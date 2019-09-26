解決就業難題

文．洪寶山

分享 facebook 日前一部電影「寄生上流」，道盡了南韓就業市場的困境，南韓失業率高達四．○％，的確高於台灣。

主計總處公布八月失業率為三．八九％，是二○一七年九月以來高點。以青年失業情況最為嚴重，十五至二十四歲失業率一二．七二％，創近三年新高，更細分，最高失業率落在二十至二十四歲，高達一三．○五％，二十五至二十九歲失業率六．七一％，雙雙創兩年來新高。

當然，八月失業率高跟畢業生進入就業市場有關，但政府標榜近百家回台投資的台商沒有帶動就業效果嗎？國勢普查處副處長潘寧馨說，近百家台商今年七月僱用人數年增四．○二％，比全體受僱人數增幅一．一三％來得高，顯示台商回台投資對就業有相當幫助。

不過，若從失業原因觀察，會發現「因工作場所業務緊縮」而失業的人數連續四個月上升，八月已達十．九萬人，創近二十三個月新高，這就跟景氣有關了。

依據勞動部辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」顯示，有四成八青年勞工初次尋職曾遭遇困難，其中又以「經歷不足」最高，其次是「不知道自己適合做哪方面工作」。

政府為幫助青年端出諸多政策，例如勞動部為協助青年解決尋職困難，提升在校生軟實力及專業技能，推動補助大專校院辦理就業學程計畫。

面對求職考量的因素之一交通問題，勞動部近年也推出青年跨域就業補助方案，年滿十八到二十九歲首次跨域尋職的青年，依照條件可申請交通津貼、搬遷補助金及租屋補助等，都是要協助打通企業跟求職青年的關卡。

以我多年在校園講課、跟學生互動的經驗，其實最大問題還是產學落差，學生在校所學無法在職場生活實際運用，新鮮人未具備職場上需要的「技能」、「專長」，而在經濟不景氣當下，企業往往需要可以立即上戰場打仗的人，而不是來「學習」的，造成就業困難。更不用說，不少比例大學生也沒認真、用心在課業及未來做規劃跟準備，如何順利進入就業市場，為企業所用？

因此，我念茲在茲必須幫助學子，除了自己走進校園教課，也成立理周教育基金會，開設多樣化理財投資課程，就是要養成年輕人的理財力，再轉理財力為具優勢的就業力，期能為解決就業難題盡一份企業社會責任。

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