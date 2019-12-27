簽協議 創巔峰 「鼠」紅包

【文．李春生】 【理財周刊第1009期】 分享 facebook

中美貿易協議雖然還沒正式簽署，不過上周末川習熱線通話後，更加肯定，即將在一月初進行簽署，雖然只是初步協議，象徵意義大於實質意義，好的開始是成功的一半，當然也激勵美國股市頻創新高，連帶的全球股市雨露均霑。

原本因為貿易戰而受惠的製造業，有機會逐漸好轉，至少先止穩，再求緩步回升至五十景氣榮枯線上。

台股方面，因為貿易戰首當其衝的工具機產業，面臨裁員減薪利空，有望逐漸緩步回升。例如台灣工具機大廠上銀(2049)，今(二○一九)年五月十四日股價二二六元落底後，就開始橫向打底築底，沒有再破底，雖然落後大盤非常多，但是在新協議達成後，股價也創下近半年來的高點，有機會挑戰三○四元前波高。

亞德客-KY(1590)，股價在今年八月六日落底，時間比上銀晚，最低來到二七七．五元，但是卻比上銀更快突破前波高點，十二月三日來到四五八元，可見工具機業逐漸走出谷底。

最近一周直得(1597)也開始谷底翻揚，經過一整年橫盤打底築底後，十二月十七日才剛剛拉出第一根長紅Ｋ，向上表態，來到九十八元，距離前高今年四月二十九日一二一元還有一段空間，可以留意接下來展開補漲行情。

除了這個產業，還有很多都是底部整理很久的，例如矽晶圓與被動元件，最近新聞媒體一直不斷報導，被動元件喜獲急單，產能吃緊，過年需要加班趕工，從國巨、華新科、奇力新的表現來看，確實股價開始谷底翻揚，至於過年後是否還是一路維持急單，還需要再觀察，因為目前只是急單，原先停工的產線一時來不及復工，產能並沒有滿載。

低利率寬鬆 歐美購債到2020年第二季

但是矽晶圓族群也是同樣整理很久，股價仍在底部打底築底，不過隨著記憶體族群開始調整報價，半導體需求逐漸提高，二○二○年5G時代帶動整體需求向上，相信這個族群也會慢慢回溫，從環球晶、中美晶的表現來看，確實有緩步走高的趨勢。

很多投資人面對現在的行情，仍舊心驚驚，這是正常的人性，我們從全球的總體經濟面來剖析，到底現在是貴還是合理？當然不可能是低估啦！

趨勢等於資金＋心理，從心理面來看，相信大家心裡有數，市場的氣氛才剛剛好轉，十二月前中美貿易第一階段協議好消息傳出前，都還處於悲觀、觀望期，心理面還沒做好準備，但行情已經上漲，面臨要不要進場的窘境。許多基金經理人也遇到同樣局面，半年前過度保守悲觀，買太多債券，超過三成的經理人才剛剛要棄債轉股。

從資金面來看，全球十七兆美元負殖利率公債，吸這麼多資金，一旦資金開始重返股市，力量會相當驚人。更何況歐、美兩大央行都決定維持低利率寬鬆，至少到明年第二季，美國FED暗示明年可能都不會升息，至少每月六百億美元購債到第二季，歐洲央行每月二百億歐元購債也是到明年第二季，從資金寬鬆面來看，足以支撐股市繼續漲。

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短線震盪 中線多頭無虞

台股呢，是否有機會再創新高挑戰一二六八二點三十年前的歷史高？筆者認為有機會！目前台股的上漲主要由台積電推動，雖然最近台積電除息失利，行情短線會震盪，但中線多頭無虞，伏兵還沒登場，是誰呢？就是金融股要攻歷史高時，必定是電金齊揚，才能過高，現在金融股國泰金、富邦金等指標龍頭，很明顯還在地板整理，一旦發動攻勢，勢必能帶領台股再創新高。

選前作帳行情再刷一波

更何況年底集團作帳，鴻海集團、台塑集團等各大集團，投信年底作帳已經逼近，接下來總統大選再刷一波，機率相當高，都已經做到十二月底了，沒有執政黨會笨到在選前崩盤吧，我想短線至少一月十一日前都不用太擔心，選對股票領紅包才是最重要的，相關族群與個股隨時都會發布在股民當家群組@hcd5326j，請多多支持。

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