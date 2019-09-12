許毓仁：證券型代幣STO市場 台灣最好一步到位

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文．洪寶山

對於十月即將上路的證券型代幣發行(Security Token Offering，簡稱STO)監理規範，引發各界議論紛紛，一方面肯定台灣金管會率先於亞洲推出STO管理辦法，將虛擬通貨納入規範，另一方面，業者及學界批評所立行之規範又太過於保守，雷聲大、雨點小，對於現行募資沒有太大幫助。本期理財我最大邀請立法委員，同時也是區塊鏈專家許毓仁立委，從國際的高度及實際操作面解析目前STO法規的優缺及未來可以修正的方向。

要了解證券型代幣STO，我們先簡單了解區塊鏈、比特幣、ICO及STO之間的關係。

區塊鏈是一項技術，而非商品，三十年前由日本資訊專家中本聰提出，他在兩頁的《區塊鏈白皮書》揭露區塊鏈為點對點、去中心化的交易模式，簡單來說，區塊鏈就是運用簡單的數學公式，透過區塊的運算產生解題密碼，可以說是代碼，或是一組「私鑰」，這一組「私鑰」，就產生「比特幣」的應用(想像比特幣是金庫，而私鑰就是金庫的鑰匙)，「比特幣」是虛擬貨幣，可以在區塊鏈中進行交易。

安全保障透明化 不可被竄改的「智能合約」

區塊鏈是一個點對點、去中心化的交易模式。傳統金融是靠第三方來驗證這一筆交易的存在，譬如說，甲方匯給乙方十塊錢，必須要有第三方帳本來驗證，但是「區塊鏈是一個分散式帳本，最大功能是不可被竄改」，此項交易寫在區塊鏈上之後，甲、乙雙方同時就有這一筆交易紀錄，形成不可被竄改的「智能合約」，更安全、保障，且更透明化。

而這項「智能合約」之所以被證明存在，就不能不提起當前大家概知的「比特幣」與「以太坊」成立的相對關係。最早，比特幣可以在區塊鏈做「點對點」的交易，也就是用比特幣來轉帳，但是因為用比特幣交易，在網路的運作速度非常慢(一分鐘只能交易十至二十筆)，二○一四年，一位年約十九歲的加拿大電腦天才，開創新的應用程式，發明「以太坊」，將全世界的電腦運作連結起來，證明全球性「智能合約」的存在。透過智能合約，新創公司可以在區塊鏈點對點的交易模式下，使用以太坊專用的以太幣轉帳進行募資，就形成首次代幣發行ICO(Initial Coin Offering)平台。

ICO讓所有新創公司募資變得非常容易，想像你開一家公司，要進行募資，可能找創投、銀行或天使投資，過程來來回回，非常繁瑣、耗時，但是透過區塊鏈，全世界都可參與這項投資，而且參與模式可大可小，「投資多就買多一點代幣，投資少就買少一點代幣」，ICO幾乎是把全世界募資的障礙全部鏟平、全部扁平化。

ICO所發行的貨幣有兩種，一種是功能型代幣(Utility Tokens)，即以投資的金額，換取等值的代幣，這代幣可以使用在你提供的服務或你賣的產品。另一種是證券型代幣STO(Security Token)，即代幣具有證券(股票)漲跌的性質，譬如說，購買房地產，過去必須一次買整戶，但是透過區塊鏈可以千分之十、千分之五碎片式的購買，所購買房地產有增值的空間，而你手中握有的代幣同樣也有增值的空間和期待。

堅固金融數位主權 台灣要把握機會

今年六月二十九日，金管會頒布STO管理規範，明定募資金額在三千萬以下，可依照「證交法」第二十二條豁免，只要向金管會申報生效，即可發行STO，但是如果募資金額在三千萬元以上，就必須先進入沙盒實驗，再依據未來實驗結果研議細節，並限定資產達三千萬的專業投資人或法人才可認購，且每一檔STO認購不得超過三十萬元。

「這是把自己的格局做小了」，許毓仁認為，金管會限定本國人、三千萬以上資產的專業投資者才能投資，而且一檔STO只能投資三十萬，等於是劃地自限，「我們應該吸引全世界的資金來台灣」，如果害怕詐欺的事件發生，可以在國內投資有一個限額，但是不讓外國人來投資，發行STO就沒有意義，「STO會變成股票證券市場旁邊一個很小的市場，小到沒有人要參與，真的非常可惜」。

「區塊鏈或加密貨幣是全球化、扁平化的，我們要想的是怎麼賺全世界的錢、怎麼做全球的生意，如何對全世界募資，增加市場的流動性及活躍度，台灣才能在STO國際市場中大破大立。」

許毓仁指出，政府在頒布遊戲規則或行政命令，只想用小規模來做實驗，但是在全球化的市場中，時間就是金錢，「台灣最好一步到位」，鄰近國家，如新加坡、南韓、日本早就已經準備好，而且比台灣更國際化，「以現在的態勢，很多資金從中國流出，台灣要變成亞洲數位資產教育中心，真的非常有機會」。

區塊鏈或加密貨幣是小國的一個機會，大的國家，如美國，因為害怕去中心化而失去控制，都是用個案認定，一個案子、一個案子來審，如果台灣好好掌握機會，整個亞洲，包括東南亞市場的十億人口，台灣有絕佳的地理位置，可以吸納許多資金、技術與人才，進而堅固我們的金融數位主權。

許毓仁同時提出，不可被竄改的「智能合約」也 可以有很多應用，比方說，日常生活中的買賣、合約、收據，都必須要有第三方的憑證，或是當前政治人物學歷造假議題的炒作驗證，其實透過區塊鏈，哪年入學、哪年畢業，畢業於什麼學校，都可在區塊鏈上一目瞭然。

STO要長久發展 必須合法合規

比特幣、虛擬通貨充滿不確定性，一天的漲幅可高達一、兩千美元，是這個產業吸引人的原因，當然會有很多投機者進來。許毓仁認為，STO市場要長久，就必須合法合規，現在有很多坊間不肖業者，以傳銷或說明會的方式，保證一定獲利或回饋，都很不切實際，如果政府無法可管，一旦事情發生，他們可能就拍拍屁股走人，受害的是無辜的投資大眾。

因此，他在二○一八年推動修正洗錢防制法，呼籲將虛擬貨幣納入洗錢防制法的一環，杜絕虛擬通貨成為國內外洗錢犯罪的工具。另外，虛擬貨幣買賣都在交易所執行，交易所的資訊安全就變得非常重要，最近日本發生的兩起交易所被駭事件，更加突顯出虛擬通貨、STO市場法制化的重要性。

例如前一個月，日本的交易所BITPoin被駭客入侵，損失五十億日幣，相當台幣十二億，台灣大概有三萬多個用戶受到波及，另一個被駭的交易所Coincheck，足足花了十個月才和解、清償用戶所有的損失。

掌握貨幣霸權 掌握世界主導權

當交易所系統被駭時，放在交易所的比特幣或其他貨幣會被偷走，一時間會造成無法提領或大量擠兌，這時交易所是否有足夠的資金償還用戶，是一個很大的問題，政府如何透過法制化保護用戶，「明定交易所的用戶資金和營運資金必須強制分離，每個交易所都要有信託帳戶等」，都是未來值得討論、商榷的議題。

許毓仁前幾個月受美國國務院之邀，代表台灣赴美進行三周訪問，主要是了解美國數位經濟發展及虛擬貨幣相關法規的認定，他在美國期間，正好臉書(Facebook)宣布將發行自己的虛擬貨幣，簡稱為「天秤幣(Libra)」。而有意思的是，就在他結束受邀行程準備返台之際，就傳出美國國會傳喚臉書負責人針對天秤幣違法的部分做聽證說明，因為國會認為臉書直接把用戶資料做為發行代幣的平台，其實仍存在問題。

他提到，臉書是全世界最大的社群平台，擁有二十億個用戶，全球幾乎每五個人就有一個人有臉書帳號，想像這二十億個用戶是一個國家，那可能是一個超級大國，一旦虛擬貨幣真的發行，它的功能和地位已經超過很多國家央行扮演的角色，為當今的金融系統投下一記震撼彈，中國雖有自己的系統，如微信支付、阿里巴巴，都要退居第二。

可以看見，除了商品的關稅戰之外，最終誰握有貨幣霸權，決定誰握有世界主導權，「台灣在這當中，怎麼找到自己的機會和出路，值得產官學各界努力去思索！」

許毓仁

現任：中國國民黨籍立委

學歷：THNK阿姆斯特丹創意領袖學院獎學金

國立政治大學英語系

經歷： Singularity University,奇點大學高階經理人計劃獎學金

行政院青年顧問團

教育部國教署諮詢委員

英國創意城市顧問Charles L:andry諮詢委員

PAN Asia Conference 2014共同策展人

經濟部技術處DOIT青年創意平台顧問

TEDxTaipei共同創辦人、策展人

TEDx亞洲大使

大哉問股份有限公司創意人

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