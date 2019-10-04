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迎接台灣最好時代

2019-10-04 08:56理財周刊

文．洪寶山

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一九八五到二○○○年是台灣非常輝煌的年代，被稱為「台灣錢淹腳目」，股市從六三六點漲到一二六八二，房地產漲了十倍，我常說那個年代是，「要當牛不怕沒田可以犁」，只要你想做、肯做，就會有出頭的一天，三級貧戶也能翻身。

可惜時不我予，在中國及東南亞國家崛起後，台灣優勢盡失，工廠外移後就業機會大減，經濟一步步衰落。但未來十年，可能就會迎來年輕人的大好機會，而這機會就來自於美中貿易戰！

美國跟中國這兩大經濟體之戰，短期內絕對不可能結束，因為川普要讓美國再度偉大，而中國則有當老大的野心，兩強爭霸還有得打。美國對中國的二千億課稅範圍涵蓋「蘋果供應鏈」產品，對台灣相關產業必然造成影響。從今年一至四月台對美出口年增率將近二○％，但台灣整體前四個月出口卻是衰退四％就可看出。

為因應美中貿易戰衝擊，在中國的台商就須轉移生產基地，政府年初推動「歡迎台商回台投資行動方案」，至今已有一二九家廠商通過經濟部投資台灣事務所審查，將創造超過五萬個就業機會。

面對中美貿易戰，行政院副院長陳其邁表示，台灣資通訊產業非常強，為配合產業升級，政府會作為所有台商最佳後盾，也希望台商在調整全球布局時，不要忘記台灣是大家永遠的故鄉。

政府也積極改善國內產業環境，帶動微軟、Amazon、Facebook、Google等知名國際企業對台加碼投資，創造更多優質就業機會。而一直被詬病的青年低薪問題，在投資力道加強後定會跟著解決。經濟部表示，政府積極推動5+2產業創新，帶動產業升級，加上近期台商回台投資腳步也加快，有助創造就業機會及提高薪資水準。

藉由調整產業體質，產業轉型，創造更多優質職缺，這才是正向循環，也才能真正解決青年低薪問題。根據「世界經濟論壇」(WEF)公布的「2018年全球競爭力報告」，台灣的「創新能力」排名亞洲第一，代表台灣這段時間的努力已受到國際社會肯定。

種種跡象都顯示，這是台灣多年來難得一見的榮景，而面對接踵而來的機會，要問自己的是，機會來了，你準備好了嗎？機會是留給準備好的人，迎接台灣最好時代，大家一起加油！

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理財周刊

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