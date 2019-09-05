長恨人心不如水 等閒平地起波瀾

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八月下旬，美中貿易戰又再起波瀾；先是雙方惡鬥，然後再做緩頰。伴隨著日韓貿易戰目前仍沒個盡頭，難道大家都沒有想過一個問題：好好全球化的日子不過，讓股市一直榮景難道會皮癢？搞這種貿易鎖國大戰，就真的會損人但利己嗎？

中美與日韓領導人所掀起的這場戰爭，相信他們是精密計算過才不得不為之，不然真的無法解釋。既然如此，那「不得不」從何而來？灰犀牛現象有哪些？最後又要如何收場？

【物先腐然後蟲生，欲驅蟲必得損物】

所以，貿易戰絕對不是全球經濟與股市動盪的元兇，充其量只是幫兇；真正動盪一定另有其因，只是問題拖久了，用貿易戰將危機檯面化罷了。至於那個因究竟為何？簡言之，都是QE及低利率惹的禍：

(1)低利率造就股市本益比提升，QE迫使熱錢追逐本益比提升後的股市。

(2)全球股市以美股馬首是瞻，而美股上漲動能前期主要來自企業獲利的提升，後期絕大部分來自於美元強勢熱錢湧入，以及本益比提升的金錢遊戲。

(3)美元過強傷及美國出口，全球化生產造成美國傳統工人的失業。這種狀況和美股榮景形成極大反差。

(4)於是君權神授：川普自許真命天子，要來解決美國問題，重返美國榮耀，發動貿易戰只是剛好而已！

貿易戰既已發動，而且演變為科技之戰、民族之戰，即便八月二十八日又有和緩的跡象，但筆者認為這不是終局。這種貿易戰至少在明年第二季前不會被徹底結束，股市仍會不斷打擺子。只是「狼來了」拖久了，股市可能就利多鈍化、利空敏感而已！而在明年第二季之前，全球存在哪些不合理的灰犀牛現象？

(1)美國貿易戰的一大訴求是美國製造，但截至目前為止，根本不到一○％比重的美國企業想回到美國，頂多只是將中國生產依排名移至越南、柬埔寨、印度、台灣與韓國，美國傳統工人問題依舊無解。

(2)川普無非是為選舉而發動貿易戰，另一個戰略目的就是逼FED降息。但降息無異逼迫熱錢再流往債券市場，於是乎十年期債券價格再漲，殖利率再跌，又再形成殖利率倒掛問題。

(3)各國熱錢都湧入公債，德國亦如此，德國公債殖利率不僅是跌，而且還跌成負利率，此現象已久。但大家試想：怎麼會有借錢給政府還要倒貼政府利息的道理呢？

(4)再者，人人皆說降息有利股市，如果成立，那反過來想，升息一定不利股市，係金Ａ嗎？以圖一做說明：

圖一中的❶、❹、❼三段是美國升息期間(藍線)，對照美股S&P500指數(紅線)卻是同向關係(漲勢)，為何？原來是景氣愈好，股市愈漲，愈要升息壓抑通膨，結果熱錢不斷湧入造成股市再漲……，直到升息到了停滯期一季以上時間，股市才開始跌。

反之，❷、❺兩段是美國降息期間，對照美股卻是跌的，這一點有沒有顛覆迷思？所以降息一定對股市有利？答案未必！或許預防性一次性的降息可能有利股市，但連續性的降息，代表一定是經濟景氣出了問題，則衰退＋熱錢退潮造就股市大跌，就不難理解……，直到降到一定程度降不下去，維持一季以上時間，股市才有可能開始由剝反復回升，如❸、❻兩段時期。

【開弓沒有回頭箭，但餓死的駱駝仍比馬大】

眼下，全球問題還不止貿易戰，包括香港反送中事件與一九九八亞洲金融風暴的既視感、蘋果手機的退燒引發台廠度小月，在在都是箭在弦上不得不發，提醒這個長多十年的全球股市得要有個總修正才能善了。

但美股有避險資金湧入美元資產在撐(美元在八月三十日又再創波段新高，反倒是黃金自高點一五五五美元滑落)，所以美股是駱駝，如百足之蟲死而不僵。但台股有什麼？有中美日韓貿易戰訂單的轉移？有點太一廂情願了！台廠沒有能力自絕於全球景氣之外獨善其身，所以台股是馬，沒那麼幸運。

圖二是筆者對台股未來走勢的看法，人無遠慮，必有近憂！

【人人盡說江南好，遊人只合江南老】

大Ｃ波不是不能作多，但要謹記一個重要心法：「高位轉弱低位補彈」的「反市場特性」。

八月二十九日台股因美股大漲而大漲，但漲勢最整齊的，反倒是基本面之前最有疑慮、位置最低的「被動元件」，這不是好事，但這也是反市場特性最鮮明的案例。

是以，任何輿論一面倒看好的族群，代表法人及業內都已上車以致媒體才會作多。愈是牢不可破、沒有瑕疵、不會被質疑的基本面願景，愈反映在技術線型上是高姿態、高位階。是以任何一點法人因避險升溫所作提款動作，對股價所造成的「補跌效應」，會比其他低位階個股來得更猛烈，如二○一八年七月一三一○元的被動元件股「國巨」，以及高姿態股補跌的新案例：「瓦城」上可以看到。

對稱上述建議的是：「投機股價投資作」。簡言之就是線型低檔、有投資價值(本益比、股淨比低於同業、現金殖利率高於同業)、見報率低但籌碼有異常集中現象者，基於亂世出梟雄的慣性，是可以留意低檔作多機會的，但更要謹記的，是一旦漲幅累積但見報率提升、籌碼漸趨紊亂時，不管有再美的故事伴隨，都應見好就收。

這類個股我們列舉如下：

電動車相關：「康普」(4739)、「中橡」(2104)、「東浦」(3290)

航太相關：「榮剛」(5009)

公司募資心態偏多：「泰博」(4736)、「VHQ-KY」(4803)

林友銘

現任：天安信達投顧負責人

學歷：台大經濟系、政大貿研所

經歷：第一投顧執行長、天富投顧副總經理、元富證券投顧經理、統一證券投顧主任、社區大學特聘講師、非凡雜誌特約主筆、工商時報專欄主筆、三立電視台理財有方特約來賓、非凡電視台股市現場特約來賓

理周教育基金會、理周教育學苑講師

專長：國經趨勢解讀、產業週期理論、個股籌碼分析

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