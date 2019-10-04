劉仕傑：我在外交官的日子 華麗背後的酸甜苦辣

文．洪寶山

「外交官」代表國家與邦交國或其他國家處理國際事務，同時，也是推動國家形象與事務交流的國家代言人之一。台灣當前面臨國際外交困境，要經營與其他國家的關係，爭取台灣在國際上發聲的機會並不是件容易的事情。

許多人對於外交官工作充滿好奇，是不是外語能力好就能勝任？許多人認為外交官的工作包覆著一層神秘面紗，其實，外交官的生活不只是穿著華麗禮服參加國際晚宴與他國交流，還要面對各種繁瑣的國際事務聯繫、國內民眾的海外救助…等突發狀況。外交官的「夢」與「現實」，肩負著台灣在國際的未來聲量。

「以球會友」體育外交

棒、壘球被譽為台灣的國民運動，台灣邦交國之一的帛琉也明文規定棒球是國家運動。帛琉人民熱中棒球、壘球等活動，時常舉辦比賽，是當地人非常重要的休閒活動。二○一五年，在當地出現了一支全台灣人組成的壘球隊—「台灣黑熊壘球隊」，由當時駐帛琉的「護台胖犬」前外交官劉仕傑所成立。

「帛琉當地約有一百多名台灣人，平常會帶遊客出海玩水，假日沒有旅遊團相對比較閒」，劉仕傑解釋著創立「台灣黑熊壘球隊」的起因，當初無意間與在帛琉工作的台灣人聊天，發現大家都喜歡棒球，加上帛琉的棒、壘球盛行，於是提議由大使館組一支棒球隊或壘球隊。擁有棒球校隊經驗的劉仕傑，順理成章的成為這支球隊的教練兼隊長。

打棒球跟外交工作有什麼關係？當你以為外交官就應該在辦公室與各國開圓桌會議，或者，在晚宴上與各國領袖舉杯相談時，其實，外交官們正在用各種與當地民眾拉近距離的方式建立外交關係，而體育即是外交非常重要的媒介之一。

「台灣黑熊壘球隊」成立後，引起帛琉人的好奇，即便球隊戰績輸多贏少，藉著每場球賽拉近與帛琉民眾的距離。「有時候，練球和比賽的球場就在帛琉財政部長的家，看到我們的熱情與友善，也加深他對台灣友誼的認同」，劉仕傑分享著練球時的點滴，這是一種「以球會友」的外交方式。

由於外交部的積極經營，二○一六年，帛琉葛薩州州長史無前例地向大使館提出希望該州棒球隊可以到台灣進行友誼賽，並且邀請劉仕傑擔任領隊與翻譯。這次的棒球隊交流，對於兩國的人民而言是非常難能可貴的經驗，也讓彼此留下深刻的印象。

突破困境 台灣外交官的韌性與勇氣

兩岸情勢的不穩定，導致台灣在國際事務的參與有著重重關卡。體育外交不只是棒、壘球，任何的體育賽事都是提升台灣聲譽、讓世界看見台灣的機會與媒介，但更多時候，外交人員必須運用各種社交手腕與談判技巧鞏固國與國之間的邦交。

外交工作在每個國家的經營方式會因不同的文化背景與政治情勢有所不同，身為一名外交人員，外語固然是基本條件之一，還必須具備高度的熱情與專業合宜的挑逗。「通常不會有機會挑選被派駐的地方，有些時候你可能會被分派到生活條件相對比較落後的國家」，劉仕傑表示，不管遇到多惡劣的環境，外交工作沒有辦法選擇戰場，抱持著對工作的高度熱情，是克服環境不適的重要條件。

另外，劉仕傑在《我在外交部工作》一書提到，「專業且合理的挑逗」並不是男女之間的挑逗，而是一種說話的技術，如何使對方願意開一扇溝通的門，「有的時候就在對話者的一念之間決定要或不要繼續與你談合作」。外交官是高度重視個人特質的行業，在從事外交工作時，個人魅力的展現與交際手腕，是對方要以什麼方式與你繼續接洽的關鍵，甚至會影響談判桌上的氣氛。然而，風俗民情、各國知識可以在課堂、書本中學習，外交手腕、說話技巧，除了自身的自信與天分，也需要後天經驗的培養。

「更重要的是，你如何介紹自己的國家」，劉仕傑認為對於國家的認同與熱情，會影響一名外交人員如何讓世界認識台灣。說著外語，身處異地，「國家」就是外交人員的產品，透過外交人員的表達去呈現一個國家與社會的現況。所以，外交人員必須清楚的掌握國內的政治、經濟、歷史與文化等資訊，並且了解什麼樣的議題會引起國外外交人員、合作對象的關注，「怎麼行銷自己的國家」，是每一位外交人員應該去思考的議題。

劉仕傑舉同性婚姻為例，同性婚姻是否立法是各國都會面臨的問題，台灣作為亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，其立法歷程、大法官釋憲後的爭議與討論、國內民意的走向，都是會引起外國政府、民眾興趣的議題。精準地向外國賓客說明台灣性別運動的過程，回應他們的好奇心，即是外交人員推廣台灣，讓世界知道台灣走在人權運動尖端的機會。

維繫外交關係並不容易，近期，台灣接連與索羅門群島以及吉里巴斯共和國斷交，對於外交人員而言，不只是失去兩名在國際聲援的友邦，還有付出多年推動產業經營與合作的心血也戛然而止。但是，面臨台灣在國際發聲的困境，外交人員的工作並未結束，氣憤之餘，更多的是失望與台灣未來在國際地位的擔憂，收拾心情過後，仍舊需要帶著挫折前進下一站。

外交人員除了扮演國家代言人的角色，也是國人在海外尋求幫助或救援的重要管道。依照執掌內容，一般分為政務、僑務、學務與領務，政務是負責與當地政要互動，學務是偏向學術或智庫交流，領務是協助國內外民眾辦理護照、簽證，僑務則是需要與當地僑胞互動。

外交部工作的歡笑與淚水

光鮮亮麗的外表下，五花八門的工作內容有時會讓外交人員疲於奔命，「外交人員還有另外一項功能，就是急難救助。一般民眾出國都會被提醒要記得在當地的急難救助專線，身為外交人員的我們需要輪班帶著專線手機，無論吃飯、洗澡或睡覺」，劉仕傑分享自己在美國洛杉磯駐外時的經驗，只要這支專線一響，值班人員必須馬上接通，不能漏接，即便有時候可能只是詢問當地的觀光景點，作為外交人員仍需要秉持專業態度回應民眾的問題。

一般外交工作的進行是外派六年，再回台灣三年，會有很長的時間在國外工作，雖然有機會可以遊歷不同的國家，認識各界高端人才，但是，同時也要面對許多心理與生理的關卡。這份工作的困難不只是要適應當地環境，還要適應可能家人朋友都不在身邊的日子。

許多莘莘學子抱著一股衝勁與熱情就要投身外交工作，劉仕傑強調，在決定走進外交部前，首先要想清楚你的家庭與人生怎麼安排，預計會花多少年的時間考上外交特考，還有是不是有足夠的抗壓力去面對未來漂泊的生活，最重要的是，你對這份工作內容的了解到底有多少？

台灣雖然邦交國已減至十五國，卻仍有許多外交人員在各地努力，在國際上為台灣爭取一席之位，不論有無邦交的國家，時常可以看見台灣外交人員帶著專業技術與各國合作，維持友好關係，例如：國際醫療、教育合作、農產、水產、畜產等合作，台灣技術團的輸出，搭建起台灣與各國良好的溝通橋梁。想成為外交部的一份子，不妨先透過《我在外交部工作》一書，深入探索這份工作與角色的全貌。

劉仕傑

◇ 目前任職於外交部(六年外派輪調，目前返台駐台三年)

◇《我在外交部工作》作者

◇帛琉「台灣黑熊壘球隊」創始人與隊長

◇ 前外交部歐洲司科長，曾派駐洛杉磯辦事處與帛琉大使館

◇ 臺南一中、臺大政治系學士、清大中國研究碩士、英國牛津大學外交專班、外交領事人員第四十一期

◇ 臺南一中青棒隊創隊游擊手，並於第二屆金龍旗青棒賽擊出中外野全壘打牆二壘安打。18歲加入臺大棒球隊，35歲在帛琉創立「台灣黑熊壘球隊」並擊出隊史首支全壘打

◇ 試圖用溫暖的心來理解這個世界，以文字寫下這百轉千折。從小喜歡議理，認為「文青」是一種對抗犬儒世界的無懼態度。痛恨似是而非，希望這土地更好，人世間多一些笑容

◇ 史上第一位參選公職的外交官。文字散見各報章媒體，現為《獨立評論在天下》專欄作家

◇臉書粉專：護台胖犬 劉仕傑

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