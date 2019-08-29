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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

中美貿易戰升級 小心台幣不值錢

2019-08-29 16:26理財周刊

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文．理周教育學苑

Ｑ：中美貿易戰開打至今，已經不再侷限貿易關稅，8/6中國政府放手讓人民幣貶破7元大關，美國財政部隨後將中國列為「匯率操縱國」，後續中美貿易戰越演越烈，中國以關稅反制，川普隨後發言懊悔對中國增加關稅太輕，並揚言要美國企業退出中國，消息一出人民幣續貶來到7.18，台幣也有貶值跡象，這波貿易戰對台幣影響大嗎？

Ａ：貿易戰延燒至今，局勢已有轉成匯率戰跡象，尤其中國政府放手讓匯率貶值，以因應貿易戰帶來的衝擊，與美國相比，由於中國的匯率可以由政府直接操作，而美國貨幣政策，則需要透過聯準會官員投票表決而定，在匯率操作上中國確實擁有更大的操作空間。

附圖是美元對人民幣及美元對台幣的比較圖，由圖中可以清楚知道台幣及人民幣在兌美元上波動幅度相差不大，兩者呈現高度正相關，當人民幣貶值時，台幣也會跟著一起貶值，特別需要注意的是在八月六日前紅線(美元人民幣)一直穩定在藍線(美元台幣)下方，這表示同樣是兌換美元，台幣的波動較人民幣來得劇烈。

而八月六日後紅藍線開始凌亂相交，到了近期，甚至紅線超過藍線，這表示和台幣相比，未來人民幣對美元將不再像以往那麼保守，由圖中也可以觀察到，在台幣貶值前，人民幣通常會領先反應。

中國市場在亞洲擁有重要地位，未來如果中國政府使用人民幣當作中美貿易戰的操作武器，台幣貶值命運在劫難逃，想要做外匯投資的朋友，不妨可以考慮換購美元，做一些短期美元定存，除了可以獲得較高的利率外，更能夠避掉整個亞洲市場貨幣貶值帶來的負面效應，只要能善用中美貿易戰帶來的匯率波動，在這個不安的時局，也能夠穩健賺到亞幣貶值的時機財。

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