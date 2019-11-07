台股漲翻天 小資也能投資高價股

文．理周教育學苑

Ｑ：自10/22台股順利挑戰收過11270關卡後，一路向上，不少股票也跟著水漲船高，像是近期外資大買的台積電、鴻海、聯發科等，雖然市場高喊後勢可期，但股價漲到這麼高，小資族要入手也不容易，面對這種情況，想要參與這波台股萬點行情的小資族該怎麼做呢？

Ａ：台股走強，創二十九年來新高，從中外資功不可沒，外資選股偏愛權值股，像領頭羊台積電股價飆到三一○元，投資人買進一張就要準備三十一萬元，對小資族確實是個負擔，所幸，除了買股票之外，還有其他方式可以操作，這邊筆者提供兩個適合小資族投資股票的方式給大家做參考。

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股票期貨：所謂的股票期貨是以股票為期貨契約「標的」的期貨商品，操作方式是預存一筆保證金進行方向操作，賺取股票漲跌中間價差，股期一口的合約單位是二張股票，所需準備的保證金是股票價格的一三．五％，像是台積電股價三百元，買現股需要準備三十萬元，當股價漲到三一○元時，獲利十元，換算下來我們賺了一萬元。

如果使用股期來操作，三十萬乘以二(二張股票)，再乘上一三．五％，我們只需準備八萬一千元的保證金，假設股價漲到了三一○元，我們就能獲利兩萬元(二張股票)，你會發現同樣是操作台積電，使用股期操作所需準備的資金較少，獲利也能夠放大。

股票型權證：股票權證由各券商決定發行，以股票作為價格連動的標的物，投資人在初期能夠先支付權利金，並在「未來某一特定時間內」，以約定價格(履約價)，向發行人購買(或售出)該證券的權利。

理想權證價格大約是一到三元左右，換句話說只需準備一千元到三千元的本金就可以參與，權證操作通常會使用三到十倍的槓桿，假設我們購買五倍槓桿台積電認購權證，台積電價格上漲一％，那權證就能獲利五％，等於用小錢就能參與股票漲跌。

但這邊也要提醒大家，權證操作需考量時間價值，股票期貨則需注意結算日清倉。

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