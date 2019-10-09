金價狂飆 投資黃金懶人包(一)

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Ｑ：國際金價自5月底川普再次發動貿易戰以來，一路從1275最高漲到1554美元，雖然前幾個禮拜略有回落，但隨著美國近期幾個經濟數據表現不佳，導致美股狂瀉，加上國際貿易戰四起，黃金再次成為避險工具，想要投資黃金的朋友，該怎麼操作呢？

Ａ：自古只要發生動亂的消息，黃金都會成為主要避險工具，在國際市場中常見的黃金報價是XAUUSD，指一盎司需要用多少美元來兌換，價格越高表示黃金越值錢，在台灣投資黃金的方式大概可以分以下幾種：

實體黃金：指擁有黃金實物，像去銀樓買金飾或實際拿到金塊，雖然擁有實物但投資CP值不高，變現價格也不好，若單純想要賺取黃金價差這個方式不適合。

黃金存摺：開立黃金存摺只要準備證件到銀行開戶即可，操作方式可分單筆或定期定額，購買黃金後會把相等單位存在存摺中，想要換成現金時再賣出即可。須注意的是買黃金時看的是「賣價」，換回黃金時看的是「買價」，例如賣價一四八八買價一五○六，就必須先賺回十八元的成本後才是獲利，就成本而言頗高。

黃金ETF：目前發行的黃金ETF有元大標普黃金、元大標普黃金反一、元大標普黃金正二，基本上黃金ETF參考價格是黃金現貨價，元大標普黃金及元大標普黃金正二是在做黃金往上漲，正二用的是兩倍，所以當黃金上漲時獲利也較多，元大標普黃金反一則是在做黃金跌，黃金ETF多空都可操作，對於初學者來說是很好上手的商品。

價差合約(CFD)：操作黃金價差合約有兩種，一種是黃金期貨，一種是外匯保證金，兩者皆是先支付一定的保證金，利用槓桿來進行價差操作，方向上多空都可以進行，值得注意的是價差合約獲利來自於價格波動，並不會實際擁有黃金，如果只是想賺中間價差，這類商品非常適合。

總結來說，只要全球局勢震盪不安，黃金都具有保值性，想投資黃金的朋友，可趁著金價回檔選擇適合自己的操作方式。

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