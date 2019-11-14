親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

民進黨中執會通過不分區立委完整名單

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35理財周刊

【文．馮泉富】

10月營收58檔創歷史新高，10月營收YoY、MoM雙成長且1-10月營收正成長有232家公司，前三季EPS賺贏去年全年的更有301家，當盤勢震盪時投資人不妨注意績優股遭錯殺的機會。

台股加權指數十一月十一日出現近期相對明顯的拉回走勢，跌破十日均線回測月線支撐，漲升的慣性是否改變，需要謹慎留意，但仍需更多時間觀察方能定論。

中美議題影響力遞減　債券殖利率影響遞增

目前多方暫時具優勢的主要原因為外資仍舊維持買超狀態，至截稿前外資已連續買超二二個交易日，創五年來最長紀錄，累計波段買超上市個股達新台幣一七○四．七九億元。外資買盤已成為本波行情的最大主力，因此，在短線波動的方向上，具有重大影響力。

另外，其他影響因素也互有消長，在中、美爭端的議題方面，中方釋出的訊息為，在分階段取消關稅、禁止強迫技術轉讓、金融業准入、芬太尼議題上雙方已經有共識，使中美貿易談判彼此間的差距拉近，尤其強調中美已同意隨著協議進展，分階段取消關稅。

不過，美國總統川普隨即否認這方面的消息，並強調中國比美國更希望達成協議，中國希望美方撤回關稅，但他(川普)尚未做出任何安排。

川普此番說法與中方言論不吻合，讓美中協議再度增添不明朗陰霾；目前美中尚未決定簽署協議的時間，重要觀察點在於，若能在十二月十五日以前完成階段性協議簽署，則有機會暫緩美國對中國手機、筆電等商品加徵一五％關稅，至於是否能取消先前已被加課的關稅，得視雙方達成的第一階段協議進展程度，暫時不能過度期待。

不過，全球主要股市經過此訊息的壓力測試之後，除了中國A股以外(有自身的通膨因素)，似乎並未出現大幅度的下挫，顯示中美爭端議題對股市的負面效應已明顯降低。

另外一個對股市潛在影響力逐步遞增的影響因子是債市，近期美股持續創高，包括富時全球指數也逼近去年的歷史高點，而美國公債反向連續性下跌，使三十年期公債殖利率由二．○％附近升至二．四二％以上，十年期公債殖利率也快速升至一．九四％以上，超越S&P500的一．八七％股息殖利率。

若美股持續創高，債券與股息殖利率之利差將拉大，債市吸金的誘因將增強，可能改變市場風險偏好，雖然目前資金流向尚未出現明顯轉折，但是投資人仍需把這個變數放在心上。

華爾街下修標普500第四季獲利 恐影響多方力道

分享

美國第三季財報公布近尾聲，企業獲利普遍優於原先市場預期，以此估計雖然標普500第三季整體獲利仍較去年同期衰退○．七％，但若扣除能源企業則約年增一．九％，且華爾街的最新月調報告顯示，美國經濟衰退隱憂已趨於和緩，其受訪學者認為未來十二個月美國陷入衰退的機率為三○．二％，比十月調查的三四．二％明顯減少，反映美國整體經濟前景已有改善跡象，是美股近期屢創新高的主要原因之一。

現階段訊息面比較尷尬的是，第三季雖優於預期，但華爾街也同步下修美股第四季獲利預估，市場估第四季標普500獲利年增率僅○．八％，不如十月初預測的年增四．一％，也遠低於七月預測的年增七．二％，並將拖累全年獲利年增率僅一．三％，創四年來最低紀錄，恐削弱美股十年大多頭行情的續航力。

根據路孚特(Refinitiv)資料顯示，華爾街目前預測美企明(二○二○)年從第一季到第三季間，各季獲利增長幅度均較十月份預測低了至少兩個百分點，這將是未來美股攻高的障礙。

台灣GDP展望上修 有利國際資金流入

相對於美股，台股基本面的支撐力道呈現反向增強。雖然中美貿易戰緩解仍有變數，但在台商回流帶來的訂單與生產基地移轉，讓台灣今年前三季資通訊產品出口呈現二成以上成長，半導體產業的資本支出也大幅增加，激勵整體經濟逐季走揚。

根據台灣經濟研究院發布的最新經濟成長率預測值，二○一九年國內實質GDP成長率由二．一二％上修至二．四％，明年GDP成長率由二．四％上修至二．四五％。

無獨有偶，德國ifo經濟研究院新發布的第四季全球氣候指標，已降至負一八．八點，創下二○○九年金融海嘯以來最差，而惟獨台灣在連續五個季度呈現負值後於本季轉正，顯示經濟展望有所改善。ifo進行的調查於十月進行，總共訪問全球逾百個國家裡的逾千位經濟專家，其中採訪樣本台灣十六位經濟學家，請他們就本國經濟現況及未來加以評價，經加權平均而算出全球經濟氣候指標。

對國際資金而言，只要GDP上修，資金配置通常容易增加，外資買超台股可望相對積極，不論台股後勢能否再創高，至少下檔支撐會墊高，加權指數維持高檔的時間也將拉長。

再觀察十月出口，雖較去年同期衰退一．五％，不過仍比預期要好，下降幅度也比九月有所減緩。尤其出口主力商品，資通訊產品出口額達三八．四億美元，電子零組件出口值達一○六．五億美元，雙雙創下歷年單月新高水準，年增率皆達二○％以上，合計出口額較去年同月增加十二億美元，代表電子業景氣基本面未出現停滯現象。

營收持續創高個股　 續航力相對可靠

目前台灣出口旺季在時序上已進入尾聲階段，在交易策略上能選的個股範圍相對縮小；因此，營收能見度佳之個股為優先選擇。例如川湖(2059)，主攻伺服器滑軌，未來成長透明度仍高。

其客戶品牌及ODM目前佔比為七：三，ODM客戶滑軌使用量低於於品牌伺服器，目前不論品牌廠及ODM客戶相關伺服器滑軌拉貨回升力道明顯。

至於廚具部分，主打高階廚具市場，具按開、緩衝、防震多功能合一的歐規廚自去年第四季上市以來，貢獻穩定放大，維持年營收雙位數增長不變，廚具佔營收比重預估由去年的二五％至今年底可增至二八％，明年則向三成靠攏，毛利率可優化。

品牌伺服器滑軌方面，今年度的基期偏低，明年預估拉貨力道可回復以往，未來一～二年則觀察下一世代Intel新伺服器平台Whitly順利推出，將再次推升川湖伺服器滑軌市佔率增加，加上歐規廚具營收穩定放大，法人預估明年伺服器及廚具滑軌皆有雙位數年增幅的成長力道，預估明年川湖營收約五三．二億元，年增率一○．二％，高階及歐規廚具佔比增加，估毛利率回到五四％，營業利益增幅大於營收，EPS估約二十．一七元，目前本益比處於歷史較低位階，未來有提升空間。

【理財周刊第1003期】
【理財周刊第1003期】
分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1003期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

區塊鏈萬靈丹？

2019-11-14 14:40

貿易戰和解利多不漲 戒慎恐懼

2019-11-14 14:39

看見生技產業力量 生技博士阿格力轉戰股市

2019-11-14 14:38

利率如何影響國際匯市？

2019-11-14 14:37

金融股漲什麼？

2019-11-07 15:22

低本益比個股接棒輪漲

2019-11-07 15:22

李建賢：城市的良心─淡水河系污水下水道建設50年

2019-11-07 15:22

美聯儲暗示今年不再降息 美元可投資嗎？

2019-11-07 15:22

台股漲翻天 小資也能投資高價股

2019-11-07 15:22

瘋狂利多加持 加速掏空台股未來

2019-11-07 15:22

力優勢環保 底渣處理小巨人！肩負民生公共事業末端處理責任

2019-11-01 09:01

十月多頭聖嬰 十一空頭抵抗

2019-11-01 09:00

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

永恆QE無限好？

2019-11-01 08:57

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

金價狂飆 投資黃金懶人包(二)

2019-10-24 14:37

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

千言萬語

2019-10-24 13:54

理周集團「金山淨灘」為地球環保盡心盡力！

2019-10-17 14:33

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

高淑芬：從孩童身上認識ADHD 精神疾病不必怕

2019-10-17 14:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

台灣升級

2019-10-17 14:29

金價狂飆 投資黃金懶人包(一)

2019-10-09 14:51

美股殺盤 台股搶賺投機財

2019-10-09 14:50

張御丞：毛小孩當道！「寵物經濟」隱藏無限商機

2019-10-09 14:48

台商回流 墊高台股支撐

2019-10-09 14:37

IPO急凍露警訊

2019-10-09 14:36

購屋糾紛糾結何時了？買房前必知的五項重點

2019-10-04 09:10

劉仕傑：我在外交官的日子 華麗背後的酸甜苦辣

2019-10-04 09:07

5G龍頭發揮磁吸力量

2019-10-04 08:57

迎接台灣最好時代

2019-10-04 08:56

房價高懸 購屋糾紛糾結何時了？(三)

2019-09-26 15:01

三分鐘秒懂美國降息

2019-09-26 15:00

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59

顏旭明：資源回收未來式×我們的事

2019-09-26 14:58

生技族群具剛性需求優勢

2019-09-26 14:57

解決就業難題

2019-09-26 14:54
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top