親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

涉吸金7億被起訴 台灣民政府秘書長林志昇突病故

「宋楚瑜強多了」 媒體人分析：韓國瑜恐淪老三

低本益比個股接棒輪漲

2019-11-07 15:22理財周刊

分享

台商資金回流效應持續發酵，台股高殖利率相對吸引外資進駐，只要新台幣仍然強勢，這波資金行情高點暫不設限，低本益比績優股可望繼續輪動。

文．馮泉富

在外資連續買超十七天的加持之下，台股加權指數持續走高，繼上市公司市值突破三十五兆新台幣後，台積電市值也突破八兆元新台幣，雙雙再寫歷史紀錄。

資金效應持續擴散 匯損問題未來變數

本波資金流入台灣之速度，超過市場預期，若非央行阻升，新台幣兌美元可能提早升破三十。外資買進台股的速度僅次於二○一六年二月下旬至三月下旬期間，若比較漲幅，本波卻已提前超越該區間。顯然，目前的籌碼穩定度更勝當年。

觀察近期的法人報告，輪流調升指數預估空間也此起彼落不絕於耳，資金的力量顯然已超過市場主要參與者原先的估算。

由於是全市場估值本益比提升的資金行情，個股本益比的推升與資金或者說是市場均值關聯度較大。因此，現階段行情的研判，對技術面依賴的程度將暫時大於基本面，技術面為主基本面為輔，相對較能符合當下之市場結構，首要觀察的指標當然落在外資買超之力道。

若期待外資買超力道能延續，需有兩個背景條件，一是中、美爭端朝正面發展，二是美股基本面不能太差。若中美關係再度陷入僵局甚至惡化，將加速全世界需求面之不穩定，不過，以目前之進展應該可以排除短期之負面影響，因為日前美國總統川普曾表示，第一階段協議方面有所進展，一旦貿易協議文本完成，兩國元首將在美國境內簽署協議。

至於美股的基本面數據，目前仍未出現與市場預期值過度乖離之情境。根據Refinitiv資料顯示，S&P500成分股中，在已發布財報的三五○家成分企業，有七六％獲利優於市場預期，可能將是美企連續第三一個季度獲利表現優於預估值。

只要美股未出現明顯拉回以前，台股加權指數持續攻堅的慣性可望維持；個股也能在資金擴散效應之下，呈現各族群持續輪漲。不過，我們還是要提醒投資人，資金行情之極限不易評估，且非毫無副作用。舉例而言，新台幣大幅升值不是電子業與壽險業所樂見，上市櫃公司的匯損問題必須留意，這是下階段的財報變數，未來的匯率走勢可要考驗央行了。

就業市場優於預期　消費動能可望維持

近期美股持續創高，拉開了全球股市比價空間，一部分的原因在於重量級公司財報獲利優於預期(例如Apple)。另一方面，美國的經濟數據優於市場預期，未如先前悲觀。蘋果上季營收年增二％至六四○億美元，超越華爾街預期的六二九億美元；每股稅後盈餘(EPS)經調整後年增四％至三．○三美元，創歷史新高。觀察蘋果財務長梅斯特里(Luca Maestri)的發言，其看好蘋果服務付費用戶量在年底以前將突破五億人，並預期本季營收約在八五五～八九五億美元之間。這意味著本季營收可望突破先前的八八三億美元紀錄，再創歷史新高。

經濟數據的部分，美國勞工部公布的十月非農就業人數新增十二．八萬人，不但優於市場預估的八．五萬人，同時八月與九月的新增就業人數也同步上修，九月新增人數從初值的十三．六萬人大幅上修至十八萬，八月也由原估的十六．八萬人上調至二一．九萬人，等於八～九月就業新增人數較原估增加了九．五萬人，總計今年前十月的新增就業人數共達一六七萬人，年化數據仍在二百萬人以上，可提供美國經濟擴張之基礎動能。

十月失業率由九月的三．五％小幅升至三．六％，勞動參與率由六三．二％升至六三．三％，失業率的上升可能來自於求職者的增加。

薪資部分，十月美國平均每小時薪資二八．一八美元，月增○．二％，年增率為三．○％，且九月的平均時薪年增率亦由原估的二．九％上修至三．○％。整體而言，美國經濟、就業市場表現仍屬平穩，仍可繼續為消費支出提供動能，維持經濟擴張。

領先指標方面，美國十月ISM製造業採購經理人指數，由九月的四七．八升至四八．三，衰退速度有所減緩；其中表現亮眼的分項為訂單，新出口訂單指數由九月的四一大幅成長至五○．四，使整體新訂單指數由九月的四七．三大幅升至四九．一，顯然市場需求有所改善。因此，美股多頭慣性之核心力量仍未破壞。

不過，先前提過經濟數據與寬鬆力道的「共生關係」，經濟數據越差，FED的寬鬆力道將越大。反之，經濟數據轉好，寬鬆的力度則趨緩。因此，資金寬鬆的題材可能就此打住；FOMC十月底的會後聲明稿已刪除「將採取適當行動以維持經濟擴張」的言論，FED暗示，除非經濟突然急遽放緩，暫不會有進一步降息動作，這也等同向市場宣告，不要有年底前再次降息的期待。

根據FedWatch升降息次數機率觀察，截稿前顯示，FED十二月降息的機率只有六．六％。

轉單效應可望持續至明年

將焦點拉回台灣，根據台灣經濟研究院的數據，雖然九月整體製造業景氣信號值為九．七七分，燈號仍維持代表衰退的藍燈，但是就信號值來觀察，已連續兩個月上揚，創今年一月來的次高值，顯然製造業景氣已出現改善，至少沒再惡化，是好的開始。

以個別產業來看，半導體產業一枝獨秀，對未來經營環境展望偏向樂觀，拉抬經營環境面的指標表現，電子零組件業景氣燈號由衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈，是廠商看法偏向樂觀的少數產業。這間接證明了台灣部分電子業確實受惠於轉單效應；不過，在股價表現方面，若是近期股價漲幅已大者，可能也已領先反應轉單利多，不宜躁進。

另一方面，有利於台股長線趨勢的是，目前已通過一五一家台商回台，投資總金額達六二三六億元；經濟部官員並表示，預估今年資金到位會比原先預估的一千八百億元上修至超過二千億元，這代表轉單效應可望延續至明年。

本益比十五倍以下 個股伺機輪漲

由於外資將大盤之本益比撐高，也間接拉開了個股比價空間；因此，眾多本益比還在十五倍以下之個股，輪流補漲的機率上升，尤其是第三季財報可望優於第二季，第四季展望又不差之個股，補漲機率更高。

例如立端(6245)，第三季營收達十九．三億元，季增一三％，年增三．七％。由於零組件價格下跌，法人預估其第三季毛利率約二九．七％，可望較第二季提升，稅後淨利預估約一．三一億元，年增一二％，季增率預估約三三％。有賴新案貢獻和SD‐WAN產品持續成長，市場法人認為第四季營收可望比上一季成長十七％至二二．六億元，稅後淨利約一．七四億元約合每股一．四八元。

今年的主要動能為SD‐WAN產品，預估二○一九年稅後淨利約五．○八億元，年增二○％，EPS約四．三元，可望創歷史新高。

展望明年，由於美商Verizon最近宣布已與立端合作推出下一代增強型通用客戶端設備(uCPE)方案，將鞏固立端在網通、資安和NFV/SDN/SD‐WAN平台白牌解決方案中的領先地位。

因此，法人預估二○二○年營收將成長一三％，稅後淨利估約五．九一億元，EPS約五．○一元，目前本益比不高，可持續追蹤。

分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1002期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

金融股漲什麼？

2019-11-07 15:22

李建賢：城市的良心─淡水河系污水下水道建設50年

2019-11-07 15:22

美聯儲暗示今年不再降息 美元可投資嗎？

2019-11-07 15:22

台股漲翻天 小資也能投資高價股

2019-11-07 15:22

瘋狂利多加持 加速掏空台股未來

2019-11-07 15:22

力優勢環保 底渣處理小巨人！肩負民生公共事業末端處理責任

2019-11-01 09:01

十月多頭聖嬰 十一空頭抵抗

2019-11-01 09:00

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

永恆QE無限好？

2019-11-01 08:57

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

金價狂飆 投資黃金懶人包(二)

2019-10-24 14:37

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

千言萬語

2019-10-24 13:54

理周集團「金山淨灘」為地球環保盡心盡力！

2019-10-17 14:33

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

高淑芬：從孩童身上認識ADHD 精神疾病不必怕

2019-10-17 14:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

台灣升級

2019-10-17 14:29

金價狂飆 投資黃金懶人包(一)

2019-10-09 14:51

美股殺盤 台股搶賺投機財

2019-10-09 14:50

張御丞：毛小孩當道！「寵物經濟」隱藏無限商機

2019-10-09 14:48

台商回流 墊高台股支撐

2019-10-09 14:37

IPO急凍露警訊

2019-10-09 14:36

購屋糾紛糾結何時了？買房前必知的五項重點

2019-10-04 09:10

劉仕傑：我在外交官的日子 華麗背後的酸甜苦辣

2019-10-04 09:07

5G龍頭發揮磁吸力量

2019-10-04 08:57

迎接台灣最好時代

2019-10-04 08:56

房價高懸 購屋糾紛糾結何時了？(三)

2019-09-26 15:01

三分鐘秒懂美國降息

2019-09-26 15:00

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59

顏旭明：資源回收未來式×我們的事

2019-09-26 14:58

生技族群具剛性需求優勢

2019-09-26 14:57

解決就業難題

2019-09-26 14:54

無人機兩面刃

2019-09-20 11:19

股市短線上漲 黃金長多不變

2019-09-19 14:58

北市衛工處建設有成！打造後巷美化與海綿城市的幕後推手

2019-09-19 14:35

董思齊：東北亞政經變局 日韓世仇煙硝再起？

2019-09-19 14:34

外資連續買超 指數碎步盤堅

2019-09-19 14:33
看更多

熱門文章

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

只睜一隻眼 怎看得清美中虛實

2019-11-01 14:57

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top