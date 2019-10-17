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理周集團「金山淨灘」為地球環保盡心盡力！

2019-10-17 14:33理財周刊

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響應「環保愛地球」，理周集團十月五日舉辦年度動員大會，洪寶山總裁率領集團全體同仁前往金山海岸淨灘，炎炎烈日下，員工彎腰揮汗，拿著塑膠袋及夾子，一步一步撿拾被丟棄的垃圾，誓言還給地球乾淨、美麗的海灘。

減少廢棄物 珍惜生命共同體

洪總裁表示，「今天我們到金山淨灘，最主要是展現理周集團─理善、理健康的精神，走出戶外，可以看到大海，順便做公益，這是人生一大享受，不管撿多少都沒有關係，希望大家帶回去的是滿滿的維他命Ｄ，還有滿心的喜悅，更表達出我們是愛地球的一份子。」

本次淨灘活動僅在金山海岸線一隅，約五、六百公尺的沙灘，理周集團同仁齊心向前，散布在海岸線的各角落，彎腰低頭撿拾小垃圾，空罐、寶特瓶、便當盒、塑膠袋、廢紙，還有大張帆布、塑膠編籠等，不到一小時，堆滿二十多袋垃圾，近二、三十公斤大大小小的廢棄物，這些垃圾，有的在近海沙灘，有的在沙灘外百公尺，可見除了海上的漂流物之外，更多的是民眾嬉戲遊樂之後，所遺留下來的廢棄物。

「台灣人真是可怕，寶特瓶喝太多」、「不知道海邊有那麼多的垃圾，而且是大垃圾」、「大家都有流到汗，對身體好，對地球也好」、「把不好的東西通通包起來，丟進焚化爐、送進資源回收廠，回收再利用，環保愛地球，大家加油！」同仁們紛紛表達心聲，「希望以後在海灘上可以看到很多的螃蟹！」

台灣以海龜聞名，近日網路流傳一隻海龜被吸管倒插鼻孔的影片，保育人員將吸管抽出後，流出陣陣鮮血，讓人於心不忍，更有海豚、鯨魚誤食海中的垃圾死亡，屍體剖開後，竟是整批塑膠袋，民眾在遊憩後更應注意將垃圾一併帶走，並減少塑膠袋的使用。

理善、理健康 為地球盡一份心力

理周集團標榜人生要理三件事「理財、理善、理健康」，在理善方面，長期關懷幫助弱勢團體，參與各項公益活動，提供清寒學子獎助學金等，這一次的淨灘活動，不只帶給地球美麗，在淨灘的同時，更是在整理、潔淨自己的心，有同仁說，「看到沙灘變乾淨，心情也變得很好」、「天氣很熱，但是內心很快樂」、「好滿足，可以幫地球做事」，周刊顏副總編輯說到，「我常寫各大企業去淨灘，沒想到這一次自己親自參與，我最喜歡這個單元，環保愛地球，為地球盡一份心力」。

「看到大家的成果，每一組都是滿滿的兩、三袋(垃圾)」，洪總裁感謝理周同仁盡心盡力，「很多人拿著夾子、塑膠袋，很專注地一路往前一直撿，都沒有回頭，這種精神，真的是理周同仁大家表現出來的向心力、執行力，我們都做到了！」

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【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》999期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

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