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玖鼎電力智慧電表 攻海外市場

2019-11-22 10:32理財周刊

【文．蔡武穆】

【理財周刊第1004期】
【理財周刊第1004期】
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「電力市場存在很久，大概在五年前有很大的轉變」，以前的電力市場是賣方(供應端)市場，只要電力、電壓穩定、不斷電，買方(需求端)就會買單。但是在五年前(二○一四年)開始產生變化，因應環境和能源安全的需求，供應端開始受限，而需求端也因為擔心電力不夠用，開始意識到節約能源的重要，兩方開始有了交集，共同尋求解決的方法。

智慧電表媒合供需兩端 量入為出

台灣的電到底夠不夠用？陳展鵠說，就跟錢夠不夠用是一樣的問題，如果一直花用，當然不夠用，現在要換成另一種思維，「電當然夠用，看你怎麼用，如果量入為出，怎麼會不夠用？」智慧供電、智慧用電的概念開始擴散，而智慧供電、智慧用電最重要的架構即是智慧電網，智慧電網的核心就是智慧電表。

如同記帳，智慧電表主要的目的是提供需求端和供應端之間用電及發電的資訊，供電方要知道誰在用電、什麼時間用多少電，而需求端也要知道用了多少電，一旦發現電不夠用時就可以利用市場機制，讓使用端變小，而不是一味讓供應端變大，「台灣沒有本錢再蓋一座電廠」，能源污染對健康、對環境都是威脅，不只台灣，世界各國皆然。

要解決缺電的問題，最好的方式是以虛擬電廠取代實質電廠，「發一度電，是為了滿足這一度電的需求，但如果這一度電的需求消失，就不用發這一度電」，智慧電表在這個架構之下，價值就變得非常高，「砍掉人力抄表沒省多少錢，真正的用意是少蓋一、二個電廠，雖然補貼用戶驚人，但比起閒置設備的金額，真的少太多」。

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工研院衍生技術團隊 搶下台電AMI標案

事實上，台灣全年的用電大概八千小時，用電高峰不會超過這一百小時，這短短一百小時，可以從智慧電表的資訊，以補貼或限用來解決使用端，如果從供應端加蓋電廠的思維來滿足這一百個小時，備載容量會不斷提高，則增加的七千九百個小時，就形成閒置設備，更是資源浪費。

全球發展智慧電網、智慧電表幾乎同時起步，台灣並沒有比較慢，原因是過去通訊技術不夠純熟，裝置費用、使用成本太高。二十年前，看見智慧電網為未來趨勢，工研院接受台電委託，開發智慧電表，經過五、六年研發實測，成功開發兩款最難的三相式電表，雖然通過台電的認證，但是台電卻遲遲未下單。

「不是產品有問題，而是台電覺得投資不符合效益」，陳展鵠說，當時台電花四、五千億元蓋核四，已經負債累累，要再花一千多億元投資智慧電表，電價又不能調漲，台電不知如何回收成本，五年前在政府政策壓力下，開始規劃智慧電表時程，市場才漸漸成熟。

工研院研發出兩款台電指定的三相式電表，但是市場還沒打開，國內廠商又無法承接技術的情況下，為了研發新一代的技術，陳展鵠便率領研發團隊，二○○五年從工研院衍生出玖鼎電力資訊公司。可以說，玖鼎在成立時，就已經有很扎實的技術實力，到今日，研發團隊仍是當初成立的班底，這讓陳展鵠相當驕傲，更是玖鼎電力今日能成功搶下台電AMI(Advance Metering Infrastructure，智慧電表系統)標案的原因之一。

二維並進 提高技術含金量

玖鼎成立初期，智慧電表市場未見明朗，陳展鵠便轉個方向，先從工商電表著手。他坦言，智慧電表要求的規格及可靠度非常高，玖鼎當時沒有足夠的業績說服台電玖鼎有能力接下標案。再者，台電對於智慧電表的開發時程一直延宕，因此決定從門檻較低的工商電表著手，除了有立即性的營收之外，最主要透過工商電表(配電盤用表、集合式電表)鍛鍊智慧電表研發及技術實力。

「我們一代一代的改良，包括功能完整性、產品可靠度及耐受度，經過十年的磨練，技術實力臻於成熟，剛好台電對智慧電表看法漸漸明朗，才開始將全部心力投入智慧電表量產。」

玖鼎的研發隨著市場發展，可分為前後兩個時期：二○○五至二○一五年，台電智慧電表市場未明朗，以發展工商用電表為主軸，小部分研發歐規、美規智慧電表，二○一五年台電公布智慧電表計畫，工商用電表及智慧電表雙軸並進，乃將研發資源轉進台電AMI智慧電表。

玖鼎電力是少數擁有工商電表及智慧電表的公司，陳展鵠說，初期是以工商電表的利潤投資智慧電表的研發，待智慧電表營收起飛後，會倒過來，將工商電表的市場逐步擴大到海外，他以「二維並進」思維架構玖鼎的營運，縱軸代表的是技術能量的成熟，橫軸兩端分別代表工商電表及智慧電表(見附圖)，當技術能量往上拉，相對橫軸電表的市場範圍也會隨之擴大，同樣，橫軸亦可代表亞洲市場及歐洲市場，技術越高，橫軸開度越大，則市場滲透率越高。

歐規、美規綜合體 全球唯一

經過十多年的發展，玖鼎工商電表已站穩台灣市場，國內大廠包含中油、中鋼、台塑等皆為其客戶，成立第七年即損益兩平，公司的初期策略是用工商電表支撐智慧電表，每年投入數千萬研發經費在優化產品及技術，專注開發歐規及美規的電表，因此，當台電發表自有規格時，玖鼎已累積十足的技術實力，能迅速應變台電AMI的需求，在最短時間內推出新品。

陳展鵠說，台電AMI規格全球獨一無二，因應未來5G的發展及通訊技術不斷更新，決議把通訊設計和電表設計分開，前者以歐規為主，後者則採用美規，台電AMI正好是歐規、美規的綜合體，剛好符合玖鼎初期的研發方向，產品順利取得台電測試認證，去年標下台電七千具電表，今年再度拿下三．六萬具電表，整體營收上看二億元，目前已完成量產。

儲能、備援及預警維修… 未來發展多元

「未來能源管理會越來越細，智慧電表會用在每一個地方」，陳展鵠說，不只是家用、工商業用電表，大者電力事業基礎設施，如電塔、電桿、變壓器等，小到教室冷氣自動開關，都可以看見智慧電表的應用場域，進一步說，「電力會分等級，就跟買威士忌Whisky、汽車一樣」，不同等級、不同時間的電力會有不同的價格，譬如說，開刀房電力是class 1，其他病房或醫務空間為class 2，還有儲能、備援及預警維修等管理層面，這些都是未來玖鼎可發展的機會。

陳展鵠帶人帶心，講求忠誠度，研發團隊成員始終沒變，公司內部員工流動率極低，「我不一定要用最聰明的人，但一定要用最有忠誠的人」，因為沒有忠誠，等於幫別人練人才，管理公司以人為中心，強調適材適用，並開放讓員工認股，共享玖鼎的獲利，公司最大的股東不超過兩成，股權分散，玖鼎的經營不會受到大股東介入而改變方向，所有同仁在裡面共榮共存，齊心為能源市場效力打拚。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1004期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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