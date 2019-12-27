迪化污水處理廠獲「碳足跡標籤」認證

【文．邱薏雯】 【理財周刊第1009期】 分享 facebook

當日蒞臨此授證典禮的貴賓雲集，對於迪化污水廠取得「產品碳足跡標籤證書」皆給予高度肯定。環保署副署長沈志修致詞中表示，環保署自81年起推動「環保標章」制度，至今約有四千六百項有效產品；98年起推動「產品碳足跡標籤」制度，至今具有三十六項碳足跡標籤產品(服務)及四項碳足跡減量標籤產品(服務)。為了因應全球暖化，溫室氣體排放量的管理已經是必須面對的議題。

衛工處處長李建賢表示，污水處理廠是進步城市的基本必要設施，然而削減水中污染物的同時也伴隨著大量的能源消耗，相應的則是可觀的碳排放，因此全面檢視污水處理廠的運作過程就是節能減碳重要的作業，而碳足跡盤查是其中一項重要的檢視一環。為此，迪化污水處理廠全面盤查了污水處理流程的生命週期評估碳足跡，並經過SGS之查證，取得了環保署頒發的碳足跡標籤。此次，迪化污水處理廠能夠獲得此項認證，這是臺北市政府積極推動節能減碳政策的最佳實績，取得碳足跡標籤是第一步，未來再次取得減碳標章才是重點目標。

圖說：行政院環境保護署沈志修副署長(左)頒發「產品碳足跡標籤證書」，由衛工處處長李建賢(右)代表授證。 分享 facebook

有鑑於此，衛工處協同迪化污水處理廠代操作廠商山林水環境工程公司從規劃到全產品盤查碳足跡結束，足足花了近半年時間，完成了將污水處理導入碳標籤的任務。這期間，迪化污水處理廠負責管理服務之生命週期溫室氣體排放量盤查系統之記錄收集、維護和盤查報告的揭露，包括其生命週期溫室氣體排放量資訊、排放量計算和判斷的報告。並且已經由第三方查證單位SGS完成查證，證據顯示迪化污水處理廠提出的生命週期溫室氣體排放量計算過程與數據展現，符合預期標準之規定，未違反實質性差異門檻，符合認可之合理保證等級。而且，已在今年八月獲得環保署頒發「產品碳足跡標籤證書」。對此過程，迪化污水處理廠代操作廠商山林水公司負責人郭淑珍高興地表示，「環境保護一直是全球性重要議題，公司自參與環保產業以來，積極地提升全國污水處理廠操作維護品質，秉持良心事業的精神，盡力回饋社會」。

然而，迪化污水處理廠之處理流程相當繁雜，生活污水在迪化污水處理廠會需經由細攔污柵、初級沉澱池、深槽曝氣池、二級沉澱池、消毒池而產生放流水。其中，一部分放流水會經砂濾設備處理而製得再生水。衛工處表示「將碳足跡的概念運用於污水處理是一套很好的管理方式。」藉由碳足跡盤查、廢〔污〕水處理持續檢視及減碳熱點尋找，目前迪化污水處理廠廢〔污〕水處理的碳足跡排放數值為每一立方公尺340g CO2e。且經盤查發現，全廠碳排放主要來自處理服務階段之電力使用，目前全廠電力使用的碳排放量約佔生命週期的總碳排放量87%，因此，未來全廠的減碳方向將以降低廠內電力耗用為主。

關於減碳的方法，全廠將從處理系統、空調系統及照明系統三方面進行，例如：「參考原廠及相關技術手冊，加設調整鼓風機壓力負載及變頻操作頻率，非變頻式之鼓風機採調降出風口風量」、「室內空調設定溫度於27℃，並視需要配合電風扇使用」、「定期清洗中央空調系統之空氣濾網及冷卻水塔」、「走廊及通道等照明需求較低場所，設定隔盞開燈或加裝自動點滅裝置廠區道路路燈僅開啟主要動線及周界部分之必要照明，以節省電力、現場機房裝設入口感應式照明設施，需要時再開啟機房內之照明」、「辦公區全面加裝個人節電開關，隨手關閉不需使用之照明」、「逐步汰換老舊燈具，採用高效率照明燈具、LED燈具及電子式安定器」、「冬季及夏季因應日照變化，配合調整路燈啟動時間以節省用電」等，衛工處表示，藉由這一系列具體作為，確認能源消耗及CO2排放的熱點，優化能源效益減少CO2排放，減少處理程序中造成的溫室氣體排放，將使迪化污水處理廠往最佳的減碳績效持續邁進。