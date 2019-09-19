外資連續買超 指數碎步盤堅

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沙國油田驚爆不但引發原油價暴漲，更使美聯準會9月不降息的預期比率遽增，台股再度挑戰「萬一」能否成功，FOMC會後聲明市場反應是一大關鍵。

文．馮泉富

過去一周影響金融市場最大的事，莫過於美、歐公債連續大跌，絲毫無視於歐洲央行QE政策之公布，促使公債市場殖利率快速拉升，美國十年期公債殖利率於短短八個交易日，殖利率由約一．四二％快速拉升至約一．九％。果然，過度擁擠的交易，一旦部分資金引動獲利了結，波動幅度都十分巨大，幸好本次殖利率的拉升尚未明顯波及股市。

聚焦FOMC會後聲明市場反應

不過，目前全球金融市場的訊息面處於「天無三日晴，地無三里平」的狀態，投資人好不容易有個周末假日的喘息時間，又出現沙國油田的恐攻事件，九月十六日布蘭特原油期貨還一度暴漲一九％，創下史上最大盤中漲幅，著實讓人捏一把冷汗，幸虧國際油價的暴漲未再進一步推升公債殖利率，否則股市很難不被波及。

油價暴漲之後，擴散效應如何呢？由於通膨率(消費者物價指數CPI)攸關美國聯準會FED未來的貨幣政策取向，而油價的影響既深又廣，投資人不能不重視。

雖然市場預估沙國石油公司(Aramco)仍有三十五至四十天原油庫存供應量可滿足既有合約，但本次影響的產能高達每日五七○萬桶，為沙國歷史上遭遇的最大供應中斷，佔沙特目前產量近六成，短時間要完全恢復不易，必須進一步留意沙國的對外說明。

此事件確實也干擾了市場預期FED降息空間的機率，根據聯邦利率期貨市場十七日資料顯示，今年降息三次的機率下滑至三三．六％，降息四次的機率陡降至九％，降息兩次的機率上升至四一％，市場擔憂油價的暴漲可能限縮FED貨幣寬鬆的發揮空間。甚至最新FedWatch數據顯示，FED維持利率不變的可能性，已從一個月前的零，暴增至四八％。

不過，我們認為通膨率升高不符合美國現階段的利益，且為了兌現川普承諾的基礎建設，美國財政部將進入發債籌資高峰期，低利率才符合美國利益，而關鍵在於目前需要低油價環境來延長景氣，川普總統一定會想辦法創造讓FED放心貨幣寬鬆的市場氛圍。

我們研判美國不但將努力釋出原油戰略庫存來壓抑國際油價與全力協助沙國恢復產能，並且不至於挑起大規模的軍事行動，因為時機不對。

由於去年十月之後的油價，自高檔每桶七十六美元一路下跌至每桶五十美元之下，因此美國勢必要在十月底前持續壓抑油價，讓紐約輕原油期貨至少回落至每桶五十美元附近，消費者物價指數CPI才有機會明顯降低，屆時聯準會自然會放心於十二月再次進行降息。

如果十月底之前，國際油價還降不下來，恐將限縮聯準會FED寬鬆貨幣的發揮空間，屆時股票市場的投資風險也將明顯上升。

美國消費支出仍屬強勁 降低經濟加速下滑疑慮

由於川普總統十分在意美股的發展，尤其是在民調落後之際，除了前述打壓油價創造貨幣寬鬆之空間以外，景氣基本面不能過於疲弱也屬必要條件之一。

觀察新公布的美國零售銷售數據，投資人可以暫時鬆一口氣，八月零售銷售較七月增加○．四％，優於市場預估的○．二％。扣除汽車、汽油、建材與食品服務後，八月的核心零售銷售在七月成長○．九％的高基期下，仍月增○．三％，顯示消費支出仍屬強勁。

在十三類主要零售店中，有六大類的銷售比七月成長，其中汽車銷售額月增一．八％，年增率達六．七六％遠超上月的三．四三％。電子商務(網購)年增一六．○三％優於前期的十四．七七％並再創新高，為連續第八個月成長；原先最疲弱的耐久財(建築園藝、家具)也雙雙止穩，年增由負轉正。

綜合觀之，美國七至八月的零售銷售皆優於預期，顯示美國消費支出仍穩健，有助於支撐第三季的經濟成長率，緩和市場對經濟衰退的疑慮。另一方面，九月密大消費者信心指數為九二，優於前期的八九．八，整體經濟並無快速轉向之風險。

至於市場關注的中、美關係，雖然我們並不期待達成協議，但至少進一步惡化的機率已降低。

日前中國官方已公佈第一批對美國商品加徵關稅的豁免清單，包括飼料用魚粉、潤滑油、飼料用乳清、醫用直線加速器等十六項商品，截至二○二○年九月十六日以前的一年期間不再加徵為反制美國三○一措施所加徵的關稅，並將退還已加徵的關稅稅款。美方也隨即將中國二千五百億美元輸美商品上調關稅(從二五％提高至三○％)日期從十月一日延後至十月十五日。

中國商務部對於美方釋出的善意行動表示歡迎，且中方企業已經開始重啟採購美國大豆、豬肉等農產品的程序，中國國務院關稅稅則委員表示，將對上述採購予以豁免被加徵的關稅。在中、美雙方談判前的空窗期，暫時不會有貿易戰升溫的利空，將有利於股市維持高檔區間整理。

將焦點拉回台股，由於外資連續九個交易日的買超，累計買超達六七五億，助攻加權指數以碎步盤堅的方式向一一○○○點關卡持續挺進。

就指數而言，要再向上挑戰，仍舊得依賴外資買超的加持，觀察指標在台積電(2330)與大立光(3008)，因為這兩檔權值股不是一般投資人買得上去的，並且其股價走勢的背後，也代表了Apple族群後續的拉貨力道，投資人需特別留意。

指數再漲空間 建立於外資的持續買超

除了外資不間斷的買超加持以外，當然，基本面的數據也不能太差，否則單靠被動式ETF基金的買盤，未來的波動風險依然很大。

根據八月份上市櫃公司的整體營收數據，達二．九五兆元新台幣，月減○．二七％，年減三．一三％，雖雙雙衰退，但半導體產業以一三．七九％的月增率拔得頭籌，暫時還能支撐整體大盤的攻堅步伐。

這主要得歸功於半導體指標大廠台積電、聯發科八月業績的爆發，雙雙繳出年增雙位數的成績。不過，反過來說，如果營收表現如此亮麗，而股價走勢反向走弱，反而代表今年普遍提前拉貨的情形下，營收高峰可能已過，投資人要保持警覺性。

另一種情境是，受到國際利空的外部因素干擾，或者外資不再連續性買超台股，加權指數僅能維持高檔區間整理，無法創高，盤面結構僅有個股表現。

此時，交易策略上宜暫時避開依賴出口的電子族群，轉進景氣循環關聯度相對較低的生技族群，可降低外部利空之衝擊。

南光營收創新高 獲利穩健成長可期

生技族群中，依然有營收與獲利穩健成長的企業。例如南光(1752)，近年積極發展國際市場，二○一九年中取得中國醫院通路標案，帶動八月營收創新高，值得投資人再度關注。

觀察南光一至八月營收佔比，台灣占七四％，中國占一五％，日本占七％，美國占三％，東協占一％。台灣較去年成長約一％，中國營收卻倍數成長，主要是因兩項產品(降腦壓、急救藥)取得醫院標案，六月開始小量出貨，七至八月持續增溫，後續每個月將穩定出貨。

日本方面，目前持續調整產品線，減少利潤較差之舊產品，如抗過敏、降腦壓藥物，維持癌症藥物之銷售，並加強與客戶洽談新合作產品，二○二○年有機會恢復雙位數成長。美國市場方面，二○一七年取得藥證的抗生素，二○一九年訂單達三十萬針，上半年有明顯拉貨，約達十八萬針。

另一方面，二○一八年七月送件的一項罕見用藥學名藥症，預計二○二○年有機會取證，若順利上市可望有顯著貢獻。法人預估二○一九年營收約十八．○六億元，年增率約一七％，預估稅後淨利二．○六億元，年增率約達一○三％，EPS 二．○四元。

法人並預估二○二○年因中國銷售維持增長，美國及東南亞有機會挹注新動能，預估EPS約二．五四元，年增率約二五％，穩健成長值得追蹤。

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