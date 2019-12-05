油價劇烈震盪 靠著加幣也能賺獲利

【文．理周教育學苑】

Ｑ：近來油價劇烈震盪，尤其本周OPEC將在維也納開會，產油國擬聯合擴大減產，也激勵油價大漲。原油在商品供應鏈裡屬於最上游，一旦油價大漲，除了對物價將會直接造成波動，也會引發通貨膨脹，因此，國際油價走勢變化，一直都是關注焦點，在這波油價漲背景下，有沒有可以套利的貨幣呢？

Ａ：在國際市場上，油價變動一直是眾所注目焦點，所以每當OPEC宣布石油減產，都會引發大騷動，想要搶撈這波原油商機的朋友們，除了直接購買原油相關期貨外，也可以透過加幣搶賺這波時機財。

在外匯市場中跟原油連動最高的貨幣是加幣，加拿大本身具有油田資源，雖然產油量不及俄羅斯及沙烏地阿拉伯這些產油大國，但就加國來看，出口石油比重占整體出口額一○％以上，所以只要油價一有變動，對貨幣匯率會造成直接影響。

如附圖紫色線代表的是美元/加幣匯率，紅色線表示美國西德州原油價格，從圖中可以清楚知道，加幣及原油擁有高度相關性，當油價漲時，美元/加幣也會跟著漲，而油價下跌時，美元/加幣也會隨之下跌。

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所以如果初學者想要操作原油，但又沒有那麼多資金或擔心期貨風險大，不妨可以從加幣入手，透過外匯保證金，操作美元/加幣價差波動，也是一個不錯的選擇。

外匯保證金操作非常容易，只需要在手機下載MetaTrader 4(MT4)就能夠連接外匯市場，而且最低只需一百美元就可以開始操作，對於想要投入國際市場的投資朋友們，是非常簡單的開始。透過外匯的學習，不管國際發生任何大事，我們都能掌握商機，理周教育學苑擁有更多外匯資訊，想知道更多的朋友，記得把握。

【理財周刊第1006期】 分享 facebook