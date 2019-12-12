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運勢由你掌握 2020年開運秘笈

2019-12-12 14:21理財周刊

【文．洪寶山】

掌握「命運」及「風水」並非不可能

古人說：「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，人的命運並非先天就決定好的，雖然有出世後定下命格之說，但是運可由後天掌管。比如說，個人可從先天性的八字了解個人命格後，再從姓名組合等後天方式來添補改運。談到風水，一般分為兩種，一是不可控制的陰宅風水，二是可自我控制的陽宅地理，透過居家環境風水來改變家中運勢。

風水並非傳統迷信，一部分仍可用科學實證解釋，所謂最好的陽宅格局就是「玉帶環腰」。以實際案例來解釋，如：Ｕ字形道路，因應自然物理的離心力原理，假設車速極快的駕駛車輛，若發生意外必定朝向Ｕ字形外側滑出車道，因此住宅位於內側是相對安全，也能避免交通意外事故的發生。

至於積陰德，若無多餘的金錢協助他人，可透過行善累積福報，但不要苛求何時得回報，因為這只能從無形之中慢慢得到印證不可強求。最後，謝沅瑾強調讀書的重要性，古人基本上能翻身的機會就是靠讀書，讀書是吸收先人累積的知識傳承下來。古人有云：「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，若要成功就必須將知識融會貫通，進而提高人生事業及成就的成功機會。

民間習俗有一套 居家風水怎解套

綜合上述，「風水及命理」是古人的經驗及智慧所累積出來的大數據。謝沅瑾解釋，在民間習俗可分為兩類，一類是經驗的知識累積，另一類則是約定成俗。比如說：神桌上左右兩側的燈熄滅，可能影響家中男女主人的健康就成為一種預兆，無法用科學方式解釋。另外，屋內擺設鏡子三大原則，「不對門、不對床、不互相對照」，皆為早期流傳下來的習俗，但其中卻隱含些許小道理，都與居家風水相關聯。

只是為何要注重居家風水，住得舒適不妥嗎？有一首童謠是這麼唱的，「我家門前有小河，後面有山坡」，道出選擇地理環境的重要性，以台灣來說，東部人口較少，西部人口較多，也是順從自然環境的結果，遇到自然災害時，不僅影響到財物上的損失，可能還有人身安全的疑慮。

選定地理位置之外，再者就是居家環境的格局，所謂「陽宅三要」，定下吉凶的三大要素為「門、主、灶」。首先，住宅大門不可對主臥室及廚房，同樣亦不能兩兩相對。謝沅瑾提出一番見解，當大門正對主臥室，空氣的流通，使得室內溫差產生變化，對屋主的身體健康可能造成影響。而廚房為一家溫飽之處，當然訪客進入家中看見廚房樣貌並非故意，須設置隱蔽處。習俗上有「開門見灶，錢財多耗」一說，因此，想要提升財運及運勢的民眾可以用其他補運的方式。

2020鼠年招財添運大公開

年底將近，迎接新年要能藏風納氣，招好財運才是上上策。謝沅瑾親自批算二○二○年庚子年的招財方位於「東北方」，想要提升人際職場關係亦在此方位。民眾可在居家環境或工作職場上，將空間均分為九等份，清楚掌握東北方位，佈置此區塊增添財氣及運勢。

想增進職場人際關係的朋友，可放置粉水晶提升人緣桃花；想加強判斷、分析能力的人，可擺放紫水晶。如果受僱者無法選擇方位，可擺放至工作桌上，甚至將水晶收納在左手邊第一層抽屜，但要避免重物及雜物壓制在水晶上，盡可能保持乾淨整潔的狀態。

增添財運方面，可在東北方位放置聚財斗金、聚寶盆等招財物，切記盡量與「水」保持距離，別擺放魚缸、花瓶、水種植物等物品，古人說「水能載舟，亦能覆舟」，正確位置能催財，錯誤的方位更會導致破財。同樣地，水容量多寡也會影響財源流進及流出，必須留意謹慎。此外，生活用品，如垃圾桶，避免放在東北方，預防雜氣與財氣混為一體，提供給民眾參考。

想要提升工作運勢及招財運勢，謝沅瑾公開兩個小秘訣，方法一，使用五帝錢，將五帝錢佩帶在身上，提升個人運勢。若是坐在主管前面或玻璃帷幕旁的職員，可將五帝錢放置座位下、身旁空蕩位置或座椅的靠枕內，成為靠山，提升職場氣場，讓工作更加順利。

其二，補財運的方式並非個人金錢多才可改運，民眾可自製居家「聚寶盆」。首先，找出可收納物品的空罐或是甕窯作為聚寶盆。再來，一張空白紙條寫下家中在外工作者的姓名及出生年月日，並加上「財源廣進、元辰光彩」字句，放置於聚寶盆內底部，再將金錢湊為168、268、368或888等數字，象徵一路發、二路發、發發發吉祥金額，放於紙條上方。最後，將聚寶盆擺設在家中隱蔽的地方或家中催財最旺的東北角，催旺明年財運。

2020年把握「機會」才是王道

擔任命理師已有三十餘年的謝沅瑾，接觸到各式各樣的人生百態，也歷經許多不可言喻的故事，對民眾想透過宮廟師父、命理師求助解惑或祭改的心情能深刻體會，但他呼籲民眾要保持理智的心態，許多騙財騙色的新聞事件層出不窮，過度著迷可能帶來負面的影響，甚至錢財損失。他說，當運勢來的時候，其實不必特地追求財運，機運也會自然找上門，更提出「部分人是會掌握機會，反之則是等待機會」，與其等待機會，不如增進自己的能力，創造更多可能性。

就此謝沅瑾私下透露，明年(二○二○年)整體運勢最佳前三名的生肖，第一名屬牛，出生於民國六十二年(西元一九七三年)；第二名屬羊，民國五十六年(西元一九六七年)；第三名屬雞有兩個年次，出生於民國四十六年(西元一九五七年)及民國八十二年(西元一九九三年)。以上三種生肖的民眾，將在明年有良好的發展機會，要是能掌握時機必能藉機使力通往下一步人生階段。

除了為民服務，謝沅瑾處事也相當嚴謹。就學時期，他已是校園風雲人物，當時某位老師對他說：「稻子越成熟，頭便垂得越低。」他從此銘記在心，學習調整自己的各種心態，體悟到越謙虛，受益越大。反之，自滿的人，就如同半瓶水響叮噹，一旦水灌滿後，發不出絲毫聲音。隨時保持「活到老，學到老」的精神，不會受到任何侷限而停止向前成長，成為他鼓勵身邊有緣人非常受用的一句話。

謝沅瑾

•中華堪輿道派第十七代掌門宗師

•中華道家易經堪輿「卓越貢獻」成就獎

•中華易經十大名師(NGO世界城市科學發展聯盟國際組織聯合頒獎)

•金鼎獎十大傑出星相命理學家

•中國正統民俗風水教育協會總會創會理事長

•中台港澳各大電視、新聞、報紙等媒體專訪

•美國日本新加坡馬國等各大國際媒體專訪

•台灣最知名國際級風水命理老師

•全球風水／命理／姓名學權威

•專業風水／命理／民俗教科書作者

【理財周刊第1007期】
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