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三分鐘秒懂美國降息

2019-09-26 15:00理財周刊

文．理周教育學苑

Ｑ：9月18日美國聯準會宣布利率決策會議，繼7月份降息一碼後，本次再度降息一碼，將聯邦基金利率下移至1.75％至2.00％，隨後聯準會主席鮑威爾發表言論，表示美國經濟穩健，今年度將不再降息，市場投資人對此表示失望，美國總統川普則怒轟聯準會沒膽、沒智慧、沒眼光。到底降息對投資人的影響是什麼，有什麼要注意的？

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Ａ：聯準會降息指的是「調降基準利率」，所謂的基準利率是指中央銀行對各個銀行存放款利率，一般銀行會透過存款及放款間的利率差額賺取中間利潤。舉個簡單例子，小明到銀行存一百萬，利率是一．五％，也就是每年小明可以領到一萬五千元的利息，銀行拿到這一百萬後，留下法定的存款準備率(假設二○％)，就可以把八十萬拿去放款給其他人，放款利率五％的話，一年銀行可以收到四萬的利息收入，這樣來回就成了銀行的利潤。

市場投資者看到的利率通常是基準利率加浮動利率，如果基準利率調降，投資者看到的利率也會跟著調降，存錢的人會因為把錢放在銀行利息變少，轉而投資其他商品，借錢的人也會因為所需付的借款利息變低，更有意願進行貸款，在這樣的背景下，能夠刺激景氣成長，這在經濟學的專有名詞稱為「量化寬鬆」，講白話一點就是對市場撒錢。

一般來說，寬鬆的貨幣政策會刺激景氣循環，雖然美股現在處於高檔，但由於通貨膨脹不足，聯準會擔心市場流動性不足，因此先做了兩次預防性降息，今年會不會再有第三次降息，市場持續關注。

儘管美國降息，但比起其他國家，美元依然具有保值性，投資朋友不妨趁著美元變便宜時投資一些以美元計價商品，為自己增加財富。

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理財周刊

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