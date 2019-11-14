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利率如何影響國際匯市？

2019-11-14 14:37理財周刊

【文．期貨威力哥_陳威吏】

金融市場的「雙率」─利率與匯率，牽動著整個金融市場的變化，也是金融市場所有商品中，交易量永遠排名前兩大的商品。

利率的變動會直接影響到該國的債市，當市場的無風險利率將持續走揚時，票面固定利率的債券會承受賣壓，因而價格會走低，甚至出現折價現象，以作為風險補償。債券的實質報酬率，也就是殖利率，就可能貼著市場利率變動方向走升。

反之，當市場的無風險利率將持續走低時，票載固定利率的債券將湧入買盤，推升債券價格，甚至出現溢價！債券的殖利率，就可能會貼著市場利率調降而走低。

所以，債券就是利率類的主要商品之一，具有直接的相關性。

但利率是如何影響匯市的交易呢？

在簡單理論架構下，當一個國家的利率調整動向是持續看升時，可預期持有該國貨幣的無風險報酬率也會逐步看升，資金會湧入利率將持續看升的貨幣。尤其該國的政治、貿易、軍事與貨幣都是國際上具有相對強勢地位時，這種游資搶進利率看升貨幣的情況就會愈明顯。因為市場會不斷去追逐無風險報酬相對較高，且幣值相對強勢的標的。由此可見，利率對於匯市有著高度的影響力。

試想，假設日圓的借貸利率是○．五％，而美元的存款利率是一．五％，如果手續費等借貸成本是○．五％，套息者僅能賺取到○．五％的息差。假設美元未來的利率動向是趨向升息，目標是二．五％，此時，資金未來很可能會湧入美元，推升美元兌日圓的匯價，因為原本只有○．五％的息差，將放大至一．五％。

此時，套息者就會設法舉借日圓，再將資金兌為美元。原因之一，是預期美元兌日圓會持續升值，可以賺取匯差。其二，若美元持續升息，代表資金存入美元的無風險報酬率也將增加。既可以賺匯差，又可以賺息差，這樣的炒匯模式，就會引來大量的套息交易。所以可證，利率的趨勢變化，不僅會影響債市，也會影響到匯市。

我們從「利率平價理論」的公式就可以得知，兩個國家之間的利率變化，會直接影響到遠期與即期匯價的變化。

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利率平價理論公式

公式：(1+Ai)=(F/S)×(1+Bi)

Ai：A國的年利率

Bi：B國的年利率

F：遠期匯率

S：即期匯率

利率平價理論是基於匯率均衡理論，由兩種不同貨幣之間的利率水準，用即期的匯價去推算未來兩國貨幣之間的遠期匯率理論價。

利率平價理論用於說明利率市場及匯率市場之間相互關係。或簡言之，匯市的即期匯率與遠期匯率的差，或外匯期貨與即期匯價之間的差，其實就是兩種貨幣間的利率差(又稱「水差」)。與指數期貨市場的正價差表示市場氛圍偏多，逆價差表示市場氛圍偏空的概念是完全不同的，所以不能把外匯期貨與現貨之間的價差，當作預測未來匯價變動的參考。

從上述的利率平價理論公式略做調整後，就可以得到「拋補利率套利」公式。

拋補利率套利公式

F(遠期合約價 或 外匯期貨價 理論價)

=即期匯率+{(美元利率-外幣利率)×(遠期天數 或 期貨距到期日天數÷360天)}

從「拋補利率套利」公式，咱就可以用外匯銀行或外匯經紀商的即期匯價，換算成遠期合約或是外匯期貨的合理價格。如果兩者之間出現短暫的偏離，而且偏離值大於交易成本時，就會引發套匯交易，最終即期匯價與遠期或是期貨的價差偏離就會收斂。這種交易模式在國外的投資銀行，或是以匯市為主要交易商品的大型專業投資法人，是相當常見的。

對於剛接觸外匯期貨，常常因為外匯期貨換月之後，技術線圖出現缺口，而感到困擾，或是擔心程式交易因為換月的缺口，造成不必要交易的投資朋友們，其實可以外匯即期匯市的技術面，取代外匯期貨的技術圖，就可以免除換月造成的水差缺口。只要在交易委託的價格方面，用「拋補利率套利」公式去換算合理的期貨價格，就可以擺脫即期匯市價格與外匯期貨價格之間的價差問題。

【理財周刊第1003期】
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