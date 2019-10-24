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股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56理財周刊

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文．馮泉富

大盤突破去年高點，權王、股王、人氣王齊表態支持，新台幣強勢與外資簇擁，烘托指數扶搖直上，績優的低本益比高殖利率股將不寂寞。

現階段台股處於中、美談判氛圍和緩的空窗期，加上外資持續回補台股的推力與台商回流之助陣，讓加權指數創二十九年新高。

今年台股呈現關關難過關關過，著實不易。台股多頭的下一個目標，晉階至一九九○年的歷史高點一二六八二。

資金外溢效應開始擴散　 風險偏好決定指數空間

本波行情攻堅的最大功勞非台積電莫屬，市值已突破新台幣七．五兆元。今年以來，台股吸引外資淨買入額超過四十億美元，近六成流入台積電，推升外資於台積電的持股比重達約七八％，也貢獻了台股約四五％的漲幅，外資成為最大的贏家。

台積電之所以受外資青睞，除了財測釋放出優於預期的訊息以外，股息殖利率也是吸引力之一，在全球貨幣寬鬆的環境下，胃納量夠大的有息資產彌足珍貴，即使目前位階不算低，約三．四％的股息殖利率，放在全球的有息資產比較，仍具吸引力。

短線上也許台積電會進入一段時間的橫向整理，但目前的市場風向正在追逐有息資產，資金的外溢效果已擴散至其他個股，例如鴻海、廣達等出現補漲現象。在資金風險偏好之慣性未改變以前，資金外溢效應可能一層一層的擴散下去。

台積電已把指數空間撐開，接下來的市場交易結構大概率為次族群輪漲，直到市場風險偏好改變為止。

市場風險偏好什麼時候可能改變呢？初步可分為兩部分，就是訊息面與景氣基本面。就訊息面而言，中、美談判氛圍暫時順暢，雙方代表在各自的經濟壓力下，爭取兩國領袖在十一月中旬智利APEC期間簽署首階段協議。

不過，也非全無變數，因為取消所有加徵關稅一直是中方的訴求，這個高標準不易達成，除非中國在智財權、匯率、政府補貼、結構改革等多方面對美作出大幅讓步，況且川普談判的反覆無常多有先例，不再贅述，投資人對訊息面的掌握不易。

就基本面而言，目前股市走的是資金寬鬆的行情，而資金寬鬆來自於景氣擴張趨緩的共生效應。不過，前提是經濟數據雖不佳，但還不是特別差才行，否則資金的力量可能擋不住基本面加速惡化的市場賣壓。

舉例而言，剛公布的台灣外銷訂單金額雖然較去年同期衰退，但至少大於前月，且年衰退幅度未超過上月官方預估值，因為先前已打了預防針，在資金持續湧入台灣的狀況下，容易呈現利空出盡。

未來不論美、中、台任何的經濟數據，雖然市場已預知不會好看，但是不能偏離預期太遠，否則市場風險偏好就可能改變，進而影響指數碎步盤堅的慣性。

零售銷售不如預期　美國降息機率再升

如前所述，美國目前的經濟狀況就是處於有些不好，但又不至於太差，使資金追求收益的力量蓋過市場對經濟的疑慮。

美國GDP的增長主要靠消費，根據美國商務部最新數據顯示，美國九月零售銷售出現七個月來首次下滑，月減○．三％，反映消費者縮減支出。顯然，在全球經濟成長遲緩進一步擴大之際，已擴散至美國的消費市場。幸好在年增率部分達四．一％，讓市場呈現雖不滿意但可接受的狀態。

九月零售銷售下滑主要受到汽車銷售降低之影響，汽車銷售在八月上升一．九％後，九月數據隨即月減○．九％，寫下八個月來最大降幅。

因此，排除汽車項目後，九月零售銷售金額為月減○．一％，只是仍然不如前值及預期值的月增○．二％。

就年增率觀察，加油站、電器相關(跌幅收斂)仍維持負增長，而機動車輛及零件經銷、建材及園藝設備、食品及飲料、百貨業、非商店型零售等增幅較前月下滑，至於家具/家庭室內陳設用品、醫療及個人保健、服飾及飾品業、運動及業餘嗜好、餐飲服務等則年增率有所上升；此外，扣除機動車輛後的零售銷售總額年增為三．七％與前期持平。

整體而言，九月零售銷售、以及扣除汽車後的零售銷售額雙雙不如市場預期，促使公布當日美元走弱。不過，疲軟的零售表現雖傳達了消費支出有所放緩，但還未見到立即性的下行風險。另外，根據宏觀經濟諮詢公司(Macroeconomic Advisers)預估，美國第三季國內生產毛額(GDP)季增年率估計約一．四％，低於第二季的擴張二％。

數據的不如預期，反成為股市短線利多，因為十月三十日FED的降息機率又再度上揚。觀察芝加哥商品交易所(CME)利率期貨市場資料顯示，十月美國降息的機率已高達九○％。

當然，投資人也不能完全輕視風險，曾任FED資深經濟學家，現為紐約美隆銀行首席經濟學家的雷恩哈特(Vincent Reinhart)表示，判斷FED究竟還要投入多少預防式政策，是當前的一大挑戰。因此，萬一十月沒降息，短線將引來市場失望性賣壓。

外銷訂單年減幅度優於預期

把焦點拉回台灣，雖然今年受惠台商回流，出口數據不像韓國般的嚴重衰退，但整體接單仍受國際環境影響，難免干擾上市櫃公司的獲利估值。

根據經濟部統計處日前公布的九月外銷訂單金額為四五五．三億美元，比去年同期減少四．九％，是連續十一個月呈現負成長，官方預估全年外銷訂單轉正無望，將終結前兩年正成長態勢。主要原因為中美貿易紛爭干擾以及國際原物料行情較去年大幅滑落所致。

幸虧電子業旺季效應仍在，九月受惠國際品牌智慧手機新品上市及年終銷售旺季來臨，帶動資訊通信及電子產品訂單比八月表現還好，使整體訂單較統計處先前預估的年減六％～八．一％縮小。

展望十月，統計處表示，因去年十月外銷訂單金額為四九○億美元創下史上新高，在比較基期高的因素下，十月外銷訂單金額預估約年減三％至五．一％，全年外銷訂單約落在年減四％至六％之間。

因此，整體上市櫃公司今年的獲利除了部分電子業以外，有可能陷入衰退，尤其是機械業，投資人需十分留意。

現階段台股正走資金行情，十月截至二十二日止，外資已大幅買超台股六○五億元，資金持續湧入台灣，帶動新台幣匯率持續升值，十月以來已走揚四．五角；只要資金移動的慣性未改變之前，台股加權指數仍欲小不易，最終仍將擴散至次族群，形成各族群輪漲之勢。

由於近期外資的強力回補，使平常波動不大的權值股虎虎生風，這應該與市場追逐高收益資產的風潮有關，只要本益比不高，股息殖利率還不錯的大型股，都有被外資青睞的補漲空間。

資金追求高收益資產 高股息殖利率占優勢

例如光寶科(2301)，第三季的營收為四八一．三億元，較上一季成長八％，由於營收規模增加和產品組合優化，以及資訊科技和光電產品線的新機種挹注，法人預期第三季毛利率將較上季提升，在價格競爭減少之下，光電毛利率有望逐季改善，因此，法人估計第三季毛利率有機會拉升至一六．○％，稅後淨利估計約二七．六億元，每股EPS約一．一七元，年增率約五％，預估二○一九年EPS約三．六八元。

展望明年，預估在分割SSD部門出售予東芝記憶體後，可望改善其整體毛利率。基於毛利率改善之因素，法人預估二○二○年EPS約三．九五元，目前本益比不高，預估股息殖利率仍在五％以上，對外資仍具吸引力。

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