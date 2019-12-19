台股站穩一萬二 教你算出主力成本

【文．理周教育學苑】

Ｑ：12月13日川普宣布延緩對中國課徵關稅後，台股一飛沖天，創下29年新高，站穩12,000整數關卡，面對台積電、大立光等大型權值股領漲，投資人一面開心股市多頭，又深怕只是曇花一現。台股位階這麼高，是否還能買股票？有沒有什麼方式能快速知道主力成本，買在相對低點？

Ａ：中美貿易和戰協議及聯準會利率按兵不動，為國際動盪局勢帶來一絲曙光，美股三大指數同步創高，台股也沾光站上一萬二整數大關，就外資買盤來看，外資主流投資在台積電、大立光、聯發科等大型權值股，題材面則以半導體、蘋概股、5G概念股等為主流。

台灣電子業供應鏈成熟，上游概念股受青睞，下游個股也能順勢上漲，在外資沒有大量賣超權值股之前，後續台股都仍有上漲空間，操作上建議利用外資買超作為主要依據，選出外資連買標的，透過量能檢測，找到合適進場價位，筆者這邊以台積電舉例，說明如何透過量能找到主力成本。

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一般來說當股價上漲時，通常會伴隨大量，而這根大量Ｋ線的開盤價通常是主力成本，多頭趨勢回後買上漲，當我們知道主力成本在哪時，就能夠買在相對低點，最簡單找到主力成本方式是長紅Ｋ線及跳空缺口，如附圖灰藍色框框所示，缺口處爆大量，這樣的缺口下次就會形成強力支撐。另一處則是長紅開盤處，長紅往上開高走高，這也是標準主力成本價，下次回到這兩個價格附近將會有強力支撐，也是還沒有進場朋友的機會，來到這個價格不妨可以分批布局。

整體來看，外資不滅台股多頭持續，但目前價格處於高檔，容易震盪，還是建議回後再布局，透過大量找到主力成本，才能有更好獲利空間。

【理財周刊第1008期】 分享 facebook