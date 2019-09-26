顏旭明：資源回收未來式×我們的事

文．洪寶山

在台灣，資源回收已經成為民眾日常生活的習慣，一○五年《華爾街日報》曾以〈台灣：全球垃圾的處理天才〉為題報導，認為台灣在八○年代末期開始以「全面戰略」的方式處理垃圾，至今的成果可媲美奧地利、德國等國家。近年來，環境問題更加繁雜，涉及的面向更廣，行政院環境保護署進一步推出「循環經濟資收大軍計畫」及「資收關懷計畫」，希望讓回收工作也能提供溫暖。

分享 facebook

回收四合一 全民拿獎勵

自民國八十六年一月起實施「資源回收四合一計畫」由「社區民眾」的家庭垃圾分類做起，將居家產出的小型資源物品，結合「地方政府清潔隊」、「回收商」及「回收基金」的力量回收再利用。建立完整回收網絡，確保資源物品確實回收再利用或妥善處理。參與民眾、清潔隊及回收商也可以獲得合理利潤或獎勵。

從推動四合一計畫開始，據環保署統計，全國資源回收成效自八十七年五．八六％逐年提高到目前的五三．二六％，公告應回收廢物品及容器回收量則由二八．八萬公噸提高到一四○．三萬公噸，提高將近四倍有餘。可見藉由回收政策的推動與教育宣導，加上回收處理技術的進步，回收成效有顯著成長的趨勢。

除了提升回收數量之外，環保署針對改善資源回收物的品質也做了相當大的努力，以容器為例，環保署在九十八年起推動容器商品標籤易撕線政策，鼓勵責任業者透過綠色設計提高脫標效能，除提升再生料純度之外，更有降低人力、電力成本及節能減碳的好處。

資源回收基管會參事兼執行秘書顏旭明進一步以玻璃容器的分類作說明，不同顏色的玻璃容器各有其市場需求，分類越乾淨、顏色純度越高時，則可以作為亮彩琉璃、彩晶建材等高附加價值產品使用。因此，為提高廢玻璃容器再利用效益，環保署於一○一年推動差別補貼費率，透過較高的費率誘因鼓勵回收業者，針對單色(即白色、茶色、綠色)及雜色廢玻璃瓶，做好分色工作。

廢棄回收再利用 技術創新勇闖國際

「當然，回收成效也包含從數年前開始，就推廣到國外足球賽事的塑膠瓶足球衣」，顏旭明補充說道，我國雖然沒有參加一○七年世界盃足球賽，但台灣紡織業為各國球隊製作球衣的布料卻受到世人矚目與讚嘆，共有十六個國家代表隊穿上台灣環保紗製造的球衣。

其製衣材料是由廢棄寶特瓶回收再製，變成吸濕排汗、輕薄透氣的球衣，相較於棉質布料的製衣過程，此資源化技術可以減少三○％以上的能源消耗。由此可見，我國的資源回收成效甚為卓越，開發的資收技術更是帶領國內產業大步走向國際，並獲得肯定及青睞。

台灣走過高速經濟成長的年代，但付出的代價是自然資源過度開採及環境遭到大量破壞。為創造經濟與環保雙贏並接軌國際，蔡英文總統已宣示，「要讓台灣走向循環經濟的時代，把廢棄物轉換為再生資源」，政府更將之列為「五加二產業創新」政策之一。

除透過健全法令、提升技術及良善管理等機制外，行政院環保署亦擬訂「資源回收再利用推動計畫」，希望在物質生產、消費、廢棄及再生等各階段，將廢棄物資源化妥善運用，以替代自然資源開採，達成物質全循環、零廢棄的願景。

資收關懷計畫 回收有溫度

台灣從「垃圾島」晉升為「資源回收大國」仰賴環保署二十二年來的努力，以及全台民眾的配合。然而，還有一群相對無聲、弱勢的團體也在回收工作中默默努力，讓國內資源回收做得更好，也就是資收個體戶。

為了落實資源回收物分類，同時照顧弱勢個體戶，環保署在一○八年推動「資收關懷計畫」政策，與地方環保局攜手努力，針對登記在案約五百位的低收入戶及中低收入戶進行補助。顏旭明指出，除了平日變賣所得之外，針對不同類別的資收物，額外提供補助金，每人每月最高可補助二千元，以減輕經濟壓力。

不僅如此，環保署自今年八月起進行加碼補助，擴增適用對象達八千九百位，每人補助上限每月可達三千五百元。同時，也希望藉此專案加強改善垃圾產生源分類不確實的情形，提升回收成效。

另外，環保署提供資收個體戶到府清運資收物的服務，以減輕推車負擔，體現政府「少推一里路，回收有溫度，換得一頓飽，生活少煩惱」之施政理念，讓弱勢資收個體戶能得到照護，而不再孤立於社會的角落。

以往環保署也推動「資收大軍計畫」，優先雇用弱勢家庭成員及中高齡者，協助村里資源回收站整理資源回收物及維護環境衛生，並宣導里民及社區住戶確實分類，「這個政策不僅只是將溫暖及關懷傳遞給個體戶及其家庭成員，也可以增加清潔隊的人手，讓回收工作更有效率」。顏旭明表示，未來會積極爭取相關經費，持續提供必要協助，也希望資收個體戶落實自主管理，構築並加強此社會安全網的溫度及厚度。

廢紙容器擦乾淨 回收更順暢

由於國人外食習慣及消費模式使然，普遍且大量使用紙餐具及紙盒包這類的一次性紙容器，連帶造成相關的廢棄物。以紙餐具來說，近五年責任業者申報的紙餐具數量，平均每年有二萬六千公噸。回收量則從一○三年三七二六公噸，到去年上升至歷史最高值三萬公噸，是往年平均回收量的十倍左右，回收成效明顯提升。

顏旭明接著談到：「廢紙餐具的確有其不易回收的痛點」，紙餐具最常見用於裝食物，不免會附著食物的殘渣，部分民眾為了方便，會直接丟到一般垃圾，隨著垃圾車進到焚化爐，減少了物質回收再利用的機會。

此外，紙餐具並非單純由紙類、紙漿所構成，為了提高耐用性(防水及防油漬)及裝盛食品的完整度，紙餐具表面附著一層塑膠淋膜或蠟，必須由專業的廢紙容器處理廠才能將之妥善處理。

為了解決廢紙容器回收的問題，環保署就各個回收管道的環節進行努力，「當然，你也可以說是推動廢紙餐具回收進行的點線面三道程序。」顏旭明解釋，首先，為了鼓勵回收商將廢紙餐具與廢紙類進行分類，並從中回收廢紙餐具製成再利用產品，環保署在一○四年十月提高回收商的補貼費率。此外，輔導其他紙廠進入廢紙餐具的回收體系，目前已有三家業者加入處理行列，穩定且持續擴增去化量能。

最後，也是相當關鍵的因素，則是傳達民眾正確的回收觀念並付諸行動。今年八月份的「免洗餐具及飲料杯回收宣導快閃活動」，即是以青少年或小朋友為宣傳標的，透過生動、有趣的活動方式與店家及民眾互動，在寓教於樂中使民眾了解免洗餐具及飲料杯之回收步驟。讓免洗餐具的便利性不會增加環境的負擔，並鼓勵民眾以隨身攜帶環保杯或環保碗筷方式，減少使用一次性產品。

資源回收進行式 全民攜手愛地球

隨著時代進步、科技發展及分工日細，新的資源回收挑戰也紛沓而至，顏旭明強調：「相較於增加資收物回收的數量，我們認為回收品質的提升也是相當重要！而民眾環保意識覺醒，則是推動環保制度不斷精進的動力」。他提及光是將使用後的物品進行回收是不夠的，必須減量使用、扶植回收處理業，提升回收處理技術、增加再生料產品用途及高附加價值。並且，須與國際接軌，培養綠領菁英才是全方位資收目的。

面對世界資源逐漸枯竭不可逆的發展，此時環境保護則會是相當重要的解方。在科技進步及經濟發展下，以往回收不符經濟效益的廢棄物，未來將可以是有用的資源。環保署將與民眾一同打造資源永續、循環經濟的生活圈，構築不負「福爾摩沙」美名的家園。

顏旭明

現任： 行政院環保署回收管理基金管理會-參事兼資源回收管理基金管理會執行秘書

學歷及考試：

●東海大學公共行政學系碩士

●81年特種考試臺灣省基層公務人員考試乙等考試普通行政人員及格

經歷：

●行政院環境保護署水質保護處處長(108.2.1-108.7.1)

●嘉義縣政府參議(107.12.25-108.2.1)

●嘉義縣政府秘書長(107.4.28-107.12.25)

●嘉義縣環境保護局局長(102.9.2-107.4.28)

●行政院環境保護署科長(96.6.5-102.9.2)

分享 facebook