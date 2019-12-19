秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

【文．理周教育學苑】

Ｑ：自12月11日美聯儲公布利率維持後，美元指數應聲下跌，隨後美聯儲主席鮑威爾發表言論，顯示不會升息，是否降息端看美國經濟數據而定，這樣的聲明也幫市場打了一劑強心針，國際資金流動注入股市，自12月11日以來台幣已經從30.5升值到30.2，現在可以換美元嗎？

Ａ：近日台幣狂升，不少朋友躍躍欲試想要購買美元，到底最近台幣在漲什麼？就總體經濟來看，這次台幣升值可從利率決策、中美貿易戰、外資注入股市等面向切入。

美聯儲利率決策：十二月利率決策談話，顯示美國預防性降息已經結束，現在貨幣政策「適當」，市場預期未來半年利率變化不大，鮑威爾並提及目前通膨低檔，不需要較快轉向升息，也正向帶動國際資金流動，整體來看，美元短期會震盪整理。

中美貿易戰和緩：中美貿易停戰在即，雙方達成第一階段協議，預計明年一月首周簽署部分協議，加上中國Ａ股止跌回穩，人民幣由弱轉強，也帶動整個亞洲貨幣走升，台幣也受惠於此。

外資買入台股：國際情勢穩定，有助於資金流入股市，近期台股屢創高點，外資拉抬權值股功不可沒，移入資金需要購入台幣，也成為台幣升值主因，整體來說，國際資金有往亞洲市場流動跡象，亞幣升值還沒走完。

就美元／台幣十年匯率走勢圖來看，目前還沒有打底現象，預計在三十左右整數關卡會稍作震盪，但長期來看，二九．七以下才是好的換匯買點，想投資美元的朋友建議分批換匯，初學者建議換匯比例為三○％、三○％、四○％，才能有效平衡成本，現在千萬別看到美元跌就全數衝動入場，良好的成本觀念才能在市場活得更久。

【理財周刊第1008期】 分享 facebook