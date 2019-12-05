外資持倉減少 台股行情到盡頭？

【文．理周教育學苑】

Ｑ：自8月初以來，加權指數一路從10,180飆升到11,668，短短4個月就漲了1,488點，其中外資拉抬助益最大，尤其是電子產業龍頭台積電更是功不可沒，但自11月6日台股創下高點後，至今都沒有再創新高，難道外資對台股沒興趣了？台股還有機會漲嗎？

Ａ：有在操作股票的投資朋友都知道，國內三大法人包含外資、自營商、投信，每一個法人喜愛的股票及操盤手法都不一樣，外資偏愛龍頭股，持股時間長，投信熱愛中小型股，和主力操作有較深連結，自營商則像是狙擊手，喜歡短進短出，在當沖或隔日沖常發現他們蹤跡。

從今年八月開始主力買進台股集中在權值股，特別是台積電，外資更是不手軟大力買超，由圖表中可以清楚看出從八月份開始外資未平倉淨額有越來越多跡象(粉色條狀)，加權指數也隨著未平倉淨額增加，一路上漲。但到了十一月四日開始，外資未平倉淨額開始下降，近期會發現外資未平倉淨額在加權指數下(粉條往下降但加權指數變化不大)，這表示外資雖然有減倉台股跡象，但市場還有另一派人馬，不想讓台股往下跌。

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本月期貨結算日是在十二月十八日，接下來會遇到聖誕假期，歷年來只要遇到聖誕假期，外資操作手法就會趨於保守，所以接下來順著外資操作的投資朋友們，可能需要留意本次結算後外資籌碼變化，就算拉升股票，也千萬不可追高，整體來看，主力有漸漸換手跡象。

到月底之前權值股表現空間不大，甚至有機會做一個小回調，未來應該會偏向個股輪動輪漲，已經持有賺錢部位的投資朋友，記得守好成本，或進行減倉，才不會獲利回吐太嚴重。

【理財周刊第1006期】 分享 facebook