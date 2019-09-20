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柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

無人機兩面刃

2019-09-20 11:19理財周刊

文．洪寶山

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還記得今年屏東燈會，Intel來台表演的無人機秀嗎？不同於傳統的放煙火，而是在夜空中以三百台裝載LED燈的無人機演出，讓燈會創下破千萬人次的參觀紀錄。對Intel來說，三百架無人機只是小case，二○一八年七月在Intel的五十週年慶祝活動上，出動了二○六六架無人機，寫下最多無人機空中表演的金氏世界紀錄。

無人機(Drones)發展初期，在歐美地區幾乎都是以軍事用途為主，近年來逐漸發展成消費性休閒娛樂使用。在商業應用也發揮其價值，除了改善工作效率，也能減少成本，在安全上的應用，例如建築及設備的監控，或是環境保護、森林火災或龍捲風等災難管理，以及大型原油業開採探勘等，都可比人力執行更安全的任務。

只是，在這些未來應用商機的背後，卻也像是兩面刃，看到了另一個破壞性的應用結果。

就在十四日，沙烏地阿拉伯最大煉油廠爆炸起火，重創國際原油供應鏈，讓國際油價一度飆漲一五％。據報導，這一次攻擊就是來自於無人機。

此次攻擊行動令許多軍事專家跌破眼鏡，對攻擊行動的精準度表示震驚。據悉，此次行動中使用的十架無人機，總花費不到一．五萬美元。二○一六年四月，美法聯軍就曾摧毀「伊斯蘭國」組織位在敘利亞的無人機基地，並發現大量無人機。雖然各國對無人機都有管理法規，但無人機改造技術門檻不高，若被不法分子加上爆炸裝置，就像這次煉油廠爆炸事件，以及委內瑞拉去年發生過無人機「暗殺」總統馬杜洛事件，讓無人機成為恐怖攻擊的工具。

美國在二○一二年制定反無人機戰略，可在發現無人機的幾秒內予以擊落。矽谷公司也研發出新型反無人機系統，可在無線電射頻信號上完成敵我識別、跟蹤、攔截。中國的軍工企業開發出針對小型商用無人機的雷達，可探測到二千公尺外、一百公尺高度的無人機。這些攔截無人機的應用，無形中也形成新的商機。

在台灣，民航法遙控無人機專章明年三月底施行生效，若未依法註冊將罰三至十五萬元，無照飛行可開罰六至三十萬。首座「遙控無人機術科測驗場地」九月十二日啟用，首場無人機駕駛登記證考試也在十七日登場，讓無人機管理邁向新的里程碑。

※理財周刊995期更多精采文章：

◎發行人語＞無人機兩面刃

◎封面故事＞外資連續買超 指數碎步盤堅

◎理財我最大＞董思齊：東北亞政經變局，日韓世仇煙硝再起？

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