外匯大師黃志明帶你挑戰未來！

【文．陳慧鈴】 【理財周刊第1009期】 分享 facebook

黃志明出生於一九七○年的新加坡，跟大多數人一樣，就是一般的普通家庭，從十四歲就開始兼職打工自己賺取零用錢。一九九一年，他在樹群中學讀書時拿了Ｏ級成績，也在音響工程學校(The School of Audio Engineering)獲得音響工程文憑。

年輕不留白 自己的未來自己創造

黃志明在畢業後的幾份工作，都不符合家人的期待。如今回頭看，原來就是自己的思維和多數人想的不一樣，他一直認為循規蹈矩的生活是枯燥乏味的，所以寧願選擇在非凡的境界追求自己的未來，即便因此嚐到失敗的苦果，也不要碌碌無為的成功。說白話一點就是不想「老了讓自己後悔」！

二十歲出頭的黃志明自己創業，開了一間酒吧「Illusion Bar」，需要將近一百萬美元的啟動資金。當時黃志明將大部分的積蓄都投放在酒吧上，在那段時間，他經歷了人生中第一次的重大挫折，在酒吧開起來後的一年內，遇到了SARS疫情爆發，被迫把酒吧給關了，迎接而來的是巨大的金錢損失，一夕之間背負了巨額債務。

在這種情況下，一般人都會失去鬥志、喪失自信心，然而黃志明告訴自己：「我一定不能倒下，這點挫折不算什麼！絕對不可以認命，一定要再去拚命。我相信越是難熬的時候，越要撐過去！」

失敗為成功之母 繼續勇往直前

幾年之後，黃志明再次滿懷希望投資了超過一百萬美元，在新加坡索菲婭山(Mount Sophia)的山頂開了一間大型的餐酒館，他相信將是新加坡最大的戶外餐館，立志打造成新加坡的終極休閒場所。

但不幸的是，這次投資的結果還是一場災難，因為餐酒館的位置屬於政府的土地保護區，他無法獲得該營業場所的酒水牌照，這次又讓他損失了大量時間、精力和金錢。

大家可以想像當時他的絕望與痛苦，真的不是用言語可以形容的。但黃志明相信人生苦短，必須接受現實，只有邁開步伐勇往直前，才可以解決眼前的窘境。

繼續挑戰 堅持初心 永不放棄

在哪裡跌倒就從哪裡再爬起來，有之前兩次失敗的經驗，第三次他終於成功了。他在二○○三年開了一間酒吧「Rav Entertainment」，記得經營最火紅的時候，平均年營業額在一六○萬美元到一八○萬美元之間。

在經營Rav期間，有一位貴人進入了黃志明的生活，是一位非常富有的外匯交易員，經常光顧他的酒吧，也就是他帶黃志明走入外匯的世界，成為了啟蒙導師。恩師告訴他，上自中央銀行，下至普通百姓，外匯是每一個人手中最有力的金融手段。

當然和許多懷疑論者一樣，黃志明對恩師的說法有所保留，直到恩師向他展示了實際交易平台，他才被恩師的交易結果和資本回報徹底給征服了。

經過多年的外匯交易實戰歷練，他從中發現到，外匯交易是一成的交易策略技術，以及三成的資金管理藝術，再加上六成的情緒控制方法，就是外匯交易獲得成功的「關鍵中的關鍵」。

而在這一成的交易策略技術裡，真正能使交易實戰長期持續獲利有效的「絕活」，才算是至簡「大道」，並且這種「大道」，一定具有「道理簡單、人人易學、輕鬆上手、快樂有趣、與時俱進、真實有效」這幾大特徵。

非常難能可貴的是，近年來，黃志明終於發現並親身體會出了這一套大道至簡的外匯交易策略技術，憑藉這套他個人全球獨創的技術，再加上他成功的資金管理和情緒控制藝術，就像一匹黑馬一樣，他突然在一夜之間紅遍整個新加坡，甚至整個亞洲都為之震驚，他的名字也開始蜚聲國際。

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沒有冒險的精神就一定沒有收穫

黃志明很感性的說：「我有一種對外匯交易的嗜好。如果要問我，我會覺得，我人生中遭遇的挫折讓我成了一位相當厲害的交易員。作為成功的交易員，很大程度上是要做到 『情緒管理』，一種掌控自我的情緒，讓自己能夠呈現出最好的一面的能力。

憑借紀律和苦功，以及恩師的教誨，我很快就開始通過交易取得穩定的收益。

篤定金融交易是我命中注定的事業，於是創辦了JF Lennon & Associates，一家主要關注亞太地區的外匯機構，並成為全球唯一一家獲得ISO 9001/008認證的金融外匯機構。

我很快便將JF Lennon擴展到亞太以及世界其他地區的十餘個國家。這些年來，我在外匯交易上獲得了提升，曾受邀參與中國『一帶一路』論壇，更得到了《商業時報》的『亞洲頂尖外匯交易員』稱號。

作為一名對教學充滿熱情的企業家，我不認為應該在年紀輕輕就選擇退休，我更希望探索商業和投資機遇，同時也繼續我的教學事業。

我對我的人生經歷是滿意的，但是我相信，我還有很長的一段路要走。能夠做自己喜愛的事情，以及做外匯交易和教學，同時還能夠賺到錢，對我而言這是一種幸運。做出正確的交易操作，同時也能開發出一套系統，幫助其他人獲利，這給我帶來了很大的成就感。我還有很多事情想做，很多規劃有待達成，很感激每一位決定與我共同走上這段旅程的人，任何時候學習都不晚，我相信憑借創造性和勤奮的工作態度，任何目標都可以實現。」

沒有誰的生活是容易的 只要你願意 沒有不可能的事

從無數次操作外匯交易的實戰中，不論是盈利或是虧損，黃志明院長深刻感受到了外匯交易的神奇魔力和巨大魅力，依靠著不斷獲取階段內持續盈利的外匯操盤實戰，他終於穿過人生低潮，跨過事業失敗，邁向了一條通往成功和豐盛的康莊大道，直至現在，一直朝向他心目中的標竿全力奔跑。

黃志明院長堅信，把簡單的事情做到極致，最終自然會成功。許多人一遇到挫折就退縮，被現實打敗後，就變得悲觀了，但同時也有很多人，被打敗後依舊能重新站起來，再次向現實宣戰，其實面對同一件事，心態不一樣，結果就會不一樣。

如果你的人生還有一次翻身的機會，那就用盡全力去完成，相信自己、挑戰自我的極限，最後一定能成功！

未來外匯市場想像空間變大

二○一九年中國外匯開放的腳步已經明顯加快。在七月份上海自貿區外匯改革試點升級4.0版；在八月份試點深圳外匯開放；在九月份也陸續放寬國內券商平台：中信、華泰、招商！同月取消合格境外。

預計中國將於二○二一年全面開放中國金融市場，屆時外匯市場將迎來爆發，這代表未來外資將參與匯市的空間變大！

在中國、澳洲以及歐美等，全民參與外匯金融交易已經是不爭的事實。目前中國是全球匯市的明日之星，因為人多，錢也多。一旦全面開放，參與度應該遠遠超過股票市場！

中國目前股民約二億人左右，實際參與外匯金融交易的人口目前約二百萬人左右，可以試想這是一個什麼樣的場景。

外匯作為全球最大的交易市場，無莊家、資本家難以干預，交易公平透明，外加槓桿以小搏大，期待未來將成為中國下一個風口行業！