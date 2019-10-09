張御丞：毛小孩當道！「寵物經濟」隱藏無限商機

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文．洪寶山

不知道你是否有發現，當前在台灣的大街小巷中，常可看見民眾帶著自己的毛小孩散步及逛街，寵物已經在人們日常生活中佔有一席之地。假如某日沒有寵物的陪伴，生活樂趣可能隨時減少而變得枯燥乏味。因此，寵物產業又被稱為「幸福產業」，因為牠們帶來的不僅僅只是生命個體，更是可以撫平人心，達到療癒效果的另類心靈治療法。

如今，飼養寵物已經不單是個人行為，而是大規模的商業趨勢，形成一個龐大的「寵物經濟」，台灣寵物創業協會張御丞理事長在寵物產業觀察二十多年，看見台灣及大陸寵物市場的發展及現況，至於全球的寵物經濟所帶來的影響力及重要性也是不容小覷。

家庭中「萌寵」扮演著重要角色

在家庭中，寵物對每個家庭成員有著不同的影響效益。第一，影響父母親對於寵物的看法。很多飼主們一定曾經有相同經驗，起初長輩們相當地排斥，並反對寵物進入家中。但飼養寵物一段時間後，發現父母親反而比原飼主更喜愛寵物，甚至將寵物照顧得無微不至。原因在於，長輩發現寵物比自己的兒女還聽話，讓長輩們更加喜愛。

第二，可聯繫配偶之間的情感。夫妻最初是在激情與熱情的促使之下結為連理，婚後由感情牽繫著彼此。幾十年後，剩下親情，也就是家人的關係維繫婚姻。假設多年後彼此的熱情越來越淡薄，且共通話題也相對減少，這時婚姻是容易出現危機的。可從近幾年六十至七十歲離婚人口數的逐漸攀升，印證此說法。因此，在早期鏈結因素是兒女，如今可藉由寵物作為聯繫感情的媒介，增加彼此之間的共同話題。

第三，讓子女學習照顧他人。由於台灣社會少子化的影響，現在五至六歲的小孩是最孤單的一代，較少同年齡的親人可互動，而身邊的長輩是更加愛護或溺愛獨生子女。假若家中多一位家庭成員「萌寵」，牠可以陪伴子女成長，且能透過寵物讓子女學習如何照顧他人且尊重生命。以上關係都是從養寵過程中得到的益處。

由於寵物們在家庭中扮演的角色越來越重要，許多商業廣告及各產業的發展方向也受到影響，更多服務及產品增添貓狗的訴求。以台北市為例，前兩年推動「動物友善空間」的活動，商家若歡迎貓狗入店，可將北市動保處核發的動物友善空間標章貼於店門口，讓消費者帶寵物進入。而在汽車及家具等居家設計，皆考量到毛小孩的活動空間，針對需求調整及設計產品滿足不同的消費者。

「毛小孩」就是商機的關鍵

在台灣，寵物市場與過去相比有兩項明顯的轉變，第一項是「貓狗的角色」，從早期到現在有三階段的變化。第一階段，貓狗被視為工作犬、工作貓，意思是看門狗以及捕鼠貓。第二階段，演變成寵物貓狗，差別在於寵物貓狗是飼養在室內，受到基本的生理照顧。如今，貓狗成為家庭成員的一份子，暱稱為「毛小孩」。毛小孩與寵物貓狗的差異，就在於飼主對於寵物的重視和疼愛程度。

此外，在台灣貓狗的飲食文化越來越多元，過去寵物是食用普通的飼料罐頭，現在是寵物鮮食及其他的進口飼料逐漸增多，雖然進口飼料數量看似少量及減少，但個體單價反而提高。

還有另一商品「寵物推車」，近年銷售量也逐漸水漲船高，原因是大部分飼主近來較青睞飼養小型犬，經過統計台灣小型犬的占比約六五％，反而牽繩、頸圈或是胸背袋這類的商品越來越少，因為飼主擔心寵物走失、被人踩到或是被其他狗隻侵擾。

可見寵物若成為毛小孩，飼主的消費意願就會提高，有一句話「再怎麼窮，也不能窮小孩」。張御丞說，現在養寵物的人，寧願減少自己的生活支出，也會把金錢省下來花費在寵物身上。如此，寵物的市場商機就會是正向成長。

回過頭來，第二個是業者角色的改變，過去提供有形商品為主，但現在必須提供更多的無形服務。從食衣住行育樂到寵物健美，八大類的完整需求都要顧及。舉例來說，早期有美容洗澡、整療手術或寵物攝影等無形服務，現在則是有寵物幼稚園、寵物安親班、寵物月子中心、寵物生日派對、寵物復健、寵物游泳及遊樂園…等，種種令人眼花撩亂的服務項目。乍看之下有些不可思議，但實際上已經成為另類商機活動進行中。因此為了符合各種消費者的需求，業者必然要為此轉變，而起因就在現代飼主對於寵物的飼養態度改變。

業者提高獲利的秘訣 就在「創新服務」

但無形服務不能只是服務，業者若要從中賺取更多的獲利，必須提供更多的「創新服務」。張御丞建議創新服務主要分三項，其一，與生老病死相關的服務。針對不同生命階段的寵物，提供不同的項目，如：寵物殯葬、安寧病房等。其二，符合春夏秋冬的需求，在台灣以夏季和冬季為主。其三，滿足食衣住行育樂健美八大類需求，甚至出現許多照顧萌寵的各種課程。簡單來說，就是三大方向完全「擬人化」。

然而，未來的寵物產業，寵物長照勢必成為趨勢，張御丞加以解釋，台北市動保處提供補助及輔導業者成立長期照顧中心在一○六年只有四家，今(一○八)年新北市動保處則輔導將近一百家寵物業者成立長照中心。原因在於台灣的貓狗已經進入高齡化、肥胖化，情況與人類相同，復健服務將會是往後的商機，目前復健有兩種方式，第一就是水療，第二是按摩。近期研究發現按摩對於復健有一定的效果。因此，長照亦增加按摩復健等服務。

寵物的發展趨勢不僅只存在消費者及業者的行為，也取決於經濟發展。若飼主經濟條件不佳，寵物離世後，寵主不再飼養寵物，商機自然相對減少。再者，台灣的政策法令也有連帶影響。張御丞感慨地解釋，台灣政策對合法業者不太友善，政府設立「特定寵物業管理辦法」管理業者，但對於非法業者卻是無法可管，這是相當可惜。最後，飼主的心理輔導，若毛小孩離開身邊須接受悲傷輔導，在華人心中會避諱心理輔導，但當飼主放下失去寵物的陰影及痛苦，才是最好的作法。以上皆是影響整體產業蓬勃發展的因素。

談及台灣及中國的寵物市場及競爭力，張御丞亦有獨特的見解，從市場現況及養寵意識、資本的投入分析來看。

兩岸的寵物市場現況及危機

首先，根據中國寵物行業白皮書二○一九年版，中國有九九一五萬的寵物貓狗，市場規模是高達二○二四萬人民幣，與二○一八年相比增長一八．五％。反之，根據台灣寵物行業白皮書二○一九年版，台灣二三二萬隻寵物貓狗，市場規模則是五百億台幣。但台灣寵物市場已經是邁入成熟期，而中國則是處在成長期。

有趣的是，中國養寵不是看中消費能力，而是要關注消費者的養寵意識。目前大陸有五○％以上的民眾，不像台灣已具足養寵意識。也就是說，若大陸人民提升意識，就可創造出更龐大的商機，但需要時間磨練。亦即中國還有三十年的發展光景。只可惜過於快速發展的產業，讓市場產生亂象。如：寵物零元洗澡為了搶客源。甚至租地坪數過大，一個月租金竟高達八十萬人民幣。張御丞解釋，一般租金只能是你的營收的十分之一，相當於一個月要賺四百萬台幣，這並不合理。

不過，全球的寵物市場是大同小異，主要有三大原因促使產業蓬勃發展，高齡化、少子化及人際關係疏離。其餘就是各地經濟發展的狀況，若要發展寵物市場，人民的平均年收會以一萬美元為標準。張御丞提出建議，在寵物產業，業者必須扮演寵物飼育顧問，以利他為出發點經營創造三贏。寵主要將養寵視為一輩子的責任，若寵物及寵主都能有健康身心靈，寵物市場將會呈現良性的循環。

張御丞

學歷：元智大學管理學院管理碩士班畢業

現任：台灣寵物創業協會理事長

中華寵物產業職能發展協會理事長

詮管理顧問有限公司營運總監

狗民網/鈴鐺寵物特約專家顧問(大陸)

聖寵寵物品牌連鎖顧問(大陸)

著作：寵物達人引領你進入寵物產業

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