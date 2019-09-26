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降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59理財周刊

文．理周教育學苑

Ｑ：全球降息熱潮啟動，繼大陸降準9/7發布後，歐洲央行、美聯儲也隨之公布降息，面對全球資金寬鬆，熱錢流向也備受關注。而台股投資環境佳，在全球電子供應鏈占有重要地位，特別是一些高殖利率的龍頭股，外資自然青睞。到底降息概念股有哪些？

Ａ：全球降息政策導致熱錢四處流竄，台股投資環境一直以來都是外資的熱愛，統計一○七年，台股現金殖利率高達四．五二％，全球第二，不少穩健的龍頭股成為外資最愛。而受到降息影響的概念股包含幾大類。

高現金殖利率股票：比起放在銀行領取低利息，外資更傾向把這些資金投資在每年配息穩定的高現金殖利率股，像台積電、大立光、南亞科、台塑、中華電等，這類型股票通常是產業龍頭股，因為營收穩定每年都能配出不錯的現金股利，只要產業沒有太大變化，放著純領股息就能獲利。

金融類股：由於降息利於金融公司取得較低利息的資金，有助於整體營運，像是國泰金、富邦金、中信金、玉山金等金融類股，外資已連續多日買超，資金回流有助於填補之前除權息造成的缺口，受惠於這次降息，不少金融股已經填息完成。投資金融類股還有一個很大的特色，只要股市急殺，金融類股都是政府第一時間護航標的，可說是進可攻、退可守。

高資本支出或營建類股：不少公司需要投入大量資金購買設備或是營運支出，像是華固等，高資本支出客戶受惠於降息取得資金成本降低，有助於改善整體營運狀況。而營建類股除了初期的資本支出降低，協助整體成本下降外，降息也會刺激房市買氣，消費者負擔利息變少，可吸引一些租屋族群考慮購買房產。

整體來說，台股雖然在高檔震盪，卡在一萬一關卡，但受惠於全球央行降息，外資熱錢湧入，加上第四季又是電子業旺季，產能滿線的科技廠，有望交出不錯的成績單。

此外，台灣總統大選將近，在基本面、政治面都看好的狀況下，台股消化完萬一關卡賣壓，有機會往上挑戰高點。整體來看，台股多頭格局不變，拉回都是好的買點，想要投資長線的朋友，不如參考外資布局的股票，跟上這波降息熱錢的腳步。

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