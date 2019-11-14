看見生技產業力量 生技博士阿格力轉戰股市

【文．洪寶山】

台灣生技產業發展相當多年，跨足各領域結合多項產業技術，帶給人們未來生活無限的可能性。過去傳統生技產業大多指向醫療醫藥等相關領域為主，隨著時代進步與社會需求衍生，生技產業除了醫藥醫材外，延伸至農林漁牧業、生物能源、保健食品、寵物經濟等能創造市場上更多商機的發展，都能稱之為生技產業。

由於開發新藥是高風險、高報酬的投資標的，且在台灣民眾常常能從台股中挑選多檔上市櫃生技類股，因此投資人也戲稱此為本夢比產業。身為生技博士的阿格力(許凱迪)熟知台灣生技產業的困境及挑戰性，以自身專業優勢跨入股市，不吝於分享國內生技產業的發展趨勢及優勢給大眾，並提醒投資人在選擇進場投資生技類股時應該注意的現況。

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投資生技類股大解密

說起生物科技，從台大生物科技研究所畢業的阿格力比任何散戶更了解產業生態，他提出投資生技類股前需要保有正確觀念。首先，若是仍舊維持製造產業的投資習慣，挑選財報每股盈餘(EPS)較佳的企業，是無法適用於生技產業，原因在研發公司本身就無盈餘，但不表示此公司無投資價值，必須先掌握企業擁有的專利數量以及財報現金流。

尤其是企業現金流的部分，阿格力解釋，企業研發新藥經費動輒百億以上，但在台灣企業普遍資本額不高，股本平均皆低於二十億元以下，需考慮企業是否有足夠的資金運用。因此，他建議，在國內市場避免投資新藥相關類股，若避開風險較大的個股或許還能提高投資報酬率。

就此阿格力分享個人投資生技股的撇步，他偏好挑選生產原料藥相關之企業，不論研發新藥、學名藥等皆需要原料。然而，生醫原料與一般產業的原料有何不同？在於一般原料的供應商不勝枚舉，但提供藥品原料是維繫人身安全，須有政府的認證許可方能運作，在市場上的門檻高、競爭機率較低，明顯與石化、塑膠類股不同。回頭來看，若挑選原料藥投資就與製造業相近，散戶就能依據企業財報觀察營收獲利選擇投資與否。

挖掘台灣在生技發展的優勢

以國內生技市場來看，在人口結構改變下，食品產業的運用較多人關注，健康及保健食品的研發，台灣佔有很大的優勢。以葡萄王為例，其為主要發展保健食品的企業，專攻液態發酵技術，利用生物反應器，也就是傳統俗稱的「發酵槽」來培養牛樟芝、靈芝等菌絲體。雖與子實體功效及營養成分不同，不過其餘成分差異不大，培養的時間卻縮短好幾倍，功用也已足夠作為保健食品。

然而，培養技術的進步，不單只運用在食品，亦跨足醫藥治療，如癌症治療所用之標靶藥物，原理藉由抗體本身是蛋白質的一種，可針對特定的細胞與藥物結合攻擊癌細胞，達到精準醫療的效果。

其中，國內發展生技產業的兩大優點，其一，代工生產蛋白質藥物行之有年，在降低成本的技術也比其他國家佔有優勢，因為歐美國家不善於製成上的優化。其二，對於道德倫理的標準深得各國信任，亦有各國委託臨床試驗，因此，國內有許多臨床試驗機構(Clinical Research Organization, CRO)可以提供協助。

言下之意，係指機構提供新藥開發所需的臨床試驗、數據分析及相關諮詢等服務，各藥廠或生技公司無需親自研究，可節省成本及提高專業度。由於開發新藥期間需耗費十年以上，若是委託機構組織實驗團隊，可一次開發不同種新藥，間接提高效能。

值得一提的是，白種人與黃種人的體質與基因不同，因此世界各大藥廠若想進軍中國市場多會先於台灣市場進行試驗，因過去曾經發生中國在臨床試驗偽造數據的事件，更提升台灣在生技產業上的可信度。

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國外藥廠的支持 讓台灣生技走向國際

不過，阿格力也提出長期以來「生技產業」的潛規則，一般臨床試驗有三期，第一期將藥物施用於一小組受試者，測試新藥是否安全；試驗成功後，進入第二期，擴大受試者人數判斷新藥治療之有效性；若達到預期目標，第三期將受試者納入數百位甚至千位，規模遠大於第二期，期間可維持數年不等，假若完成三期試驗，便能申請登記將藥物上市。

但阿格力也警惕投資人，投資前必須留意的事項：一、倘若臨床試驗第三期失敗，企業是否還有足夠資金；二、須檢視個股本益比的比重。因為生技藥物的開發並非短期見利，而是需要長期等待結果，因此，若是企業開發失敗，聲明重新調整再次啟動第三期臨床試驗，也向政府申請資格執行且取得公文，但並不表示一定能兌現，看似前程美滿，其實是危機四伏。

根據過去經驗，新藥研發的成功機率低於一○％，表示企業陣亡率大於九成，並不是公司營運不佳，而是生技產業本身就是單一企業，不是投資相關趨勢類股就能賺取獲利，一旦企業研發成功，獲利便是數十倍甚至百倍，這也是投資生技業的迷人之處，但想要搭上順風車並非無機可乘。

以「智擎生技」為例，其採用NRDO模式(No Research, Development Only)，意指不做早期研究、只專注開發新藥，講究分工合作的藥物開發模式，成為台灣第一家獲美國FDA核准癌症新藥(Onivyde)的公司，此公司賣的不是藥物而是專利。先是買進藥品開發之權利，自己完成第二期試驗，再將第三期臨床試驗授權於國外藥廠，智擎事後再收取權利金。

因此，生技公司若要成功走向國際市場，必須透過國外藥廠技術轉移，不僅增加藥物的成功機率，亦節省龐大經費。再者，公司需鎖定疾病開發藥物，舉例來說，台灣盛行肝病，但歐美肝病的盛行率相當低，這可能阻礙藥物進入國際市場。從此可得，投資人也可藉由國外市場來洞察生技公司未來的成長潛力。

不懂技術線 就從「生活選股」開始投資

排除生技產業的投資外，身為財經講師的阿格力，自有一套生活選股心法，替投資新手挖掘致勝關鍵。首先，挑選可抗通膨的類股。比方說，食品類股的特質就是依照通膨隨之抬高售價。

由附表可見，表一列出國內各電子代工大廠報酬率，表二顯示民生用品企業報酬率，兩表相較之下，表一的報酬率明顯低於表二，而同期大盤平均報酬率為一七％。由此可知「抗通膨」類股可戰勝大盤報酬率。

第二項生活選股重點，在於持續性收入。在生活需求上，民眾會持續購買，比方說，清潔用品的拖把或除濕、除臭等消耗用品。第三項是商品定價權。從產業特性了解產品是否能順水推舟的幫助企業適時調整價格。如：3C電子產品較難漲價，但統一超商的商品若漲價，還是有消費者願意購買。以上是不用透過技術線型而去判定個股好壞的方式。

另外，阿格力更是透露自己「價值波段」的投資技巧，如何實現價值波段的秘訣有兩種。其一，了解千張大戶的持股數有無增加，依據大戶對於公司的了解，持有週期也較長，適合一般上班族，假若基本面好的企業，在Ｋ線出現跳空又帶有四至五倍的成交量，更是短線加碼投資的訊號。相反地，多數投資人習慣追隨三大法人或檢視量化分析等數據，其實並不完全準確，還需了解是哪些外資法人買賣等細節，就單靠總數對投資判斷並無太大幫助。

其二，觀察董監持股。長期投資的思維可從經營者增加持股來判定公司整體的營運是好是壞，此方法的決策會與公司站在同樣的利基點，可信度也相對提高。因此，阿格力提出自己習慣先從質化分析來研究股票市場。

從過去的種種經歷，阿格力建議年輕人在學習投資股票時，「不要想著如何勝利，而是想怎麼不要輸。」而且有多少資金就投入多少進入股市，作為投資自己練習的成本，因為年輕是最能冒險時期，千萬不要年老才在理財領域中跌跤挫敗。

許凱迪(阿格力)

橫跨科學與投資的斜槓青年代表，台大生技博士暨台大優秀青年獎得主，台大生技創業學生會創辦人，擁有銀行投資部門實習經驗，並靠自學投資成為知名財經作家。目前為台股「生活投資」學派領航者，各大媒體特約專欄作家，擁有數百萬人次點閱。

善以深入淺出的邏輯解析，將日常平凡生活消費經驗成就不平凡的投資機會。提倡「績優股都在商店街，而非華爾街」，買進持股從顧客變老闆，讓這些民生必需公司替散戶賺錢。著有暢銷書《我的購物車選股法，年賺30％》、《生活投資學》。

【理財周刊第1003期】 分享 facebook