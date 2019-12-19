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單身經濟大商機

2019-12-19 14:10理財周刊

【文．洪寶山】

投資跟著趨勢走，而最需掌握的趨勢就是人口變化，這些年來，我們熟知的是台灣人口老化問題，一九九三年起台灣已經步入高齡化社會，二○一八年跨入高齡社會，根據國發會預估，二○二六年將走向超高齡社會。面對高齡社會即將到來，長期健康照護日趨重要，這也就帶出了「銀髮商機」。

伴隨著高齡社會而來的，除了少子化，還有單身現象。按照美國一份報告顯示，超過五○％美國成年人處於單身狀態，其中有三千一百萬人是獨自一人生活，而瑞典、挪威、芬蘭、丹麥等，幾乎有四○％至四五％的住戶是獨居者。

以跟我們人口結構相似的鄰近國家日韓來看，二○一五年的數據統計，日本的一人戶約佔三四．五％，南韓二七．二％，台灣則是三一．六％，等於每一百戶就有將近三十二戶只有一個人。

看到這些數據，你有想到什麼改變嗎？簡單從消費行為來看就會大不同，家庭式的大賣場消費習慣，會改成訴求精簡的超市或超商；批發式的家庭包裝組合，轉而成小包裝的精緻商品。

要了解消費心理，就一定要先了解單身族的價值觀，日本與韓國近年來出現「涅槃世代」、「全拋世代」等名詞，意味著傳統戀愛、結婚、生小孩、買房子等人生歷程，在新世代中可被全部拋開，一方面是大環境經濟不景氣、薪資停滯導致不得不的人生應對，養不起、買不起，所以選擇不婚、不生。

從人口結構及已開發國家發展的趨勢來看，可以想像未來開發中國家照此模式發展，單身人口比例逐步上升，因此「單身商機」長期看漲。以台灣為例，估計每年單身商機至少在五千四百億元以上。

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從尼爾森資料分析得知，單身經濟商機可分四大族群，其中以二十至三十四歲單身者占全體人口比例最高，達二一．五％，三十五歲以上未婚者、喪偶或離婚的民眾，是單身／類單身經濟中第二大族群，其經濟能力往往又比二十至三十四歲較年輕族群高。這兩大族群的消費特色，一是消費自主性高，二是極度要求便利。

也就是，「個人化」與「自我滿足」是單身時代務必訴求的行銷概念，各產業想要趕上這波商機，勢必得做出更多變革。而投資人要做的就是，尋找跟上商機的企業，贏在機先。

【理財周刊第1008期】
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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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