親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

涉公務車私用遭檢舉 李猶龍主動辭竹縣文化局長

天文大發現 陸多次捕捉「宇宙深處神秘射電信號」

中油潤滑油事業部 創新轉型佈局海外

2019-09-05 15:11理財周刊

圖說：引進最新德國Fluid Solution及美國FMC摻配系統提升品質產能，...
圖說：引進最新德國Fluid Solution及美國FMC摻配系統提升品質產能，一年可量產十萬公秉。
分享

文．蔡武穆 圖．中油提供

中油潤滑油事業部近五年來積極創新轉型，不但引進德、美最新摻配系統提升國光牌產品品質及產能，並致力發展美耐吉MiRAGE品牌搶攻東南亞市場及台灣汽機車保修通路。此外，透過台灣中油公司轉投資之越南宏越責任有限公司，攜手合作力搏海外版圖，可說是未來中油公司一隻強而有力的金雞母。

潤滑油，俗稱機油，各種汽機車、飛機、船舶、工廠機械運轉的必備要素，可以說，失去它，生活將停止轉動。中油潤滑油事業部成立於一九九九年三月，迄今屆滿二十年，二十年來研發生產各類高品質潤滑油脂，幫助國內民生、產業持續運轉，如今，中油「國光牌」潤滑油已深植在國人心裡，帶動台灣社會「一切好轉」。

建立國家級檢驗室 品質媲美國際大廠

車輛用潤滑油是由大約八○％基礎油及二○％添加劑所組成，中油的基礎油來源原本在高雄煉油廠內的中殼公司(台灣中油與殼牌油公司合資廠)煉製生產，後來因為「反五輕」運動，政府承諾高雄煉油廠必須於民國一○四年底前關廠，中殼公司也隨之停產，面臨基礎油來源中斷的危機，現任執行長吉廷邦臨危受命，帶領團隊突破難關，在一百年將基礎油、配方與產線重新規劃，同步引進德國Fluid Solution及美國FMC最新的自動化摻配系統擴增產能，並與國內外的基礎油供應商簽訂長期合約，才讓國內潤滑油脂供應無虞。

走過斷油危機，中油潤滑油事業部體質更為堅韌，雖然沒有像過去擁有基礎油生產工廠，但在研究摻配滑潤油方面卻更為精實，每年投入至少六千萬經費研發高品質潤滑油脂，並成立國家級的檢驗室，進行品管檢驗及售後檢驗服務，並提供客戶換油建議及用油諮詢。此外，更積極提升嘉義摻配工廠成為觀光工廠，讓外賓及合作廠商親眼瞧見生產過程的精確紮實。由此可以看出潤滑油事業部的生產研發能量已和國際接軌，品質與國際大廠並駕齊驅。

創新MiRAGE品牌 進軍東南亞市場

中油潤滑油目前有國光牌及美耐吉MiRAGE兩種品牌。多數人認為，國光牌只有在汽機車用油，其實不然，工業客戶用油才是國光牌的大宗，佔整體銷量的五○％以上，並跟隨著台商的腳步行銷中國大陸、越南、緬甸、柬埔寨等地，積極拓展海外市場版圖。

吉廷邦認為，全世界朝向電動車發展，汽機車用油趨勢將朝質精量少；反觀海運機油需求量大，目前中油已取得三十六項海運機油國際認證，包括世界最大主機製造廠MAN B&W、Wartsila及世界最大船造船廠現代重工(Hyundai Heavy Industries)的原廠認證，去年出貨量近六千公秉，未來逐步拉到一萬公秉以上，可望成為主力營收。

國光牌在國內擁有高市佔率，但在東南亞發展卻受限，主要受到出口關稅、語言障礙及文化國土民情的影響。因此，中油發展另一支品牌美耐吉MiRAGE，以全新包裝及外觀出擊，搶攻東南亞市場。

MiRAGE在配方上與國光牌略有差異，但品質同樣經過嚴格把關，符合API等級規範，品牌LOGO以英文書寫，在銷售區域與國光牌產生分水嶺：國光牌在專注在兩岸市場，MiRAGE則衝刺非華文國家。如今MiRAGE透過經銷商在越南、緬甸的銷售佈局，近年來出貨量已達五千公秉，每年緩步攀升。

擴建儲槽 永續經營

過去高雄煉油廠所煉製的基礎油屬於一類基礎油，中殼公司停產以後，吉廷邦認為，必須跟台塑的二類基礎油有差異化，因此從日本、泰國進口一類基礎油及韓國的三類基礎油，雖然中油和台塑在潤滑油成品銷售屬於競爭關係，但中油為國營事業，為發揮照顧民生、穩定供應的精神，每年仍跟台塑採購部分用量之二類基礎油，取其在地性和便利性，作隨時補充調度。

目前中油進口之一類、三類基礎油，約三萬五千公秉，部分儲存在高雄前鎮儲運所儲槽。惟因二○一五年高雄氣爆發生，隔年政院明定，包含中油在內，九家石化業者，共一九九座石化儲槽，必須在二○二一年全數搬遷到洲際貨櫃中心二期計畫區，但中油公司認為，潤滑油事業部基礎油儲量相對較小，已規劃在台中港碼頭，分兩期興建十三座儲存槽，作為基礎油的儲運基地。

台中港一期的六座儲槽今年八月底全部完工，驗收和申請使用執照，最快到明年第二季以後就可營運，二期的七個油槽規劃，正進行第四次環評，吉廷邦信心宣告，「雖然潤滑油事業部沒有基礎油工廠，但我們有足夠的儲存槽，而且與國際大廠簽有長期供應合約，有決心在潤滑油領域持續努力」。

值得一提的是，生產一類基礎油的副產品橡膠軟化油，是生產輪胎必要的製程用油，過去是中油提供，中殼公司停產以後，中油仍依照當初的嚴格規範，從泰國、中東等地進口橡膠軟化油及環保橡膠軟化油，提供給國內輪胎橡膠業者，甚至遠銷到澳洲，也是因為中油有足夠的油槽儲存空間才能做到三角貿易。

越南宏越 看見國際曙光

瞄準東南亞的龐大商機，中油在十年前開始佈局越南市場，與台商(和勝倉儲及合興石化)合資成立越南宏越責任有限公司，中油佔四○％股權為最大股東，由於宏越是一間民營公司，在經營策略上比國營事業更有彈性與自由度，能發揮聯合採購，取得價格談判優勢、摻配出貨及減免關稅的統合綜效，為中油在海外爭取更大的利潤及績效。

「這一路來走得艱辛」，吉廷邦說，光是買地整地就花了十年，因為中油為國營事業，一切依循國家的審計會計準則，而越南有其別於國內的許多中央與地方之特殊規定等等，初期規劃仍有許多需要釐清及調整之細部作業，因此建廠進度推展緩慢，目前工程招標及施工規劃都已完成，現處環評階段，預計一○八年底可拿到建照(施工許可)，一一○年第二季竣工，再取得操作許可。

宏越公司坐落於越南同奈省(胡志明市附近)，斥資台幣十八億元規劃興建一座年產能三．二萬公秉潤滑油摻配廠、十五座儲槽(總容量二．五萬公秉)及一座碼頭。越南近年經濟成長率均維持在六％以上，不僅機車數量龐大，工業發展快速，有投資發展利基，在區域佈局上，也可以做為未來進軍柬埔寨、緬甸、寮國等新興市場的根據地。

吉廷邦坦言，國際大油公司，不論是殼牌Shell、美孚Mobil、嘉實多Castrol都在世界各地佈點，中油作為本土的國營事業，「難道不該走出去嗎？」雖然政府法規有諸多流程，例如必須報部、報院、編列預算經立法院審議通過後執行，「最終我們還是走出去了！」「我從頭到尾都不認為中油走不出去！」但確實國家制度鬆綁，是現代企業必須考量的現實問題，再來就是員工的心態，如能以更積極進取的心態發展事業，方能與民營企業競爭。

全台灣有二、三百種潤滑油品牌，是自由開放、完全競爭的市場，「潤滑油事業部全體同仁勇敢面對挑戰，在市場上無畏競爭，組織內部均有危機意識，雖然在政府的框架下，仍努力前進。」而未來在越南宏越責任有限公司作為中油的海外民營分公司，生產銷售接受中油母公司的指揮調度，少了國營事業的諸多法令束縛，將有更大自由的揮灑空間，無疑是中油邁向國際油品大廠的一道機會和曙光！

分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》993期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

長恨人心不如水 等閒平地起波瀾

2019-09-05 15:03

權自強：Line@2.0 讓你行銷更即時

2019-09-05 15:02

短線資金避險 見微知著

2019-09-05 14:53

貿易戰衝擊浮現

2019-09-05 14:42

新南向新目標

2019-08-29 16:26

貴金屬ETF攻守俱佳

2019-08-29 16:26

中美貿易戰不停 戰火燒不到這類股

2019-08-29 16:26

中美貿易戰升級 小心台幣不值錢

2019-08-29 16:26

羅秉成：「假訊息」就在身邊 你發現了嗎？

2019-08-29 16:25

「灰天鵝」拉警報

2019-08-22 15:10

最強大的無限寶石─時間

2019-08-22 15:09

中信房屋明年拚300家店 總經理張世宗要讓店東夥伴感動

2019-08-22 15:08

父母該選擇當木匠還是園丁？藍佩嘉分享最理想的親職教養

2019-08-22 15:07

台股拉回找買點 高出低進

2019-08-22 15:01

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

黃偉祥的數位旅宿經營法則 剛柔並「計」與內外兼「據」

2019-08-15 16:21

資金避險 績優傳產接棒

2019-08-15 16:18

迎接純網銀 徵才新趨勢

2019-08-15 16:06

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

Win-win不是夢 新創與大型企業的結盟共進

2019-08-08 14:04

利空淬煉 嚴選硬底子角色

2019-08-08 13:53

匯率戰再升溫

2019-08-08 13:51

投資策略：春非我春 冬非我冬

2019-08-01 14:44

選對「撿到槍」 選錯「撿到煙」

2019-08-01 14:30

蔡瑞珊：走進青鳥 追尋身心自由放飛的享受

2019-08-01 14:23

績優傳產股 撥雲見日

2019-08-01 14:22

外勞政策失焦

2019-08-01 14:07

賭行情？還是萬全準備？

2019-07-25 14:45

愛無國界 許毓丕在柬埔寨的牙醫義診情

2019-07-25 14:44

蘇嘉瑞：大健康產業跨領域轉型趨勢—精準醫療

2019-07-25 14:40

嚴選訂單能見度高個股

2019-07-25 14:39

搶進越南停看聽

2019-07-25 14:33

三王點火 除權息行情加溫

2019-07-19 11:27

台灣成長動能

2019-07-19 11:27

黃欽勇：科技島鏈 台灣半導體產業新局

2019-07-19 11:27

台股高檔震盪 五分鐘選出輪漲股

2019-07-19 11:27

2019下半年房市景氣趨勢

2019-07-19 11:27

一分鐘看懂外匯波動報價

2019-07-19 11:27

德明財經科大致力推動品格教育 微電影競賽引領潮流！

2019-07-11 14:27
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top