親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

民進黨中執會通過不分區立委完整名單

貿易戰和解利多不漲 戒慎恐懼

2019-11-14 14:39理財周刊

【文．翁偉捷】

若要說全球最大的利多是什麼，應該就是中美貿易戰將迎來終戰的局面，中國宣布將可能取消加徵關稅，雖然遭到川普的否認，但先前白宮卻已對外宣稱將分三階段取消的可能，此消息一出，金融市場可以感受到普天同慶的氣氛卻只有在黃金、債券以及日圓的價格重跌可以感受得到，股市在這次的消息刺激下卻反而連續兩天(上周四、周五)開高走低，甚至連中國這個最受惠的市場，股市都沒什麼太興奮的反應，這個就是標準的「利多出盡」！

利多不漲 只護不拉

台北股市本來是全亞洲最強的市場，在中、美貿易戰和緩的氣氛下反而變成受害者，原因為何？很簡單，過去台股炒作只利用一個主要的環境：中美貿易戰的轉單效應！就是中國、美國打越兇，台灣越受惠，現在要和解了，對台灣反而是利空。

只是到目前為止，市場的解讀仍然是以利多來解讀，這其實可以反映出在台股就是有一股想要撐住指數的力量，至於是誰，大家應該都知道快要選舉了，誰最不想讓台股崩盤？就是誰護住了台股。

高檔換主流 不跌也難

台股過去兩周的結構開始轉趨不穩，台股原先是以電子股中的半導體為領漲，其中又以台積電為指標，再搭配上金融、傳產的權值股推升股價，此時，台股成交量擴增並且推升指數持續創高。

然而，當台股在推升指數的過程中，電子股不再領漲，台積電休息時，成交量難以放大，當然指數就難再向上，再搭上原先中小型個股領漲的5G題材個股紛紛開始出現籌碼鬆動，型態轉弱的發展，因此，台股雖然在外資買盤支撐下，仍然難以再有更大的挑戰空間。

期股捷報：金融指數急漲+大量收黑
期股捷報：金融指數急漲+大量收黑
分享

撐金融出電子 末升段模式

其中又以金融股為確認台股為末升段的重要關鍵指標，台股只要看到金融股急漲不回頭，通常在短線上容易見高，在過去一周的盤面上不難看到金控族群持續向上創高，甚至連最弱勢的壽險股都出現連續性反彈，這不是末升段什麼才是末升段？

上周筆者點出基本面數據的不可靠，本周台股就用技術面來證實台股的確已經進入漲勢尾聲，這時候要特別留意的是電子股的高檔補跌，尤其是半導體族群的台積電，近期台積電高檔出現太多利多消息，但股價卻反而無法再推升到更高價位，顯見也是出現利多出盡的情況，配合上費半指數的末段噴出，小心這是個假突破真破底的陷阱！

要結帳了 你還不走嗎？

鴻海更是已經出現外資連續大買超過四萬張，股價卻漲不動，這時偏偏外資又上調目標價到一一○元，這種手法有沒有很熟悉？過去5G相關產業中的PA、散熱以及PCB中的指標股已經出現轉弱，超眾跌到頭部出現、PA開始帶量跌破月線，最強勢的PCB同樣也出現破月線的發展，看到這裡不就是在告訴讀者一件事：三十六計走為上策！當月底MSCI權重調整生效日來臨時，可能就是台股短線轉折時！

【理財周刊第1003期】
【理財周刊第1003期】
分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1003期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

區塊鏈萬靈丹？

2019-11-14 14:40

看見生技產業力量 生技博士阿格力轉戰股市

2019-11-14 14:38

利率如何影響國際匯市？

2019-11-14 14:37

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

金融股漲什麼？

2019-11-07 15:22

低本益比個股接棒輪漲

2019-11-07 15:22

李建賢：城市的良心─淡水河系污水下水道建設50年

2019-11-07 15:22

美聯儲暗示今年不再降息 美元可投資嗎？

2019-11-07 15:22

台股漲翻天 小資也能投資高價股

2019-11-07 15:22

瘋狂利多加持 加速掏空台股未來

2019-11-07 15:22

力優勢環保 底渣處理小巨人！肩負民生公共事業末端處理責任

2019-11-01 09:01

十月多頭聖嬰 十一空頭抵抗

2019-11-01 09:00

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

永恆QE無限好？

2019-11-01 08:57

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

金價狂飆 投資黃金懶人包(二)

2019-10-24 14:37

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

千言萬語

2019-10-24 13:54

理周集團「金山淨灘」為地球環保盡心盡力！

2019-10-17 14:33

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

高淑芬：從孩童身上認識ADHD 精神疾病不必怕

2019-10-17 14:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

台灣升級

2019-10-17 14:29

金價狂飆 投資黃金懶人包(一)

2019-10-09 14:51

美股殺盤 台股搶賺投機財

2019-10-09 14:50

張御丞：毛小孩當道！「寵物經濟」隱藏無限商機

2019-10-09 14:48

台商回流 墊高台股支撐

2019-10-09 14:37

IPO急凍露警訊

2019-10-09 14:36

購屋糾紛糾結何時了？買房前必知的五項重點

2019-10-04 09:10

劉仕傑：我在外交官的日子 華麗背後的酸甜苦辣

2019-10-04 09:07

5G龍頭發揮磁吸力量

2019-10-04 08:57

迎接台灣最好時代

2019-10-04 08:56

房價高懸 購屋糾紛糾結何時了？(三)

2019-09-26 15:01

三分鐘秒懂美國降息

2019-09-26 15:00

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59

顏旭明：資源回收未來式×我們的事

2019-09-26 14:58

生技族群具剛性需求優勢

2019-09-26 14:57

解決就業難題

2019-09-26 14:54
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top