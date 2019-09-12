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英國無協議脫歐減緩 英鎊是否值得投資

2019-09-12 12:19理財周刊

文．理周教育學苑

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Ｑ：英國自2016年公投脫歐以來，雙方多次協商談判，但都無法達成共識，導致脫歐時間一再被推遲，最近一次脫歐大限是10/31，英國新任首相強森對脫歐一向持強硬態度，一再表示無論是否達成協議，都將如期脫歐，此作法也引起國會不滿，國會在關鍵投票中通過防止無協議脫歐的法案，面對脫歐內憂外患，英鎊未來走勢如何？

Ａ：英國自新任首相強森上任以來，對英國脫歐立場十分堅定，堅稱就算無法達成脫歐協議，也會強行脫歐，此一態度，導致近期英鎊大幅貶值，從上任以來鎊美貨幣對一路從1.25下跌到1.19，據彭博調查結果顯示，如果英國在無協議脫歐的情況下，英鎊匯率會跌至一英鎊兌一．一○美元。

英國國會對於無協議脫歐也持反對意見，在九月四日投票表決通過議案，議案內容為「除非二○一九年十月十九日前議會投票通過政府與歐盟達成的脫歐協議或無協議脫歐，否則脫歐日期推遲至二○二○年一月三十一日」，這也為一路狂貶的英鎊帶來喘息機會，上週鎊美貨幣對小幅回升至1.23。

英國自二○一六年脫歐以來風波不斷，市場也對相關消息麻木，投資人最擔心的是無協議脫歐對於英國經濟衝擊，接下來需要觀察十月中議會對於脫歐投票結果，在此之前，只要英國沒有太大利空消息，英鎊再跌機率不大。

雖然英國局勢稍穩，英鎊得以喘息，但低點依然不明，如果和歐盟談判沒有結果，十月歐盟是否強硬將英國趕出還是未知數。就技術線型報價來看，目前鎊美貨幣對只是遇到前面低點稍作反彈，還未有打底現象，英鎊要止跌回穩還需一段時間，建議想要投資英鎊的朋友還是再等等，待十月底消息更明確後再行打算。

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理財周刊

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