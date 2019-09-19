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董思齊：東北亞政經變局 日韓世仇煙硝再起？

2019-09-19 14:34理財周刊

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文．洪寶山

中美貿易戰尚未落幕，日韓貿易戰接著上演。日本與南韓因二次世界大戰時期產生的徵用工賠償爭議，雙方進行一系列出口管制。八月二十八日起，日本正式將南韓剔除貿易白名單，南韓最快在本周也會宣布將日本從貿易白名單中踢出。雙方你來我往的貿易制裁，無限延長對峙時間，台灣又該怎麼因應東亞的政經變局？

歷史煙硝點燃的貿易戰火

二次世界大戰，台灣與朝鮮半島同為日本殖民地，卻因地緣關係，扮演不同的經濟角色與跳板。台灣當時被日本視為南進基地，以生產軍需用品、民生物資為主；朝鮮半島則因緊鄰中國，成為日本修築鐵路進入中國領土的重要入口，因此，經濟取向主要以當地的礦產與勞力為需求。

起初，日本在朝鮮半島上的殖民模式和歐美一樣，透過企業家的移民，在當地進行開發工作，勞工以服務日本企業為主。直到戰爭期間，日本政府強徵朝鮮半島上的一般勞工進行軍需物資的生產，這也延伸出二戰後至今，日韓兩國僵持不下的「徵用工」賠償問題。

二戰後，日韓兩國因徵用工、慰安婦等問題，關係持續緊張，直到一九六五年兩國政府簽訂《日韓請求權協議》，希望透過此一協定推動兩國關係正常化，一次解決受害者的索賠問題，而南韓政府也須放棄日後的索賠權。

站在國際法的角度，日本得以拒絕南韓政府在《日韓請求權協議》後的其他賠償要求。然而，近年轉型正義的呼聲崛起，許多戰後未結的爭議案又再次被民間團體送往法院進行訴訟。大韓民國大法院在二○一二年裁定：「徵用工的個人索賠權並未消失」，因為《日韓請求權協議》內容雖然是國與國之間的賠償，卻未涉及徵用工的精神賠償問題，因此，強徵工的精神賠償仍可作為訴訟標的。

二○一八年十月，南韓最高法院判決，過去曾經強徵南韓勞工的日本企業，必須要對受害者做精神補償，並針對南韓境內的「新日鐵住金」與「三菱重工」進行財產強徵。「從主權國家的角度看這項判決，日本會認為這是很奇怪的一件事，畢竟兩國已經簽訂協議」，台灣智庫國際事務部主任董思齊進一步解釋，對於日本來說這是很嚴重的問題，這代表南韓政府背棄協議，侵害到日本企業在海外的所有權。

與此同時，日本巡航機在日本宣稱的經濟海域上，遭遇韓國反潛艦使用火線雷達照射，「以軍事角度來看，這已經是準征戰的挑釁行為」，董思齊說道，接二連三的事件，讓日韓兩國鬧得一發不可收拾。在日本提出第三方正仲裁協商被南韓拒絕後，開始以「安全保障」為由，對南韓進行一連串的貿易限制。

日韓戰火 台灣救火？

日韓兩國協商破滅後，日本針對南韓製作半導體、面板的原料進行嚴格的出口限制，並剔除貿易白名單。董思齊指出，其實這是一種兩敗俱傷的做法，和中美貿易戰不同的地方在於，美國可以透過多課徵的稅收去彌補貿易上的損失，但日韓兩國並沒有課徵稅收的來源。對於南韓是正面打擊，對日本雖然沒有立即性的傷害，長期下來負面效果會慢慢浮現。

日韓位處東亞產業鏈，免不了戰火會波及台灣。然而，在中美貿易戰，台灣可以從中獲取轉單與台商回流的機會；到了日韓的戰火中，台灣是否也有利可尋？

董思齊表示，台灣要從中取代是有困難的。台韓之間的經濟關係過去競爭較多，但是近來在某些產業上有所互補。特別是台灣自成的創新產業受到南韓企業青睞。部分人士會認為南韓在面臨原料不足的情況下，會有機會轉單至台灣製造。

「事實上，並沒有這麼樂觀」，董思齊緊接著說明，台灣與南韓的出口差異主要在生產鏈位置的不同。台灣並不是出口終端產品，而是以中間產品為主，「中間的貨材依賴整個生產鏈的順暢，而且，終端產品賣得多，中間產品的需求量才會高」，終端產品如果出貨量銳減或不穩定，會反映在生產勞力較高的東西。另一方面，南韓企業可能會轉往生產一些高牟利的產品，此時，台灣不見得馬上能獲得新訂單。

以目前的情況看來，當貿易戰的時間延長，終端產品減少，台灣在中間產品的組裝或中間材料的產業必定會受到很深的影響，短時間內也無法立即拓展新的市場。

各國吵不停 台灣哪裡走？

不論中美貿易戰或日韓貿易戰，各國在進行貿易措施或戰爭行為前，對國際宣稱的理由都是「為維護國家安全」，最主要就是為確保國內供需鏈上的安全性，也就是說如何去創造一項產品在供需上不會受到影響的生產鏈。

目前各國主要都是依靠FTA(Free Trade Agreement，自由貿易協定)，或者是產業間的協議進行貿易協商，在國際間有許多與IT產業相關的協議，影響相對比較小。董思齊認為，日韓之間的狀況的確會影響台灣的接單和生產，並不會有利於哪個國家，但各國在產業發展上的思維一定會有所改變。例如：南韓會開始想如何找到不受日本影響的生產供應鏈，在這樣的影響下，南韓國內自行研發的產業也會增加。

「從台灣的角度出發，當然希望區域環境和國際局勢越穩定，不要有政治因素影響產業」，董思齊指出，台灣要從被動轉為主動，並不是等生意來敲門，「首先，政府要盡量去維護國際的和諧。再來，政府要示警，也就是如果發生衝突會造成的影響，政府要先公告讓企業、廠商知道。最後，企業本身會逐利去轉，在有充分資訊的情況下，結構變動才能夠及時去做應對。」

對於台灣來說，現階段在科技產品的供應鏈上只能維持現狀，但必須由政府引領企業，找出突破性的因應方式，「我覺得產業升級跟加強研發，同時不能只發展中間材，必須要有自己的終端產品供應鏈」，董思齊建議政府與各級企業，資金的調配要進行更換，對於在國際上政治風險影響比較高的產業，必須審慎選擇將資源投資在哪種產品的生產上，最重要的還是資訊的掌握。

董思齊舉例，目前政府推動的五加二產業，即是希望由本土出發，增加更多工作機會，跟在地結合後與國際接軌。透過離岸風電、國防產業已經釋出不少的工作機會，重點在於是否能長遠、長久，並且更積極的去發展。只是，產業轉型需要時間觀察，但如果什麼都不做，就只能受國際情勢擺布。所以，產業的升級、轉型，以及生產供應鏈的確保，是國家發展經濟上很重要的面向。

日韓貿易戰 有解還無解

歷經日本的貿易制裁，南韓政府在八月二十二日單方面宣布「拋棄」日韓《軍事情報保護協定》(GSOMIA)，並將在近期宣布將日本踢出貿易白名單。這代表雙方的敵意不斷升高，對峙終點似乎遙遙無期。

日韓僵持不下的原因在於，雙方的民族主義情緒高漲，兩國政府無法忽視國內民意壓力，「依現在的局勢分析，要嘛是第三者，如美國出面充當協調者，或者，找到兩國必須攜手合作解決的問題作為台階」，董思齊分析說明，當兩個國家不得不合作時，紛爭就會稍微減緩。若是兩國無法找到溝通時機，在民主國家的機制下，民族主義會讓兩國之間的爭端在短時間內無法落幕。

無論日韓兩國未來走向如何，台灣不該抱持著幸災樂禍的心態，反而需要從中借鏡，尋找在兩國間的市場競爭力。唯有找到台灣的不可替代性，產業發展才不會受限。

董思齊

目前在台灣智庫國際事務部擔任主任。因體悟台韓比較研究之重要性，又有鑒於台灣的韓國研究有所斷層之下，於2003年入學博士班後，開始致力於以比較政治之學術觀點進行韓國研究。

學歷：

●國立臺灣大學政治學學士(公共行政組)、碩士(政治理論組)、博士(主修比較政治)。研究領域與專長：「韓國政治與社會」、「韓國外交與經貿戰略」、「台韓比較研究」、「韓國文創產業政策」、「文化行政與文化政策」、「東北亞政經發展」、「韓半島安全與和平 」、「公共外交、城市外交與NGO外交」。

●韓國延世大學「韓國語學堂」結業

經歷：

●財團法人海峽交流基金會顧問(2019.01~)

●臺中市國際事務委員會執行長(2018.02~12)

●臺中市國際事務委員會委員(2016.10~2018.01)

●台灣智庫國際事務部主任(2016.08~)

●國家文官學院「國際情勢、跨文化議題與發展、國家安全」講座(2016.08~)

●新境界基金會文化小組諮詢委員(2016.08~)

●臺韓國會議員友好協會秘書長(2016.05~)

●國立台灣師範大學東亞學系博士後研究員(2014.07~2017.06)

●台灣東北亞學會副秘書長(2014.04~)

●台灣國際法學會辦公室主任(2014.05~2015.06)

●新境界基金會外交顧問(2013.11~)

●韓國高麗大學和平與民主研究所客座研究員(2009.04~2011.03)

●韓國高麗大學亞細亞問題研究所客座研究員(2007.04~2009.03)

●真理大學應日系暨通識教育中心兼任助理教授

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