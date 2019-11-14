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區塊鏈萬靈丹？

2019-11-14 14:40理財周刊

【文．洪寶山】

區塊鏈近期重回議題熱點，只因中國國家主席習近平說了：「須抓住區塊鏈技術提供的機會」，讓區塊鏈再度抓住各界目光。中國擬運用區塊鏈推行數位人民幣，強化人民幣在國際影響力，以增加抗衡美國的實力，預期區塊鏈與數位主權貨幣將成為美中貿易戰的新角力戰場。

何以數位貨幣必須使用區塊鏈技術？因過去數位鈔票可輕鬆被複製，支付人只要複製個人電子簽章即可重複使用同一筆錢。而區塊鏈透過分散式帳本、不可篡改的特性，阻絕重複支付發生。而區塊鏈共識機制並非一定使用PoW(工作量證明)，因此華為總裁任正非所述：區塊鏈在量子電腦前不值一提，可採其他共識機制如PoS(權益證明)等方式解決。目前區塊鏈技術持續發展中，仍有極大想像空間。

中國何以積極抓住區塊鏈技術？一來區塊鏈分散式帳本特性可打破現有訊息孤島的狀態，如銀行間的資料不相通而產生重複融資等情況，若透過區塊鏈大平台讓金融、資訊流、商流等有價值訊息快速流通與各界均可使用，有助於為商業活動創造新價值，並帶動新型態商業模式。

理財周刊發行人-洪寶山
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另外，區塊鏈去中心化特性恐難讓共產集權政府接納，與其未來民間使用成為反政府工具，不如一開始就由國家主導，政府擁有最高權限掌握鏈上資訊。推測數位人民幣雖採用區塊鏈技術，但不會使用公有鏈與挖礦產出貨幣，仍由人行掌握鑄幣權。

與台灣區塊鏈技術業者接觸，廠商談到：區塊鏈始終未如預期產生仙丹妙藥的效用，主要因區塊鏈不易了解所以市場教育成本高，業者須讓技術朝更親民的方向發展。另外，區塊鏈屬大規模場景應用且無法與現有基礎設施相容，導致有意採用的客戶須考量是否放棄現有基礎設施，則過去投資成本恐無法回收。所以目前區塊鏈落地應用多見到開發中國家如杜拜等由公家機關主導推動。

而中國政府積極的態度，也成為美國區塊鏈新創業者用來刺激美國政府的理由，如早前臉書執行長祖克柏因加密貨幣項目Libra赴國會聽證，即以中國積極發展數位人民幣，提醒美國政府也應發展數位美元，以維持美元在國際間的強勢地位。

美中貿易戰延燒成為區塊鏈技術戰，台灣擁有優秀資工人才萬萬不可缺席。

【理財周刊第1003期】
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理財周刊

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