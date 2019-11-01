永恆QE無限好？

文．洪寶山

分享 facebook 您從什麼時候開始知道QE的？我相信不少讀者都是在金融海嘯過後才聽過QE，也就是量化寬鬆政策，這個在十年來對全球經濟影響甚大的貨幣政策，從二○○九年開始實施第一輪貨幣寬鬆，共實施三輪，直到二○一四年才退場。

貨幣政策的運用上，升息是防止經濟過熱，而降息是刺激低迷的經濟。當時之所以實施貨幣寬鬆，就是因為在金融海嘯後美國聯邦利率已趨近於零，無法以傳統貨幣政策改善經濟問題，所以印鈔票來購買長期債券，提升美國長債價格並壓低利率，讓民眾降低房貸利率以支撐房市景氣。但因為美元是世界儲備貨幣，在超低利率環境下，美元大幅貶值，資金向外流竄，也帶動其他新興市場起了熱錢效應，股市、房地產齊揚。

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大家擔心的是，在熱錢退去之後，會面臨怎樣的衰退？果然這幾年來美國經濟開始好轉，股市表現優異，聯準會開始升息，資金回籠美國，新興市場經濟表現就受到衝擊。

但升息態勢已然又翻轉，聯準會不但停止升息，還宣布調降利率，看似聯準會正準備開啟新一輪量化寬鬆，雖然聯準會並不承認他們正在QE，但經濟學家與資產管理人席夫(Peter Schiff)認為：「聯準會已經默默展開新一輪的印鈔行動，在支撐全球市場的同時，這也會使聯準會的債務泡沫愈來愈大。」除了美國，歐洲也開始啟動QE，歐央十一月一日起每月將購買二百億歐元資產。

熱錢雖好，但也要有基本面支撐！從台股表現來看，十月倒數日，台股續創二十九年半來新高，終場收在一一三八○．二八點，台積電收二九九．五元再創新高。台股創高，熱錢是其一，基本面佳也是重要因素。金管會主委顧立雄認為，台股表現佳是反映基本面，他舉出台股多項優勢，包括：法規及財報透明、公司治理佳並與國際接軌等，並提出六大措施要營造友善的投資環境，在在都可看出吸引投資的力道。此外，金管會為讓台灣金融更國際化，希望今年底前能打通國際金融業務分行(OBU)、指定外匯銀行(DBU)管道，增強台灣金融實力。

從十月來外資買超台股逾一千億元，就可看出外資對台股的信心。花旗環球看好5G題材，並認為台股資金面、題材面、基本面「面面俱到」，如此一來，要挑戰一二六八二歷史高點，看來也不是難事了。

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