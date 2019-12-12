親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

遠航歇業 董事長張綱維「遺書」：求一死以謝罪

翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

負利率投資策略

2019-12-12 14:22理財周刊

【文．洪寶山】

自二○○九年美國實施第一輪QE開始，各國掀起一波波降息風，全球走向「零利率」時代，更甚者是「負利率」！「負利率」是人類經濟活動一個極為特殊的現象，這波歐洲全面負利率，是剛剛卸任的歐洲央行總裁德拉吉的傑作。德拉吉在二○一一年十一月接任歐央總裁後，屢次加碼超級寬鬆政策，二○一四年更將央行的指標利率打到零以下。

面對全球負利率壓力，高股息殖利率的股市和個股成為當前投資機構首選。台灣加權股價指數的股息殖利率為四．○五％，全球第三高，這就是台股的吸金魅力。

而在這其中更看好金融股，近六年金融類股最低殖利率四．三三％，最高達六．六八％，平均殖利率達五．三八％。對比非金融類股最低殖利率三．○八％，最高達四．六四％，平均殖利率達三．八七％來看，很明顯略勝一籌。

分享

所以我們可以看到，儘管受美中貿易戰影響，美股、亞股震盪走跌，但台股十二月十一日在台積電營收、股價雙創新高下開高走高，大盤收在最高點一一七○○點，創二十九年多來新高。

股市創新高，如何選到還持續成長的股票？相信是很多人的難題，因為會認為：「好的股票都漲高了，現在追會不會買在高點？」我認為這時機買金融股就是很好的策略，尤其對以存股為目的的投資者來說，不是追求短期獲利，而是長期績效，從這波大盤上漲行情來看，今年加權指數漲幅已達一七％，金融股才一二％，還有不小的補漲空間，而且目前台股淨值比為一．八倍，金融股才一．○八倍，殖利率也是金融股的優勢。

雖然歐洲銀行面臨裁員問題，但台灣環境不同，從基本面、技術面來看，金融股都是台股當前的首選標的。

【理財周刊第1007期】
【理財周刊第1007期】
分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1007期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

台積電點火 台股大漲135點收11,836點...

台股創29年新高 顧立雄獲立委封為「顧大盤」

影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危...

台股驚驚漲誰是顧大盤？ 顧立雄這麼說

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

運勢由你掌握 2020年開運秘笈

2019-12-12 14:21

嚴選營益率季增營收成長股

2019-12-12 14:15

借錢免還

2019-12-05 15:30

苗博雅：勞務關係釐清晰 外送好放心

2019-12-05 15:28

油價劇烈震盪 靠著加幣也能賺獲利

2019-12-05 15:27

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

台灣上修GDP 外資買盤回頭

2019-12-05 15:15

「殭屍股」想要鹹魚翻生 投資人應秉持投資態度買賣股票

2019-11-28 14:19

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

市場聚焦穩健成長內需股

2019-11-28 13:57

玖鼎電力智慧電表 攻海外市場

2019-11-22 10:32

胡心瀕：跟疲倦說再見 先顧裡子才有面子

2019-11-22 10:32

台灣人才濟濟

2019-11-22 10:32

以營益率嚴選具競爭力個股

2019-11-22 09:20

台幣持續升值 台股續攻有望？

2019-11-22 09:20

區塊鏈萬靈丹？

2019-11-14 14:40

貿易戰和解利多不漲 戒慎恐懼

2019-11-14 14:39

看見生技產業力量 生技博士阿格力轉戰股市

2019-11-14 14:38

利率如何影響國際匯市？

2019-11-14 14:37

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

金融股漲什麼？

2019-11-07 15:22

低本益比個股接棒輪漲

2019-11-07 15:22

李建賢：城市的良心─淡水河系污水下水道建設50年

2019-11-07 15:22

美聯儲暗示今年不再降息 美元可投資嗎？

2019-11-07 15:22

台股漲翻天 小資也能投資高價股

2019-11-07 15:22

瘋狂利多加持 加速掏空台股未來

2019-11-07 15:22

力優勢環保 底渣處理小巨人！肩負民生公共事業末端處理責任

2019-11-01 09:01

十月多頭聖嬰 十一空頭抵抗

2019-11-01 09:00

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

永恆QE無限好？

2019-11-01 08:57

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

金價狂飆 投資黃金懶人包(二)

2019-10-24 14:37

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

千言萬語

2019-10-24 13:54

理周集團「金山淨灘」為地球環保盡心盡力！

2019-10-17 14:33

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

高淑芬：從孩童身上認識ADHD 精神疾病不必怕

2019-10-17 14:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top