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台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58理財周刊

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文．馮泉富

全球貨幣寬鬆，市場估值提升的資金行情繼續延燒，台股以高股息殖利率吸金，在美中貿易戰空窗期，呈現驚驚漲格局，部分低本益比、高殖利率傳產股也有機會輪漲。

台灣加權指數十月二二日創二九年新高之後，未出現明顯的獲利了結賣壓，仍維持碎步盤堅的格局，持續匍匐前進，主因除了充沛的資金持續流入台灣及美股持續創高以外，整體市場還算理性也是重要因素，不論由成交量或周轉率觀察，都尚未出現過熱狀態。

貿易戰空窗期　資金主導行情

全球貨幣寬鬆的結構，創造了低利率的環境，充沛的資金又回頭追逐高回報資產，於是推高了全球股市估值，美國四大指數僅剩道瓊工業指數未創歷史新高。因此，本波行情應屬於市場估值(整體本益比)提升的資金行情，倒不是全球景氣基本面出現重大轉機。

目前唯一稱的上局部轉機的就是中、美爭端暫時和緩這件事而已。現狀是並非中、美雙方已化解所有歧見，而是各自有其不同難處與時間緩衝之需求，欲藉局部的協議達成各自短期目標，中長期的變數與風險仍舊存在，只是目前處於空窗期。

中美雙方貿易談判代表經過十月份新一輪談判之後，合理推測已達成部分成果，否則不會在十月二四日宣佈對中遠海運臨時豁免實施制裁，豁免有效期至十二月二十日，這有助於緩解全球石油運費上漲的趨勢。美國總統川普也於二十八日表示，可望與習主席提前在APEC峰會之前簽署中美首階段貿易協議。

據悉，首階段協議內容與農產品採購、金融業開放有關。金融開放可望有助於中長期資金導入中國這個最大的新興市場，身為新興市場之一的台灣，也將間接受惠。

台股目前的優勢為相對高的現金殖利率，這個條件短期不變。短線會變動的屬於市場風險偏好，這個又與全球貨幣政策之風向有關。因此，美國十月三十日的FOMC會議結論至關重要。

觀察芝加哥商品交易所(CME)利率期貨市場資料顯示，十月底美國降息的機率已高達九五．七％，幾乎大勢底定，屆時股市對政策的反應至關重要。

最壞的狀況是，如果降息一碼，美股出現明顯下挫，代表貨幣寬鬆題材對激勵股市之效用已大幅遞減。

另一個意外情境是，若FED最後決定不降息，短線市場難免失望。不過，好處是可以順勢對股市作一次壓力測試，如果股市未出現明顯跌勢，則代表支撐力道還算紮實。按照FedWatch升降息次數機率觀察，今年降息三次的機率高達七七．五％，等於十二月還有降息一碼的機會，美股可望維持多頭慣性，對台股後勢發展有幫襯的作用。當然，前提是中、美貿易戰仍處休兵狀態。

美股對經濟數據反應 攸關後勢續航力

日前除了美股S&P500指數、NASDAQ指數創歷史新高以外，歐洲市場的德、法股市也同步創波段新高，主要還是資金寬鬆之效應，其次是基本面沒有持續明顯惡化，也燃起市場些微信心。

根據IHS Markit公布的歐元區十月製造業PMI初值為四五．七，與九月持平，雖然未達市場預期的四六，但也未進一步惡化；而歐元區十月服務業PMI初值由九月的五一．六上升至五一．八。

不過，個別國家仍有步調不一的表現，歐元區最大經濟體德國的十月製造業PMI初值為四一．九，雖然優於九月的四一．七，但仍遠遠低於景氣擴張臨界點的五十，且觀察製造業就業人數創下近十年來最大降幅、以及服務業就業增速也降至三年半低點的市況，可確認的是經濟放緩的層面已從製造業逐漸蔓延至服務業。

反觀法國表現則相對亮眼，十月製造業PMI初值由九月的五○．一上升至五○．五，超越市場預期的五十．三，因此，法國股市創十一年新高。

針對美國的部分，IHS Markit 新公布之美國十月製造業PMI初值意外強彈至五一．五，升至六個月新高，大幅優於九月的五一．一，並超越市場預估的五十．九；十月服務業PMI初值則由五十．九上升至五一，創下三個月新高。

不過，美股市場通常習慣參考美國機構ISM之數據，十一月一日美國將公布十月ISM製造業指數，目前Bloomberg調查預估，美國十月ISM製造業指數約為四九，明顯高於九月的四七．八，市場之悲觀預期降低。

另外，重要的美國非農新增就業數據也將於十一月一日公布，目前Bloomberg調查預估相對保守，十月新增非農就業人數僅增加九．五萬人，低於九月的十三．六萬人，失業率將由三．五％升至三．六％。

我們該關注數據公布後的美股反應，如果只是短線回測支撐而非連續重挫，多方慣性方能維持，否則容易終結波段漲勢。

景氣領先指標仍有多方火種

截至十月二九日止，外資已連續十二天買超台股，合計買超九九六億元新台幣，支持著台股加權指數向歷史高點邁進。不過，若是經濟數據太差，位階越高也將越舉步維艱，投資風險也逐步加大，這是現階段投資人必須相當留意的事。

先前公布的台灣外銷訂單金額年增率，雖然衰退幅度有收斂現象，但畢竟還是衰退。再觀察國發會新公布的景氣報告，九月景氣對策信號綜合判斷分數為十九分，比八月少一分，燈號續呈黃藍燈，是連二個月分數下跌。

整體而言仍受美中貿易爭端存在不確定性影響，於九項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加一分；非農業部門就業人數由黃藍燈轉呈藍燈、海關出口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減少一分；其餘六項燈號不變。

幸好領先指標(不含趨勢)上升○．一一％至一○一．九八，且指標經過修正後呈現連九個月上升。

領先指標七個組成項目中有五項較上月上升，包括製造業營業氣候測驗點、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、股價指數；當中以製造業營業氣候測驗點漲幅較大，與半導體接單表現依舊強勁有關，不過全球經濟表現疲弱、製造業動能放緩，也令廠商擔憂。

展望未來，雖然受制全球經濟表現疲弱、另約有一六○○億美元中國商品於十二月十五日課徵一五％關稅仍未取消，仍是干擾變數。

不過由領先指標來看，廠商部分生產線移回國內、民間投資成長、內需部份邁入週年慶、雙十一等銷售旺季，仍將有助於支撐國內經濟成長，能抵銷一部分全球景氣疲弱之不利因素。

反映在股市，加權指數維持在高檔的時間可望拉長。

資金外溢層層擴散 低本益比傳產受惠

既然指數維持高檔的時間可望延長，則資金外溢層層擴散的效應仍可支持族群持續輪漲。由於台股的優勢就是股息殖利率高，部分低本益比、高殖利率的傳產股也有機會吸引資金而輪漲。

例如宏全(9939)，明年，在台灣、東南亞及非洲皆有新產能投注，且中國稼動率提升，獲利年增率有機會超過兩成。就今年第三季而言，營收五九．七二億，年增率約六．四％，中國、東南亞、非洲稼動率提升推動毛利率增長，不過業外因標籤廠空污罰款七七○○萬，影響第三季獲利，推估第三季稅後EPS約為一．三八元，年增率一八．四％。

第三季區域營收比重為：台灣四○％、中國三三％、東南亞二六％、非洲一％。增長動能方面，東南亞年增四二％，非洲年增率四九％，相對表現突出。

宏全東南亞今年有四條新產線投產，包括越南及印度新增三條包材產線及緬甸一條水線；受惠於東南亞各區域皆成長，其中以印尼、緬甸、馬來西亞成長性較佳，宏全東南亞前三季營收年增三九．五％達四七．一三億新台幣，優於預期；同時因稼動率提升，帶動毛利率較去年同期增加約四個百分點，獲利貢獻年增逾倍數。

展望明年，印尼泗水廠將有兩條無菌飲料線於二○二○年第二季投產，接著印尼新增另一無菌廠將於第三季投產，新產線持續開出將使得未來幾年東南亞宏全營收維持較佳的增長性。

至於非洲，明年阿爾及利亞新廠合資案將於第二季投產，非洲與東南亞皆為公司未來營收成長性最高的區域。法人預估二○一九年稅後EPS約為四．○元，二○二○年預估稅後EPS為五．一九元，獲利年增估約二九．八％，值得長線追蹤。

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