中油潤滑油事業部 創新轉型佈局海外

圖說：引進最新德國Fluid Solution及美國FMC摻配系統提升品質產能，一年可量產十萬公秉。 分享 facebook

文．蔡武穆 圖．中油提供

中油潤滑油事業部近五年來積極創新轉型，不但引進德、美最新摻配系統提升國光牌產品品質及產能，並致力發展美耐吉MiRAGE品牌搶攻東南亞市場及台灣汽機車保修通路。此外，透過台灣中油公司轉投資之越南宏越責任有限公司，攜手合作力搏海外版圖，可說是未來中油公司一隻強而有力的金雞母。

潤滑油，俗稱機油，各種汽機車、飛機、船舶、工廠機械運轉的必備要素，可以說，失去它，生活將停止轉動。中油潤滑油事業部成立於一九九九年三月，迄今屆滿二十年，二十年來研發生產各類高品質潤滑油脂，幫助國內民生、產業持續運轉，如今，中油「國光牌」潤滑油已深植在國人心裡，帶動台灣社會「一切好轉」。

建立國家級檢驗室 品質媲美國際大廠

車輛用潤滑油是由大約八○％基礎油及二○％添加劑所組成，中油的基礎油來源原本在高雄煉油廠內的中殼公司(台灣中油與殼牌油公司合資廠)煉製生產，後來因為「反五輕」運動，政府承諾高雄煉油廠必須於民國一○四年底前關廠，中殼公司也隨之停產，面臨基礎油來源中斷的危機，現任執行長吉廷邦臨危受命，帶領團隊突破難關，在一百年將基礎油、配方與產線重新規劃，同步引進德國Fluid Solution及美國FMC最新的自動化摻配系統擴增產能，並與國內外的基礎油供應商簽訂長期合約，才讓國內潤滑油脂供應無虞。

走過斷油危機，中油潤滑油事業部體質更為堅韌，雖然沒有像過去擁有基礎油生產工廠，但在研究摻配滑潤油方面卻更為精實，每年投入至少六千萬經費研發高品質潤滑油脂，並成立國家級的檢驗室，進行品管檢驗及售後檢驗服務，並提供客戶換油建議及用油諮詢。此外，更積極提升嘉義摻配工廠成為觀光工廠，讓外賓及合作廠商親眼瞧見生產過程的精確紮實。由此可以看出潤滑油事業部的生產研發能量已和國際接軌，品質與國際大廠並駕齊驅。

創新MiRAGE品牌 進軍東南亞市場

中油潤滑油目前有國光牌及美耐吉MiRAGE兩種品牌。多數人認為，國光牌只有在汽機車用油，其實不然，工業客戶用油才是國光牌的大宗，佔整體銷量的五○％以上，並跟隨著台商的腳步行銷中國大陸、越南、緬甸、柬埔寨等地，積極拓展海外市場版圖。

吉廷邦認為，全世界朝向電動車發展，汽機車用油趨勢將朝質精量少；反觀海運機油需求量大，目前中油已取得三十六項海運機油國際認證，包括世界最大主機製造廠MAN B&W、Wartsila及世界最大船造船廠現代重工(Hyundai Heavy Industries)的原廠認證，去年出貨量近六千公秉，未來逐步拉到一萬公秉以上，可望成為主力營收。

國光牌在國內擁有高市佔率，但在東南亞發展卻受限，主要受到出口關稅、語言障礙及文化國土民情的影響。因此，中油發展另一支品牌美耐吉MiRAGE，以全新包裝及外觀出擊，搶攻東南亞市場。

MiRAGE在配方上與國光牌略有差異，但品質同樣經過嚴格把關，符合API等級規範，品牌LOGO以英文書寫，在銷售區域與國光牌產生分水嶺：國光牌在專注在兩岸市場，MiRAGE則衝刺非華文國家。如今MiRAGE透過經銷商在越南、緬甸的銷售佈局，近年來出貨量已達五千公秉，每年緩步攀升。

擴建儲槽 永續經營

過去高雄煉油廠所煉製的基礎油屬於一類基礎油，中殼公司停產以後，吉廷邦認為，必須跟台塑的二類基礎油有差異化，因此從日本、泰國進口一類基礎油及韓國的三類基礎油，雖然中油和台塑在潤滑油成品銷售屬於競爭關係，但中油為國營事業，為發揮照顧民生、穩定供應的精神，每年仍跟台塑採購部分用量之二類基礎油，取其在地性和便利性，作隨時補充調度。

目前中油進口之一類、三類基礎油，約三萬五千公秉，部分儲存在高雄前鎮儲運所儲槽。惟因二○一五年高雄氣爆發生，隔年政院明定，包含中油在內，九家石化業者，共一九九座石化儲槽，必須在二○二一年全數搬遷到洲際貨櫃中心二期計畫區，但中油公司認為，潤滑油事業部基礎油儲量相對較小，已規劃在台中港碼頭，分兩期興建十三座儲存槽，作為基礎油的儲運基地。

台中港一期的六座儲槽今年八月底全部完工，驗收和申請使用執照，最快到明年第二季以後就可營運，二期的七個油槽規劃，正進行第四次環評，吉廷邦信心宣告，「雖然潤滑油事業部沒有基礎油工廠，但我們有足夠的儲存槽，而且與國際大廠簽有長期供應合約，有決心在潤滑油領域持續努力」。

值得一提的是，生產一類基礎油的副產品橡膠軟化油，是生產輪胎必要的製程用油，過去是中油提供，中殼公司停產以後，中油仍依照當初的嚴格規範，從泰國、中東等地進口橡膠軟化油及環保橡膠軟化油，提供給國內輪胎橡膠業者，甚至遠銷到澳洲，也是因為中油有足夠的油槽儲存空間才能做到三角貿易。

越南宏越 看見國際曙光

瞄準東南亞的龐大商機，中油在十年前開始佈局越南市場，與台商(和勝倉儲及合興石化)合資成立越南宏越責任有限公司，中油佔四○％股權為最大股東，由於宏越是一間民營公司，在經營策略上比國營事業更有彈性與自由度，能發揮聯合採購，取得價格談判優勢、摻配出貨及減免關稅的統合綜效，為中油在海外爭取更大的利潤及績效。

「這一路來走得艱辛」，吉廷邦說，光是買地整地就花了十年，因為中油為國營事業，一切依循國家的審計會計準則，而越南有其別於國內的許多中央與地方之特殊規定等等，初期規劃仍有許多需要釐清及調整之細部作業，因此建廠進度推展緩慢，目前工程招標及施工規劃都已完成，現處環評階段，預計一○八年底可拿到建照(施工許可)，一一○年第二季竣工，再取得操作許可。

宏越公司坐落於越南同奈省(胡志明市附近)，斥資台幣十八億元規劃興建一座年產能三．二萬公秉潤滑油摻配廠、十五座儲槽(總容量二．五萬公秉)及一座碼頭。越南近年經濟成長率均維持在六％以上，不僅機車數量龐大，工業發展快速，有投資發展利基，在區域佈局上，也可以做為未來進軍柬埔寨、緬甸、寮國等新興市場的根據地。

吉廷邦坦言，國際大油公司，不論是殼牌Shell、美孚Mobil、嘉實多Castrol都在世界各地佈點，中油作為本土的國營事業，「難道不該走出去嗎？」雖然政府法規有諸多流程，例如必須報部、報院、編列預算經立法院審議通過後執行，「最終我們還是走出去了！」「我從頭到尾都不認為中油走不出去！」但確實國家制度鬆綁，是現代企業必須考量的現實問題，再來就是員工的心態，如能以更積極進取的心態發展事業，方能與民營企業競爭。

全台灣有二、三百種潤滑油品牌，是自由開放、完全競爭的市場，「潤滑油事業部全體同仁勇敢面對挑戰，在市場上無畏競爭，組織內部均有危機意識，雖然在政府的框架下，仍努力前進。」而未來在越南宏越責任有限公司作為中油的海外民營分公司，生產銷售接受中油母公司的指揮調度，少了國營事業的諸多法令束縛，將有更大自由的揮灑空間，無疑是中油邁向國際油品大廠的一道機會和曙光！

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