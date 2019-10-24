嘉威生活明年獲利挑戰五元

文．王嘉佑

分享 facebook 嘉威生活3557(文創股)轉型成功，營收開始有轉機，八月營收一．四三億(年增率26334%)，九月營收來到三．二五億(年增率17491%)。

嘉威已從光電產業正式轉型家居事業，將透過併購整合，完整生產製造到供貨給銷售商的一條龍供應鏈(IDM廠商)，從設計、製造到銷售如OEM、ODM、OBM的各種訂單模式都會是嘉威生活的營運模式。而第四季將進入歐美聖誕新年購物旺季，法人預期嘉威生活可望受惠歐美購物旺季，帶動需求提升營收將逐月創新高。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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據了解，嘉威生活併購的企業母體為台商企業—政星實業集團，主要客戶為大型連鎖賣場沃爾瑪、好市多、OXO品牌等通路商，法人預期隨著進入產業旺季通路端的銷售需求將明顯增加，可望帶動嘉威生活營收動能將大幅成長。

法人預估嘉威生活明年完整的合併營收約有一億美元以上實力，毛利率三五％以上，稅後盈餘部分更是有機會挑戰EPS五元的機會，投資人可觀察後續營收、毛利率的變化。

今年是嘉威生活轉型併購元年，未來將持續尋找具發展潛力的相關產業公司，以併購方式拓展業務，利用既有的生產基地、營運基礎達到品牌綜效，更會為嘉威生活帶來無限可能的營運模式。再者，因產業的獨特性且已經取得絕對的市占率，中長期可持續併購鞏固其產業龍頭地位，進而掌握絕對的產品優勢與提升毛利率。並且也可以朝品牌、通路產業整併下新的商業模式努力，達成併購後的最大綜效。

展望未來，嘉威生活的營運模式與產業能見度是可以期待的。

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