台股跨過前高 還能買股票嗎？

文．理周教育學苑

分享 facebook Ｑ：受惠於國際局勢漸穩，台股自雙十連假後一路上漲，截至10/23，加權指數盤中最高來到11,281，已越過去年高點11,270，越到這個時候手中沒有持股的朋友，會想這麼高了還能買嗎？而有持股的朋友也會擔心，會不會手中的獲利隨時不見，面對這樣局勢台股該如何操作？

Ａ：自十月十一日川普宣布與中國達成第一階段共識後，美股大漲，台股也不遑多讓，從一○八九○點最高漲到一一二八一點，突破去年一一二七○高點。

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一般來說只要是挑戰歷史高點，壓力都不小，這次台股能夠順利上攻，主要受惠於電子類股領頭，尤其是電子龍頭台積電，一路過關斬將創高，也帶動台股上攻力道。

但仔細比較加權指數及台積電報價可以發現，加權指數在十月十八日盤中高點來到一一二三七，但台積電已經拉回整理，隔日雖然台指期收小紅Ｋ，但台積電卻收黑Ｋ，在台股挑戰高點關鍵時刻，領頭羊台積電卻走多頭回檔，且還沒有要發動攻擊跡象，這對台股來說確實不是一件好事。

接下來幾天權值股走勢將關係到台股續航力，如果台積電止跌發動攻擊，台股突破前高將指日可期，但若台積電出現嚴重賣壓，台股上攻力道將會受阻，可能隨時拉回，依目前技術線型來看，台積電十月十八日長紅缺口有撐，不跌破，台股都能穩健成長。

中美貿易利多，國際市場趨於和平，加上第四季是電子業旺季，在這樣的條件背景下，確實適合多頭上攻。但提醒投資朋友，假設突破新高也不要一味追高入場，還是要等到收盤確定收過，等待拉回再布局，才能有更好的利潤空間。

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