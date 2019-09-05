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短線資金避險 見微知著

2019-09-05 14:53理財周刊

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人民幣的弱勢影響外資積極度，指數表現空間不大，交易策略仍以繼續持有貴金屬ETF為主，若指數出現明顯回檔，再考慮酌量承接獲利穩定度高的生技族群或記憶體族群。

文．馮泉富

近期國際主要股市，持續呈現反覆回測的築底過程，可惜除了中國大陸的深圳綜合指數底部型態相對完整以外，主要股市大部分仍未脫離盤整區。

回顧八月以來的美股三大指數，橫向震盪整理了整整四周，見漲追價見跌砍殺皆不容易討的到好處，除了考驗投資人的耐心，市場也等待基本面或資金面更進一步的變化，目前暫時處於景氣趨緩與貨幣寬鬆的恐怖平衡，至於這樣的平衡何時會被打破仍屬未知。

基本面之變數仍多　 期待落實貨幣寬鬆

就景氣基本面而言，擴張力道趨緩的慣性仍未見明顯改善，諸多數據出現瑕疵。例如，雖然美國七月個人支出經季調後月增○．六％，優於市場預期的月增○．五％，但是七月個人所得僅較前月增加○．一％，低於市場預估的月增○．三％，亦低於六月的月增○．五％。

數據顯示，美國七月個人儲蓄率降至七．七％，低於六月的八％，為二○一八年十一月以來最低紀錄，意味著美國民眾似乎動用存款來支應七月份的消費，是否成為財務結構弱化的開始，必需持續觀察。

全球主要經濟體的製造業採購經理人指數PMI也未見明顯改善，IHS Markit的數據顯示，八月美國PMI數值四九．九，十年來首次跌破五十之「榮枯線」。

歐洲最大經濟體德國為四三．五，距離榮枯線仍遠，根據德國經濟研究所(DIW)的資料顯示，繼第二季度GDP衰退○．一％之後，第三季可能再萎縮○．二％，該機構表示，製造業正處於危機之中，並且正在緩慢地拖累著服務業，而英國無協議脫歐和義大利政治不穩定的威脅都會延長此慣性。

將焦點拉回台灣，雖然八月台灣製造業採購經理人指數(PMI)微幅攀升○．二至四八．二，但已連續四個月呈現緊縮(低於五十)，未來六個月的「展望指數」，已連續四個月緊縮，指數下滑四．八至四四．五，仍存在不確定性。

再由資金面的角度觀察，主要央行的貨幣寬鬆政策仍是股市多方的依託，這必須等待九月十二日歐央會議與十八日美國聯準會FOMC會議的落實，屆時還得觀察是否符合市場期待，這一部分拿捏不易。況且近期人民幣持續創低，短期內恐又澆熄了資金前進亞洲新興市場的積極度。

綜合觀之，近期的股市發展，仍屬如履薄冰之階段，不宜躁進。

至於貴金屬後勢，長線走多趨勢未改，短線波動則觀察負利率債券的規模是否再度擴大，觀察指標為德國十年期公債殖利率，若殖利率再創低，則貴金屬可望再攻一波。

非農就業新增人數二十萬 方有利於美國股市發展

日前新公布的美國密西根大學消費者信心指數，八月終值為八九．八，創二○一六年十月以來新低，遠低於經濟學家預期的九二．一。

顯然，雖中、美雙方有望於九月再度進行談判，但中美爭端對於消費者信心的衝擊，已如覆水難收。

密大八月經濟現狀指數終值年減四．五％，月減四．九％至一○五．三，創二○一六年十月以來新低；消費者預期指數終值年減八．三％，月減一一．七％至七九．九，創一月以來新低。

密大消費者調查首席經濟學家Richard Curtin指出，市場普遍擔心關稅增加和政府支出下降所引發的「財政懸崖」效應。

目前美方對中國新一輪三千億商品的加徵關稅措施於九月一日、十二月十五日分兩階段實施，加徵稅率從原計畫一○％提高至一五％。

其中影響最大的是第二階段，蘋果五十項在中國組裝產品中，高達四十六項將被加徵關稅，iPhone、MacBook等都無法倖免。

美國電子產品企業商會Consumer Tech Association(CTA)表示，二○一八年七月以來針對電子零件的關稅，已令業界損失一百億美元，如今關稅開始覆蓋成品，約五二○億美元產品受到衝擊。

市場預估將衝擊美國出口一．四六個百分點，影響美國GDP約○．一八個百分點。對中國影響方面，預計讓中國出口增速減少一．二個百分點，對中國GDP增速影響估減少○．二個百分點。

研究機構牛津經濟公司首席美國經濟學家Gregory Daco表示，中美若所有商品都被加徵關稅，將使全球GDP增長在二○二○年底前減○．五個百分點，甚至引發「全球性衰退」。

由於美國目前的經濟擴張主要來自於消費，除了先期的消費者信心數據以外，就業領域之數據也攸關景氣榮枯，日前美國勞動部做出年度基準修正，內含市場最為關注的美國非農新增就業；此次修正大幅下調三月非農就業人數基準五十．一萬人，應受到多份工作者人數增加所致。

未完成訂單減存貨 證實旺季不旺之推測

未來需要以平均每月增加二十萬人之速度增長，才能持穩非農新增人數年化變動於二百萬以上水準，若非農新增人數年化變動低於二百萬人的水準，目前的消費擴張年增率慣性可能改變，將不利於企業獲利與股市發展。

將焦點拉回台灣，就指數的觀點而言，如前所述，短線由於人民幣的弱勢，影響了外資的積極度，指數表現空間不大，僅有局部的輪漲行情；基本面的強度也無法支持多方大規模的進攻。

台灣七月份景氣對策信號分數與前月持平在二一分，燈號維持黃藍燈，雖然八月仍有台商回台投資、所得稅優化、下半年電子消費旺季等因素挹注，不過中、美貿易爭端並未改善，預計八月景氣對策信號分數可能仍會受到影響而回落。

另外，根據日前公布的八月台灣製造業採購經理人指數(PMI)，雖然八月台灣製造業採購經理人指數(PMI)微幅攀升○．二至四八．二，但已連續四個月呈現緊縮(低於五十)，未來六個月的「展望指數」，已連續四個月緊縮，指數下滑四．八至四四．五，仍存在不確定性。

八月PMI的五項組成指標中，新增訂單與存貨呈現緊縮、生產數量擴張、人力僱用轉為緊縮，供應商交貨時間下降。

六大產業中有三大產業為緊縮，依緊縮速度排序為基礎原物料產業、電力暨機械設備產業與交通工具產業。三大產業為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業、食品暨紡織產業與化學暨生技醫療產業。

國發會公布台灣製造業指數(PMI)時，會同步公布未完成訂單指數與存貨指數。

未完成訂單為考量產能與新接訂單下，尚未完成交貨的部分，以五十為臨界點，五十以上顯示未完成訂單量增加，反之亦然。而客戶存貨指數同樣以五十為分界線，若低於五十則表示需求大於供給，下游廠商需要更多的商品，進而刺激增加訂單。

當未完成訂單─客戶庫存大於零時，即顯示訂單擴張且客戶缺貨，將帶動良好的訂單循環。反之亦然，而目前八月的未完成訂單─客戶存貨由正翻為負值，代表未來的訂單下修機率大，景氣擴張再度轉弱，證實了先前的「旺季不旺」之推測，投資人必須謹慎以對。

綜合上述因素，交易策略仍以繼續持有貴金屬ETF為主，若指數出現明顯回檔，再考慮酌量承接獲利穩定度高的生技族群或記憶體族群。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》993期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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