千言萬語

文．洪寶山

分享 facebook 台股在十月二十二日寫下令人欣喜的紀錄！在權值股領軍攻堅下，激勵收上一一二七一點，為二十九年來新高，也是台股史上次高，最高紀錄是一九九○年二月十二日的一二六八二點。

《理財周刊》躬逢其盛，也在此時堂堂邁向第一千期。一千期堆起來恐怕超過三個人高(五公尺)，其實也是一步一腳印一本一本疊上去的。明年就要邁向第二十年了，又將是一個新的里程碑。

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創辦雜誌只是一個過程，我起心動念是要幫助更多人學會理財、懂得理財，因為我來自貧窮，知道財富取得不易，除了努力，還必須用對方法，理財投資就是必學的一門功課。所以我在自己踏穩腳步之後，藉由雜誌的傳播來推廣。實現我自己的理念「理財、理善、理健康」，人生在世，一定要懂理財，錢不是萬能，但沒有錢真是萬萬不能；而有了錢之後要懂得為善、知福惜福、樂於分享。最重要的，是要有健康的身體，沒有健康，再多的財富都沒有意義。

《理財周刊》創刊近二十年來，一千本內容，點點滴滴的回憶，記錄著台股的起起伏伏。我印象最深是在金融海嘯時，當市場大部分聲音都唱衰台股甚至喊到二千多點時，《理財周刊》提出三九五五就是最低點，告訴讀者這是最好翻身機會，當時金融股股價連雞蛋水餃都不到，到處是可以撿的黃金。但當時有誰敢提出這樣「買」的訊號？《理財周刊》做到了！

近兩年來，台股也是在不看好聲中一步步地墊高，儘管萬點早已成為常態，但市場悲觀的想法還是存在。

近年來，《理財周刊》依舊不厭其煩地提醒讀者學習排除萬點懼高的迷思，過去台灣錢從淹腳目到不斷往外跑，如今台灣錢搶著回流台灣，金流趨向不可同日而語。但我們敢這麼說也不是毫無根據，這波台股再戰去年高點，如果只靠電子股，力道就會令人質疑且風險性高，但如今因台商回流搶地，掀起資產股行情再起，一旦三十年不動的類股開始點火健康輪動，台股就真的出運了。

看看三十年來大盤與營建類股走勢，台股在創下二十九年新高後，就準備挑戰歷史高點一二六八二，目前營建類股指數只有當初的三分之一，是否覺得機會可期？

從《理財周刊》一千期看台股一萬一，人生要理財、理善、理健康才能享受幸福，資本市場要平衡發展，一步一腳印循序漸進，才能邁向健康的新里程碑。

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