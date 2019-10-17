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高淑芬：從孩童身上認識ADHD 精神疾病不必怕

2019-10-17 14:31理財周刊

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文．洪寶山

在台灣醫療保健是相當俱全且完善，民眾感到身體不適或罹患各種疾病，就可尋求各科相關門診醫師診斷及治療。但假若罹患心理疾病，就不見得能尋找到真正的專家協助，部分人會尋找精神科醫師協助治療，不過在一些國人眼中不免會有些避諱。

如今，國內在研究兒童與青少年精神醫學的專業領域上有許多突破，國立臺灣大學附設醫院精神醫學部高淑芬醫師與注意力不足過動症(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)研究團隊，已蒐集超過六百個ADHD家庭的完整資料，藉由樣本可統計分析更多有效的預防及治療方法，讓患者及家庭能撥開烏雲重見藍天。

從「行為認知」發現ADHD的特徵及症狀

青少年及兒童的情緒發展可由三方面來觀察：一、個人情緒控制：二、任何行為舉止：三、可否達到社會化標準。根據調查統計，在台灣注意力不足過動症的盛行率約七％至八％。其他病症如：分離焦慮症、畏懼症或害怕擔心上學等整體統計約一○％；各種型態的睡眠問題約二％至五％；至於孩童自閉症可達到一％左右。表示國內約有二五％的孩童有情緒行為及身心狀況等問題，需要家長多加費心及照顧。

大部分家長發現孩子有身心狀況等異常問題，最常是在幼稚園時期，老師在上課時發現孩子不專心、情緒不穩、坐不住等，逐漸發現孩子與其他小孩的發展不一樣才察覺。通常在集體的活動範圍，班級就是一個常模，發現異狀就需要進一步至醫院檢查診斷。或是在父母親照料小孩的過程中，完全體會不到愉快及成就時，就必須請專家幫忙協助。

以ADHD為例，有三大核心症狀。第一，注意力不足；第二，過動；第三，行為衝動。高淑芬解釋，要確認患者是否有ADHD有一定標準，要符合注意力不足的以下症狀其中六項：

(1)經常粗心大意，不注意細節，造成處事的錯誤。

(2)交代事項無法完成。

(3)與他溝通時常被忽視。

(4)做事散漫，需要有人不斷提點才能完成。

(5)沒有先後順序，難以組織工作及活動。

(6)受外界吸引時常分心。

(7)經常掉東掉西。

(8)需要每天提醒應做事項。

(9)排斥及逃避需要耗費精神的工作。

症狀維持至少六個月。或是過動─衝動症狀符合其中六項。

過動：

1.椅子上動來動去，坐立難安

2.經常突然離開座位

3.在各場合奔跑及做出不適當等行為

4.無法靜下來參與活動

5.像是裝了馬達，體力充足

6.經常話太多

衝動：

1.在問題還沒說完就接著搶答

2.無法等待或輪流

3.經常中斷或介入別人談話及活動

符合以上所述皆是作為評估診斷之標準。進而再做深度的治療與協助父母如何照顧孩童。

至於各階段年齡層的孩童所出現的狀況及問題不盡相同，父母親如何判斷是精神疾病還是孩童叛逆期所致？高淑芬指出，若嚴重影響孩子當時年齡層的功能，如：學習障礙、溝通相處等，就必須檢查腦部是否有功能性的缺失。同時，亦須觀察及了解孩子狀況，正常的孩童發展多少有叛逆表現。若無上述的核心症狀，多數就是親子溝通以及管教因素，因為ADHD較少至青春期後才發現。

ADHD治療不能等 三方協力才是根本之道

由於患者從小就受到注意力不足及衝動等病症影響，在認知學習上技巧無法與同儕相等。加上長期處於被指責或提醒的狀態，容易出現以下狀況：高挫折低自尊、對立性反抗疾患或品行疾患、焦慮症、學習障礙、物質濫用、教育成就低、適應困難以及人際問題等，皆有可能是ADHD患者未來須突破的問題。

首先，根據國內健保資料統計，ADHD就診率僅約二．五％左右，然而確認罹患後，且接受藥物治療約六八％。實際上，在流行病學研究調查約三分之一的患者接受醫療，還有三分之二的患者尚未接受足夠醫療。高淑芬強調，治療ADHD最有效方法就是「藥物治療」，但事前必須經過診斷評估，若無嚴重影響到患者之身體安全或日常生活等，其次能以行為治療及認知治療等方式來改善。

高淑芬進一步提到，過去治療的過程中，在教導父母認識ADHD及如何處理孩童的情緒與行為等親職教育花費較多的時間。再者，透過學校可提供特殊資源教育，輔導孩童在社交上的相處及人際關係等。因此，ADHD無法單靠醫療就可改善，須藉由家庭、學校以及醫療建構的「黃金三角」共同協力幫助患者。

至於ADHD的症狀能否根治？高淑芬解釋，「治療主要目的在於減少核心症狀，改善學業表現及社會功能。」假設患者能與正常人所表現出的行為差異不大，就可說明治療效果已達到一定的程度。但隨著年紀的增長及往後背負的責任壓力改變，或許又需要回診治療也說不定，則必須根據狀況適度回診。

「言教不如身教」 父母及患者須共同成長

輔導數件個案後，高淑芬了解父母在就醫前已嘗試多種方法來協助孩子，過程遭受許多壓力及挫折，為了讓父母不自責，高淑芬先給予支持，再從中幫助家庭度過難關，並強調這不是家庭管教不當所造成，而是疾病因素。因此，她提出以下教養策略可協助家長們輔佐及陪伴孩童成長。

第一，父母必須對患者有同理心。懂得患者的困難之處並深思熟慮地替他著想，就能了解為何孩子無法達到指定的要求，就不會去指責而是幫助他。

第二，以身作則，成為良好典範。任何不當的行為問題，父母須先自律，比方說，孩子情緒不穩，父母必須先學會控制自我情緒。可從教導孩子穩定情緒的方式開始，如：閉上眼睛，從一數到十，情緒自然會穩定下來。

再者，假若孩子是容易分心導致做事亂七八糟，那麼父母就要帶領他整理及思考安排先後順序。甚至，孩童無法持續專心的情況下，父母可先將事情評估並讓孩子分段處理，讓他一件件的完成，逐步建立起成就感。上述兩種方式皆能改善患者的狀況。

面對ADHD兒童的各種突發狀況，父母始終脫離不了自我的「情緒管理」，高淑芬建議父母及治療者舒壓及緩和自我的方式。其一，有傾聽訴說的對象可以宣洩壓力。其二，不將工作上的不愉快帶回家中，牽絆自己與患者。其三，無法自己面對時，找尋適當家教或安親班，與孩子有分離的空間可彼此緩和，才能持續共同面對種種難關。

最終，站在客觀的立場，高淑芬再次說明ADHD患者能成為成功人士的機率不低，依照她過去經歷的個案，發現患者的創造力及想法相當豐富，只是部分缺乏執行力而已，若能改善執行力這部分付諸行動，他們就能有非凡的成果及表現。因此，精神疾病是可以醫治的，較難醫治的反而是其他身體上的疾病，只要能給予完善治療，患者及家屬必能共同開創美好的生活。

高淑芬

學歷：美國耶魯大學流行病學研究所博士

現任：國立臺灣大學醫學院/附設醫院精神科/精神醫學部教授、主治醫師

國立臺灣大學醫學院臨床醫學研究所、職能治療學系暨研究所、腦與心智科學研究所教授

國立臺灣大學公共衛生學院流行病學暨預防醫學研究所教授

國立臺灣大學理學院心理學系暨研究所教授

專長：兒童青少年精神醫學/流行病學/生物統計學、注意力不足過動症及自閉症之臨床、神經心理學、神經影像/生理及基因學研究

經歷：國際兒童青少年精神醫學會暨相關專業學會副理事長

台灣兒童青少年精神醫學會理事長

榮譽：臺大醫院傑出研究獎─卓越ADHD研究團隊

北美校友基金會最佳臨床教師獎

臺大醫院傑出研究獎

臺灣醫學會第108屆總會「臺灣醫學會學術演講獎：研究卓越」

國家衛生研究院「整合性醫藥衛生科技研究計畫」經費補助三次

國家科學委員會101年度傑出研究獎

美國兒童青少年精神醫學會傑出指導教授獎

95年度台灣大學醫學院青杏醫學獎

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