶太聖殿。民族意識強大的猶太人，無法忍受自己的宗教被羞辱，對於他們而言無非是國恥，自此萌生復國、獨立的念頭，進而一連串與羅馬帝國的戰爭，導致接下來兩千年的流離失所。

另一方面，猶太文明起源甚早，加上對信仰虔誠，猶太人自小必須學習猶太教舊約聖經《妥拉》，因而，大部分猶太人在中世紀時期，識字能力與知識水平相較其他民族或基督徒高出許多，在金融業、行政或醫學部分發揮很大的作用。在那個年代，基督徒有諸多限制，例如：禁止從事放貸事務。天生帶有生意頭腦的猶太人抓準機會，建立起自己的放貸事業，透過收取利息累積財富，這也造就大部分的猶太人，無論流亡至何地，總能擁有不少的資產。

賺錢也是罪？擁有理財能力、可觀的財富，反而成為猶太人在歐洲四處被驅逐的理由之一，「由於猶太人太會賺錢，歐洲國王在戰爭或經濟欠佳時會提高猶太人的稅收，或者直接把猶太人趕走，接收其財產」，丘引進一步舉例，一四九二年，西班牙人趕走猶太人時沒收的財產，經過多年還無法完全拍賣完畢，哥倫布發現新大陸的資金也是從拍賣猶太人財產獲得。

丘引認為，除了政治與經濟因素，猶太人四處被驅趕的根本原因來自於宗教差異。中世紀的黑暗時期，基督徒不允許有其他信仰存在，甚至誣陷猶太教需要血祭，並會隨機抓捕基督教的孩童，以他們的血祭祀猶太上帝，導致基督徒們更加痛恨這些來自異地的異教徒。

面對如此的誹謗，並非猶太人做錯什麼，而是那個年代對宗教的不寬容，篤信猶太教的猶太人，在歐洲受到的迫害沒有選擇，只能繼續往其他地方遷徙，除非願意拋棄猶太教變成基督徒。然而，猶太人以信仰猶太教為榮，他們寧可放棄安穩生活繼續流浪，深信上帝有一天會帶領他們到可安身立命的地方。

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流離與反撲 《妥拉》的猶太精神

強韌的猶太人，流散世界各地，吸收不同的文化風俗、學習各國的語言，漸漸的與當地居民同化，希伯來語在一九四八年復國以色列前早已「死亡」，只有少數的猶太學校教授希伯來語，作為宗教和經書的古語研究。直到十九世紀中葉，才由生於俄羅斯的艾利澤．本．耶胡達提倡復興，他說：「只要我們能回到故土，建立自己的國家，希伯來語就得復活」，於此信念的堅持，越來越多人在一次世界大戰時，加入希伯來語傳承的行列，回到巴勒斯坦復國後，也正式被列為以色列官方語言之一。

從語言復興，不難看出猶太人的向心力，以及民族忠誠度，即便已經離開故土千年，四散各地的猶太人卻從未放棄重返應許之地復國，一次又一次迫害、屠殺，讓猶太人明白沒有祖國的民族極其脆弱，隨時可能被得勢者消滅。令人好奇的是，在苦難中又是什麼原因，讓他們堅持下去？

「猶太人被迫害是因為信仰，但支持他們的也是信仰」，丘引提起很多人聽到猶太人，都會認為他們都很有錢，其實，任何民族都有窮人、富人，大家應該看見的是信仰與教育方式讓猶太人不一樣的地方，「猶太教有兩本經典，一本是書寫記錄的《妥拉》，另一本則是口傳的《塔木德》，並不是去讀這兩本書就會變得跟猶太人一樣，做生意就一定賺錢」，丘引強調猶太人的成功，並不是這兩本書告訴他們要怎麼做，而是強調思想開放，相信透過不斷的思辨能帶動進步，有別於傳統華人思想中規中矩的教條式思維。

猶太人遵從信仰上的教義，同時也保有質疑的空間，並不希望民族墨守成規。過去在美國任教的丘引曾經向同事抱怨，「為什麼學生上課意見這麼多？」猶太同事回應：「那是猶太文化，辯論、爭論、討論、抱怨…」，猶太人認為，討論、辯論就是學習，透過討論的過程培養思考、邏輯能力，而不是在課堂上乖乖抄錄教師所說的每一個字句。

丘引指出過去學習猶太經典的過程中領悟到，《妥拉》傳達兩個概念分別是「學習」與「慈善」，他們相信生活就是不斷學習再學習，培養大量閱讀的能力，並且要修補世界，不只是猶太人要過得好，還要讓世界變得更美好。這讓猶太人無論是遭遇中世紀的驅趕，或二戰納粹的大屠殺，從未因悲傷停止學習，「信仰告訴猶太人，再大的苦難還是要繼續過日子，最大的報仇，就是比其他看不起猶太民族的人過得更好」。

與世界的衝突 和平是最終的依歸

猶太人的成功在於不會自怨自艾，丘引表示二戰大屠殺發生後，他們覺得人類很不完美，善與惡之間交織出的人性，可以是極善，也可以是極惡，猶太人應該要更努力去幫助這個社會，讓世界變得更好。

猶太人的宏觀大度，丘引歸因其從小的教育認知：「猶太人在世界上的任務就是把世界修復得更好」，因此，在一定的生活水平下，大部分的猶太人都會伸手協助他人，並且善於把金錢花在刀口上。以「西達喀」(Tzedakah)慈善箱為例，英文中多翻為「正義」或「慈善」，但更準確地說應該是「正義的代表」，「做對的事」，對於猶太人而言，並不是讓你選擇要不要做慈善，而是身為猶太人非做不可，而且不只要幫助猶太人或猶太組織，他們所考慮的是全人類、全世界。

回到應許之地巴勒斯坦的猶太人，重新建國後仍不斷和周邊阿拉伯國家產生衝突，對於猶太人而言，「兩個猶太人會有三間廟，各自擁有一間廟，如果兩個人意見不合就到第三間廟協調」。無論是國內國外，有許多不同的聲音，有些人堅持要收復所有故土，有些人則希望猶太人與阿拉伯人之間的紛爭可以盡快落幕，但最終，他們追求的只有一個目的「Shalom」(希伯來語中的「和平」之意)。

多年的猶太研究，讓丘引體悟到，流亡兩千年中，猶太人受盡歧視、折磨、宗教迫害等，他們卻從未排外，秉持做自己的同時，也尊重其他宗教或種族。民族的開放性、包容性，讓猶太民族得以吸收融合其他族群的文化、文明，轉而讓自己更加強大，或許上帝讓猶太人流亡異地並不是悲劇，而是一個隱藏的禮物。

丘引

自助旅行作家／專欄作家／親子作家／老年學作家／多元文化和跨宗教熱愛者／出版23本書(台灣和中國)，會說多國語言，目前持續學習希伯來文中。

常出席美國不同猶太會堂的安息日、逾越節、贖罪日、新年等活動。

曾擔任報社主筆、師大人文課程講師、電視八點檔編劇、專欄作家。

自助旅行五十多國後，放逐到美國求學迄今。曾經循著摩西和以色列人的腳步走訪埃及，跟著他們過紅海，到西奈山和曠野流浪；又隨著他們抵達約旦的尼布山，隔著約旦河眺望「牛奶與蜜之地」；而後到死海，才跟著約書亞和以色列人進入耶路撒冷。該旅程於1998年出版成《埃及、約旦、以色列逍遙遊》一書。丘引是台灣第一個介紹這三個國家的旅行作家，也是第一個出版希臘和土耳其旅行書《土耳其、希臘精緻深度旅》的作家，屬於台灣前鋒的旅行家。

著作《後青春：優雅的老》榮獲衛生福利部2014年優良好書獎。2018年出版《猶太人和你想的不一樣》。