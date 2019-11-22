胡心瀕：跟疲倦說再見 先顧裡子才有面子

【文．洪寶山】 【理財周刊第1004期】 分享 facebook

博大精深的傳統中國醫學治療，結合新世紀科學技術的研究，而今不但可以說明西醫暫且無法確認的疾病，也可以讓生活變得更健康美麗！

「亞健康」說不出的痛 中醫來解密

依照世界衛生組織(WHO)的調查，全球真正的健康人口(身體與精神皆健康的完美狀態)只佔約五％，不健康的人口有二○％左右，其餘約七五％處於「亞健康」(介於疾病與健康之間)的狀態。

什麼是「亞健康」？真正的健康狀態係指身心靈全方位的健康，必須考量其身體器官的健全與運作、精神情緒以及社交狀態的穩定，三方面都健全才屬於真正的健康。南崁風澤中醫診所院長胡心瀕解釋：「從中醫的角度來說，真正的美與健康含括身體與心理、寒與熱、氣與血、虛與實都和諧的狀態」。當醫學上遇到患者表明身體不適，卻無法找出現有疾病「對號入座」的時候，即可以歸類為亞健康狀態。也就是說，不是完全的健康，只是這個「病」在西醫的檢查中，尚未找到一個病因去說明不適的緣由。

中醫與西醫在問診與治療上的角度有所差異，胡心瀕在《美女保健室：胡心瀕的全方位中醫調理》一書中提到，中醫的治療是以「人」的整體為出發點，強調「不治已病治未病」以及「養生調理」的重要性。藉由「望聞問切」觀察病患的「氣血」與「陰陽」是否平衡，對於西醫目前無法提出適切解釋的亞健康狀態，即可尋求中醫的調理進行改善，並有機會回復身體機能。

隨著生活習慣的改變，現代人容易陷入高壓工作以及高油高鹽的外食環境，長期累積容易導致身體機能的崩壞，甚至女性最在意的膚質容貌與體態都會跟著變形。許多人或許不覺得身體不舒服，卻正走在疾病發作的路上，如何「未病先防、既病防變」是為中醫診治的重要觀念。

慢性疲勞症候群 容顏美貌的剋星

「適度的壓力可以讓我們進步，過度的壓力會讓我們倒下」，胡心瀕表示，近年來，越來越多病患因為長期的疲倦無解而上門求診，她進一步說明，「大部分會有兩個共通點：第一，六個月以上的時間持續感到疲勞，怎麼休息都沒有辦法恢復這個疲勞感。第二，持續性的肌肉酸痛、關節痛，或是莫名其妙反覆的喉嚨痛」，往往這類型的患者在西醫的檢驗中無大礙，用藥不久後又發作，多半就是患了亞健康狀態最常見的「慢性疲勞症候群」。

以臨床經驗來看，慢性症候群又以女性患者居多，胡心瀕從中醫的角度分析，首先，女性先天雌激素較高，身體的肌肉量普遍低於男性，相對之下體力較差。第二，女性因月經週期因素，雖然不是每位女性都會貧血，但是每月的失血耗損，對身體還是會造成影響。第三，現代人睡眠品質不佳，又習慣熬夜晚睡，身體機能長期無法修復。第四，根據統計，慢性疲勞症候群的患者長期工作壓力大，精神緊張，女性一般抗壓性又略低於男性。

由於生理機能先天不足，女性罹患慢性疲勞症候群後容易加快氣血的消耗，外加壓力造成身體循環不良，膚質和體重會漸漸產生變化。最顯而易見的是臉上會出現黑斑、皺紋，或者皮膚較為暗沉、粗糙。在身材方面，則會為了降低疲勞感，將壓力轉嫁到飲食上，可能會產生暴飲暴食，過度攝取高糖份、高熱量食品現象，體重自然會逐漸上升。更有甚者，內分泌失調引起月經不調或尿道炎的發作，長久累積下來，產生慢性疾病的機率也會跟著上升。

因此，身體感覺又累又不舒服，西醫無法找出問題所在時，應該如何阻斷慢性症候群的發生或惡化呢？

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從裡子顧面子 氣血調和美麗上門

胡心瀕認為既然慢性疲勞症候群會使氣血不足，導致體內的壓力難以釋放，首要步驟即是補氣補血，再來是舒肝解鬱，「我會建議患者搭配食用黃耆、人參、當歸、白芍、紅棗等偏補氣血的藥材，女性還可以加一些玫瑰花瓣舒緩心情」，胡欣瀕強調中醫的優勢就在於「內在調理」，透過調理體質，就能讓身體從亞健康的狀態逐漸轉變為健康狀態。

此外，中醫常說：「腎常積，腎精須充足」，在中醫領域裡，「腎」是人的根本，也是生命力的來源，其涵蓋範圍極廣，它所指的不光只是腎器官，包含生殖器官、膀胱、筋骨、經絡都有關聯，掌管著全身的氣血功能。當我們了解「腎」是人體的根本後，最簡單的補氣方法就是食用十全大補湯，再加強一些補腎的藥材，例如：肉桂、杜仲或附子。

但胡心瀕也提醒，這些藥材雖然能調和氣血，但不是每一位民眾都適合食用這類補品，還是要注意自己的體質寒熱狀況而定。如果平常較易發生口乾舌燥、嘴巴破、多夢、睡眠狀況不好或便祕等情形，則體質偏燥熱不適宜食用這類偏溫補性質的藥材，必須將溫熱性質的藥材改為帶點寒性的藥材，平衡藥帖性質，燥熱體質的人還是可以享受進補的樂趣。

除了養腎外，女性整體膚質與身體機能運作關鍵在於個人經期是否順暢調和，這部分與肝氣、肝血相關，若能注意補養肝血，經期調和，皮膚狀態即使不用保養品，也可以容光煥發。相反的，如果沒有及時調理，女性長期處於不正常的荷爾蒙變化，最常見就是體重持續增加、體態失控，肥胖可能又造成月經失調，間接成為一種惡性循環。最嚴重還會使卵巢早衰，面臨更年期提早發生，連帶骨質疏鬆症、高血壓、糖尿病、三高以及代謝性疾病陸續出現。

如果不喜歡藥補的民眾，胡心瀕建議也可進行簡易的按摩，「以按摩的方式讓臉部和肩頸放鬆，進而促進血液循環，改善代謝不良的情況」，胡心瀕進一步說明，代謝改善，黑色素自然不易沉澱，臉部暗沉也會隨之而去。

當然，隨著科學中醫的進步下，更進階的保養方法可以使用針灸或埋線刺激局部膠原蛋白新生、廢物代謝、肌肉緊實，使臉部凍齡，維持較穩定的狀態。胡心瀕不斷叮嚀，無論是食療或針灸、埋線，想要事半功倍，最好搭配有氧運動和重量訓練，不但能讓體態苗條，肌肉量增加，也有助於體力的上升，帶動氣血平衡。

最後，想要根治慢性疲勞症候群，或讓體內的氣血陰陽處於一個穩定的狀態，「睡眠」的品質非常重要。胡心瀕推薦大家如果不想仰賴藥物獲得好眠，不妨試試「腹式呼吸法」，睡前先泡澡放鬆，再平躺於床上以腹部進行深度的呼吸，活化副交感神經(依圖示)，對於有睡眠障礙的患者，副交感神經被活化後，交感神經會冷靜下來，漸漸地就會進入睡眠狀態。

生命如同蠟燭一般，一不小心就會燃燒殆盡，與其花大錢買保養品，不如先找到問題癥結進行調理。每個人都希望健康又美麗，以中醫的方式進行調理之前，患者應該注意自己的體質狀況，再經由飲食調整。除此之外，改善睡眠習慣，增加運動機會，加強循環，身體自我的修復能力必能自行正常運轉。想要光鮮亮麗，先從內在美做起！

胡心瀕

現職：南崁風澤中醫診所院長

著作：《美女保健室：胡心瀕的全方位中醫調理》

長庚醫學大學中醫系畢業，具有中、西醫師執照，離開長庚醫院後秉持中西醫並治的理念，成為風澤中醫診所體系發起人之一。現為南崁風澤中醫診所院長及兩個孩子的母親，長期致力於婦兒內科全方位調理醫學，並持續推展中醫美容針灸及中藥物調養。

經歷：

．風澤中醫診所減重美容主任

．風澤中醫診所副院長

．長庚醫院中醫部專任醫師

．長庚醫院西醫臨床訓練醫師

．長庚大學中西醫雙學士學位／中西醫雙執照

．UDN元氣網百大專欄醫師

．F.A.C.E.韓國醫學美顏針專科認證

．中醫婦科醫學會專科認證

．中醫兒科醫學會專科認證

．中醫內科醫學會專科認證

．中醫提升孕產照護品質計畫專科認證

．優質小兒氣喘、過敏性鼻炎門診計畫專科認證

．小兒腦性麻痺門診計畫專科認證