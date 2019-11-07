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美聯儲暗示今年不再降息 美元可投資嗎？

2019-11-07 15:22理財周刊

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文．理周教育學苑

Ｑ：萬眾矚目的美聯儲利率決策，終於在10月31日發布，聯準會符合市場預期降息一碼，隨後主席鮑威爾在記者會發表「將繼續監測數據，以評估聯邦資金利率目標範圍的適當路徑」，暗示在2019年將不會再次降息，接下來美元走勢會如何？可以投資美金嗎？

Ａ：年初以來，雖然美國經濟數據一直表現不錯，卻沒有明顯通膨，再加上中美貿易戰影響，截至十月底聯準會已預防性降息三次，數據發布後聯準會主席鮑威爾也表示會依數據評估，市場解讀聯準會今年不會再有降息決定。

簡單來說，降息就是對市場撒錢，對於借錢的人來說，借錢所需負擔的利息變少，資金取得成本變低，而對存錢的人來說，因為把錢放在銀行，領的利息變少，這些資金持有者會想要把錢拿去投資商品。

由供需理論，我們知道，當市場美元變多時，美元相對會變得不值錢，而現在聯準會暗示未來不再循環降息，代表市場美元將會變少，相對來說，美元未來有一定升值空間。

國際上衡量美元強弱的指標是美元指數，從線圖來看，九七．七是利率決策會議發表時拉出的最高點，未來美元指數只要能夠順利突破這個位置，往上沒有問題，美元變強其他國際貨幣會相對變弱，像是XAUUSD、EURUSD、GBPUSD這些美金在後面的貨幣對，未來會有一段向下的趨勢。

但如果是拿台幣去換購美元可能還需再等等，近期外資大量湧入台股，台幣轉強，依現在價格台幣兌換美元還沒有達到低點，整體來看，雖然美元因為暫緩降息可能變強，但和台幣相比，台幣依然比美元強勢，總結來說，現在持有台幣會比持有美元來得划算。

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