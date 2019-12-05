親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

曾製作新世紀福音戰士 日本GAINAX社長騙女拍裸照

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16理財周刊

【文．理周教育學苑】

Ｑ：自8月初以來，加權指數一路從10,180飆升到11,668，短短4個月就漲了1,488點，其中外資拉抬助益最大，尤其是電子產業龍頭台積電更是功不可沒，但自11月6日台股創下高點後，至今都沒有再創新高，難道外資對台股沒興趣了？台股還有機會漲嗎？

Ａ：有在操作股票的投資朋友都知道，國內三大法人包含外資、自營商、投信，每一個法人喜愛的股票及操盤手法都不一樣，外資偏愛龍頭股，持股時間長，投信熱愛中小型股，和主力操作有較深連結，自營商則像是狙擊手，喜歡短進短出，在當沖或隔日沖常發現他們蹤跡。

從今年八月開始主力買進台股集中在權值股，特別是台積電，外資更是不手軟大力買超，由圖表中可以清楚看出從八月份開始外資未平倉淨額有越來越多跡象(粉色條狀)，加權指數也隨著未平倉淨額增加，一路上漲。但到了十一月四日開始，外資未平倉淨額開始下降，近期會發現外資未平倉淨額在加權指數下(粉條往下降但加權指數變化不大)，這表示外資雖然有減倉台股跡象，但市場還有另一派人馬，不想讓台股往下跌。

分享

本月期貨結算日是在十二月十八日，接下來會遇到聖誕假期，歷年來只要遇到聖誕假期，外資操作手法就會趨於保守，所以接下來順著外資操作的投資朋友們，可能需要留意本次結算後外資籌碼變化，就算拉升股票，也千萬不可追高，整體來看，主力有漸漸換手跡象。

到月底之前權值股表現空間不大，甚至有機會做一個小回調，未來應該會偏向個股輪動輪漲，已經持有賺錢部位的投資朋友，記得守好成本，或進行減倉，才不會獲利回吐太嚴重。

【理財周刊第1006期】
【理財周刊第1006期】
分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1006期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

蘋概三王齊揚台股收漲84.18點 三大法人買...

台股11600點得而復失 短線恐箱型整理

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

投信明年展望：台股再戰新高 科技股當主軸

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

借錢免還

2019-12-05 15:30

苗博雅：勞務關係釐清晰 外送好放心

2019-12-05 15:28

油價劇烈震盪 靠著加幣也能賺獲利

2019-12-05 15:27

台灣上修GDP 外資買盤回頭

2019-12-05 15:15

「殭屍股」想要鹹魚翻生 投資人應秉持投資態度買賣股票

2019-11-28 14:19

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

市場聚焦穩健成長內需股

2019-11-28 13:57

玖鼎電力智慧電表 攻海外市場

2019-11-22 10:32

胡心瀕：跟疲倦說再見 先顧裡子才有面子

2019-11-22 10:32

台灣人才濟濟

2019-11-22 10:32

以營益率嚴選具競爭力個股

2019-11-22 09:20

台幣持續升值 台股續攻有望？

2019-11-22 09:20

區塊鏈萬靈丹？

2019-11-14 14:40

貿易戰和解利多不漲 戒慎恐懼

2019-11-14 14:39

看見生技產業力量 生技博士阿格力轉戰股市

2019-11-14 14:38

利率如何影響國際匯市？

2019-11-14 14:37

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

金融股漲什麼？

2019-11-07 15:22

低本益比個股接棒輪漲

2019-11-07 15:22

李建賢：城市的良心─淡水河系污水下水道建設50年

2019-11-07 15:22

美聯儲暗示今年不再降息 美元可投資嗎？

2019-11-07 15:22

台股漲翻天 小資也能投資高價股

2019-11-07 15:22

瘋狂利多加持 加速掏空台股未來

2019-11-07 15:22

力優勢環保 底渣處理小巨人！肩負民生公共事業末端處理責任

2019-11-01 09:01

十月多頭聖嬰 十一空頭抵抗

2019-11-01 09:00

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

永恆QE無限好？

2019-11-01 08:57

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

金價狂飆 投資黃金懶人包(二)

2019-10-24 14:37

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

千言萬語

2019-10-24 13:54

理周集團「金山淨灘」為地球環保盡心盡力！

2019-10-17 14:33

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

高淑芬：從孩童身上認識ADHD 精神疾病不必怕

2019-10-17 14:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

台灣升級

2019-10-17 14:29

金價狂飆 投資黃金懶人包(一)

2019-10-09 14:51

美股殺盤 台股搶賺投機財

2019-10-09 14:50
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top